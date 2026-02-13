Amazon’a Starlink rakibi 4.500 yeni LEO uydusu için onay verildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Amazon’un 4.500 adet alçak Dünya yörüngesi (LEO) uydusu daha konuşlandırma talebini onayladı. Kararla birlikte şirketin planlanan toplam uydu sayısı yaklaşık 7.700’e yükseldi. Böylece Amazon, SpaceX’in Starlink ağıyla daha güçlü bir şekilde rekabet edebilecek.

Amazon, 2019 yılında duyurduğu uydu internet projesi kapsamında Nisan ayından bu yana farklı roket sağlayıcıları aracılığıyla 150’den fazla uyduyu yörüngeye gönderdi. Şirket, “Leo” adı verilen hizmetini yılın ilerleyen dönemlerinde devreye almayı hedefliyor.

640 kilometre yüksekte çalışacak

FCC kararına göre yeni onaylanan uydular Amazon’un ikinci nesil yörünge sistemini oluşturacak. Bu uyduların yaklaşık 640 kilometre irtifaya kadar konuşlandırılması planlanıyor. İkinci nesil sistem, mevcut altyapıya kıyasla daha fazla frekans bandını destekleyecek ve Leo hizmetinin kapsama alanını coğrafi olarak genişletecek.

Komisyon, onay kapsamında belirli takvim şartları da getirdi. Amazon’un 4.500 uydunun en az yüzde 50’sini 10 Şubat 2032’ye kadar, kalan yarısını ise 10 Şubat 2035’e kadar fırlatması gerekiyor.

Elon Musk, Ay’a mancınık kurmayı planlıyor 2 gün önce eklendi

Amazon’un önünde yalnızca yeni onaylanan uydulara ilişkin takvim yok. Şirket, daha önce belirlenen başka bir FCC yükümlülüğü kapsamında ilk nesil 1.600 uydusunu Temmuz 2026’ya kadar yörüngeye yerleştirmek zorunda. Ancak Amazon, kısa süre önce bu son tarihin Temmuz 2028’e uzatılmasını ya da tamamen kaldırılmasını talep etti. FCC henüz bu başvuru hakkında karar vermedi.

10 milyar dolar harcandı

Amazon, uzaydan internet hizmeti sunma hedefi doğrultusunda bugüne kadar 10 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklamıştı. Şirket, son çeyrek finansal raporunda Leo takımyıldızının genişletilmesi için bu yıl 1 milyar dolar daha harcamayı planladığını duyurdu.

Amazon’un finans direktörü Brian Olsavsky, 2026 yılı için 20’den fazla, 2027 yılı için ise 30’dan fazla fırlatma görevinin planlandığını açıkladı.

Leo programı kapsamında bir sonraki görev çok yakında gerçekleştirilecek. Arianespace’e ait bir roket, 32 yeni uyduyu yörüngeye taşıyacak. Amazon, Fransız fırlatma şirketiyle 17 ek görev için de anlaşma yapmış durumda.

Halihazırda yörüngede 9.500’den fazla uyduya ve yaklaşık 9 milyon aboneye sahip olan SpaceX’in Starlink ağı, pazarın açık ara en büyük oyuncusu konumunda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Amazon’a 4.500 yeni LEO uydusu için onay verildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: