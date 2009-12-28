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eKitap satışları fiziksel kitap satışlarını geçti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,6b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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eKitap satışları fiziksel kitap satışlarını geçti
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Amazon tarafından satışa sunulan popüler eKitap okuyucusu Kindle yeni rekorlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Amazon.com tarihinde tatil dönemlerinde ulaşılan en yüksek satış rakamına imza atarak eKitap okuyucularının geleceği hakkında fikir veren Kindle, kitap satışlarını da etkiliyor. Uygarlığın sembolü olarak kağıdın yok olacağını düşünmüyoruz ancak görünen o ki fiziksel kitap satışları bir hayli düşecek zira her ne kadar rakamlar belirtilmiş olmasa da Amazon yaptığı açıklamasında, Kindle için satılan eKitap sayısının fiziksel kitapları geride bıraktığını belirtti.

Elektronik Kitap pazarını adeta yeniden şekillendiren Kindle, Amazon'a kazandırmaya devam ederken Apple ve sektör devi diğer üreticiler, eKitap okuyucusu olarak ta kullanılabilecek tablet bilgisayar çalışmalarını sürdürüyorlar. İki farklı versiyonu bulunan Amazon Kindle'ın 250 dolardan satılan düze modeli ile 480 dolardan satılan DX versiyonları arasındaki en dikkat çekici fark, boyutları ve iletişim yetenekleri. Kindle, 6 inçlik e-ink ekrana ve 100 ülkedeki 3G kablosuz ağ desteğine, Kindle DX ise 9 inçlik e-ink ekrana ve sadece Amerika'daki 3G kablosuz ağ desteğine sahip.


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webbie 9 yıl
Sevgili neommy,
Çizerek okumayı seviyorsanız, aşağıdaki üründen bir tane almanızı tavsiye ederim


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ti724 9 yıl
bana kalirsa su anda piyasadaki en iyi alet barnes and noble un urettigi nook tur. ayrica dokunmatik renkli ekranida mevcut. en kisa zamanda almayi planliyorum bu aletten.

barnesandnoble.com/...
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neommy 9 yıl
@Webbie;

Çok teşekkürler öneriye, uygun bir zamanda denerim.
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Mr.Seko 9 yıl

webbie

Sevgili neommy,
Çizerek okumayı seviyorsanız, aşağıdaki üründen bir tane almanızı tavsiye ederim


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bu bebeğin adı nedir tam aradığım şey
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nehuse 9 yıl
Bence çok iyi bir gelişme ucuzlaması ile okullara eşşek yükü kitap yerine bir e-reader ile gitmek kısa süre içinde konu ile ilgili tüm kitaplara ulaşabilmek çok iyi ama open source un bu sistemlerdede geçerli olması gerekli.
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Kırmızı Pervane 9 yıl
para açısından daha tasarruflu olacağı kesin birde her şeyin elinin altında olması güzel bir şey ama akşam yatağa uzanıp kitap okuma keyfini vermez heralde
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NemesisR3 9 yıl
bence bu çok güzel bir haber, çünkü fiziksel kitapların basılması için birçok
ağaç kesiliyor,eKitap ile masrafsız ve doğaya zarar vermeden kitap satılmış oluyor.
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gkhan 9 yıl
e-kitap birgün normak kitapların yerini alırsa bu teknolojinin getirdiği üstünlükten değil dünyadaki ekolojik dengelerin bozulmasından dolayı olacaktır bence...
birde bahsettiğim kitaplar sadece okumak için alınan kitaplar, yani ne ders nede araştırma kitaplarından bahsetmiyorum. Bugün laptopta araştırma yaparken tabikide ders kitaplarının ve ansiklopedik bilgilerin e-kitap şeklinde verilmesinden memnunum.Fakat hiçbi zaman ekrana bakarak okuduğum normal bir kitaptan zevk alamam ama söz konusu olan dünyamızın geleceğiyse bu zevkimden ancak öyle taviz verebilirim...
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reactor1111 9 yıl
Yüzlerce veya binlerce sayfalık ağır kitapları taşımaktansa bu incecik cihazı taşımak daha mantıklı. Ancak sony nin ebook reader i daha güzel gözüktü benim gözüme.
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Boston 9 yıl
Bu arada her bir e-book 10 dolar. Çok pahalı bence. Ülkemiz için özellikle.
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Boston 9 yıl
Amazon'dan ziyade Sony ve Samsung'da bu sektöre giriş yaptı.
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