eKitap satışları fiziksel kitap satışlarını geçti

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Amazon tarafından satışa sunulan popüler eKitap okuyucusu Kindle yeni rekorlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Amazon.com tarihinde tatil dönemlerinde ulaşılan en yüksek satış rakamına imza atarak eKitap okuyucularının geleceği hakkında fikir veren Kindle, kitap satışlarını da etkiliyor. Uygarlığın sembolü olarak kağıdın yok olacağını düşünmüyoruz ancak görünen o ki fiziksel kitap satışları bir hayli düşecek zira her ne kadar rakamlar belirtilmiş olmasa da Amazon yaptığı açıklamasında, Kindle için satılan eKitap sayısının fiziksel kitapları geride bıraktığını belirtti.

Elektronik Kitap pazarını adeta yeniden şekillendiren Kindle, Amazon'a kazandırmaya devam ederken Apple ve sektör devi diğer üreticiler, eKitap okuyucusu olarak ta kullanılabilecek tablet bilgisayar çalışmalarını sürdürüyorlar. İki farklı versiyonu bulunan Amazon Kindle'ın 250 dolardan satılan düze modeli ile 480 dolardan satılan DX versiyonları arasındaki en dikkat çekici fark, boyutları ve iletişim yetenekleri. Kindle, 6 inçlik e-ink ekrana ve 100 ülkedeki 3G kablosuz ağ desteğine, Kindle DX ise 9 inçlik e-ink ekrana ve sadece Amerika'daki 3G kablosuz ağ desteğine sahip.