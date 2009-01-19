ECS'den giriş seviyesi sistemler için 760G yonga setli yeni anakart

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AMD'nin yeni yonga seti 760G'yi kullanan anakartlar yavaş yavaş görünmeye başladı. Black serisi anakartlarıyla günemde olan ve ayrıca AMD'nin Soket AM3 işlemcileri için hazırladığı DDR3 bellek destekli ilk anakartıyla konuşulan ECS, giriş seviyesindeki maliyet odaklı sistemler için hazırladığı A760GM-M3 kod adlı yeni modelini gösterdi.

ECS'nin yeni anakartı AMD'nin Phenom II modleri de dahil olmak üzere Soket AM2 ve AM2+ formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor. BIOS güncellemesi ile Soket AM3 işlemcilere de destek vermesi beklenen Micro-ATX form faktörlü anakart üzerinde iki adet bellek slotu bulunuyor ve 8GB'a kadar DDR2-1066MHz desteği sunuluyor.

Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere anakarta güç veren yonga seti AMD'nin en yeni çözümü. 780G'nin ekonomik bir varyasyonu olan 760G, DirecrX 10 destekli Radeon HD 3000 grafik işlemcisiyle geliyor. 780G'den farklı olarak HD Vide hızlandırma yapamayan grafik işlemci 350MHz'de çalışıyor ve Hybrid Crossfire desteği sunabiliyor.

Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe 2.0 uyumlu PCIe x16 slotuna sahip olan ECS A760GM-M3, ayrıca iki PCI ve bir PCIe x1 slotunu üzerinde barındırıyor. Güney köprüsü olarak SB710 yongası ile gelen anakart SB750 yongalı modellerden farklı olarak RAID 5 uyumlu değil fakat RAID 0, 1 destekli 6x SATA-II konnektörüyle geliyor.

Görüntü aktarımı için DVI ve VGA konnektörlerine sahip olan anakart üzerinde yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi detaylarda yer alıyor. ECS'nin satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen ve ifade ettiğimiz gibi giriş seviyesi sistemleri hedef alan A760GM-M3 modelinin satış fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

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