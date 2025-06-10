Eskişehir'de üretilecek SWM G01 Pro, sonbaharda yollara çıkıyor

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Tam Boyutta Gör ATMO Group, 2023 yılında SWM Motors ile giriş yaptığı Türkiye’de yatırımlarını hızlandırıyor. Türkiye merkezli bir şirket olarak uluslararası pazarlarda genişlemeyi hedefleyen ATMO Group, kısa bir süre önce Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile ortak bir girişim olan Urzat Otomotiv AŞ’yi kurdu. Üretim yapılacak lokasyon olarak da Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) seçildi.

Türkiye'de üretim çalışmaları 2023'ün temmuz-ağustos aylarında başladı ve bugün itibarıyla son aşamaya gelindi. Üretimin eylül ayında başlamasıyla birlikte sonbaharda Türkiye için özel geliştirilen G01 Pro modelinin satışa sunulması planlanıyor. İlk etapta yıllık 25 bin adetlik üretim hedefi koyan şirket, sonrasında kapasiteyi artırmak istiyor. Ayrıca, ilerleyen dönemde farklı modellerin de üretime dahil edilmesi hedefleniyor.

Ülkemizde şu an ağırlıklı olarak G01 modeli satılıyor. Yerli üretim olarak yollara çıkacak G01 Pro modeli ise yeni içn tasarımı, teknolojileri ve motor-şanzıman seçeneğiyle öne çıkacak. Mevcut G01 modelinde SWD15T kodlu 1.5 litre dört silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor. 150 beygir güç ve 212 Nm tork sunan bu motor, versiyona göre 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT şanzımanla kombine ediliyor.

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Eskişehir, üretim üssü olarak sadece iç pazara değil, ihracata da hizmet edecek. Şirketin ihracat tarafında altyapı çalışmaları devam ediyor. ATMO Group hali hazırda Balkanlarda ve Avrupa'da faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Türkiye, ihracat üssü olarak konumlandırılacak.

Yerli üretimle birlikte iç pazardaki satış adetlerinin hızla yükselmesini hedefleyen SWM, bu doğrultuda bayi ağını da genişletmeye başladı. Türkiye'nin her noktasında müşterilerle temas halinde olmayı hedefleyen marka, bu kapsamda yıl sonuna kadar bayi ağını iki katından fazla artırmayı planlıyor.

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Eskişehir'de üretilecek SWM G01 Pro, sonbaharda yollara çıkıyor

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