    Yapay zeka yatırımları Ay'a inişten daha pahalıya mal olacak

    Büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımları ABD tarihindeki en büyük sermaye hamleleriyle yarışıyor. Analize göre AI yatırımları, Ay’a inişten çok daha pahalıya mal olacak.

    Yapay zeka alanında küresel ölçekte hızlanan rekabet, teknoloji devlerini tarihte benzeri az görülen bir yatırım dalgasına sürüklüyor. Microsoft, Meta, Amazon ve Alphabet (Google) tarafından planlanan yeni nesil veri merkezi ve yapay zeka altyapı yatırımları, ölçek olarak ABD’nin en büyük projeleriyle kıyaslanır hale gelmiş durumda.

    Ekonominin toplam büyüklüğüyle karşılaştırıldığında bu harcamalar 1850’lerdeki demiryolu genişlemesini, 1960’lardaki Apollo Ay Programı’nı ve 1970’lerde tamamlanan eyaletler arası otoyol ağını geride bırakıyor.

    2026’da 670 milyar dolar harcanacak

    Söz konusu dört ABD merkezli teknoloji devi, yalnızca bu yıl içinde yapay zeka altyapısını büyütmek için toplamda 670 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımların merkezinde giderek artan hesaplama gücü ihtiyacını karşılamak için inşa edilen ve finanse edilen dev veri merkezleri yer alıyor. Şirketler, bu yüksek maliyetli projeleri reklam gelirleri, bulut hizmetleri ve abonelik tabanlı iş modellerinden elde ettikleri milyarlarca dolarlık nakit akışıyla fonluyor.

    Uzmanlara göre bu ölçekte bir sermaye harcaması ABD tarihinde yalnızca 1803’te gerçekleştirilen ve ülkenin yüzölçümünü iki katına çıkaran Louisiana Satın Alımı ile kıyaslanabiliyor. Yapay zeka yatırımları, gayrisafi yurt içi hasılaya oranlandığında, tarihsel olarak “olağanüstü” kabul edilen tüm diğer büyük projeleri geride bırakmış durumda.

    Gelire oranla harcamalar rekor seviyelere çıkıyor

    Şirketlerin sermaye harcamaları, son yıllarda gelirlerine oranla istikrarlı biçimde artıyor. Analist projeksiyonlarına göre Meta, 2026 yılında tarihinde ilk kez yıllık gelirinin yüzde 50’sinden fazlasını sermaye harcamalarına ayırabilir. Bu öngörü, yatırımcılar arasında başlangıçta ciddi endişelere yol açtı. Ancak Meta’nın, yapay zeka destekli verimlilik artışları sayesinde rekor seviyede çeyreklik kâr açıklaması ve mevcut çeyrek için daha da güçlü büyüme sinyalleri vermesi piyasanın bakış açısını yumuşattı.

    Ancak aynı hoşgörü Amazon için geçerli olmadı. Şirketin, sermaye harcamalarını yaklaşık yüzde 60 artırarak bu yıl 200 milyar dolara çıkarmayı planladığını açıklaması, yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı. Bu açıklamanın ardından Amazon’un piyasa değeri tek bir günde 124 milyar dolar azaldı.

    Piyasa değeri gibi harcamalar da devasa

    2026 için öngörülen rakamlar, teknoloji devlerinin ölçeğini net biçimde ortaya koyuyor. Amazon’un yaklaşık 2,26 trilyon dolarlık piyasa değerine karşılık 200 milyar dolarlık, Microsoft’un 2,98 trilyon dolara karşılık 150 milyar dolarlık, Alphabet’in 3,91 trilyon dolara karşılık 185 milyar dolarlık ve Meta’nın 1,67 trilyon dolara karşılık 135 milyar dolarlık sermaye harcaması planı bulunuyor.

    Bu harcama planları yapay zekanın gelip geçici bir trend olmadığını, ABD ekonomik tarihinin en büyük sermaye seferberliklerinden biri haline geldiğini gösteriyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda bu yatırımların hem şirket kârlılığı hem de küresel rekabet dengeleri üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

