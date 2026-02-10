Yapay zeka yatırımları Ay'a inişten daha pahalıya mal olacak

Ekonominin toplam büyüklüğüyle karşılaştırıldığında bu harcamalar 1850’lerdeki demiryolu genişlemesini, 1960’lardaki Apollo Ay Programı’nı ve 1970’lerde tamamlanan eyaletler arası otoyol ağını geride bırakıyor.
2026’da 670 milyar dolar harcanacak
Söz konusu dört ABD merkezli teknoloji devi, yalnızca bu yıl içinde yapay zeka altyapısını büyütmek için toplamda 670 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımların merkezinde giderek artan hesaplama gücü ihtiyacını karşılamak için inşa edilen ve finanse edilen dev veri merkezleri yer alıyor. Şirketler, bu yüksek maliyetli projeleri reklam gelirleri, bulut hizmetleri ve abonelik tabanlı iş modellerinden elde ettikleri milyarlarca dolarlık nakit akışıyla fonluyor.
Gelire oranla harcamalar rekor seviyelere çıkıyor
Ancak aynı hoşgörü Amazon için geçerli olmadı. Şirketin, sermaye harcamalarını yaklaşık yüzde 60 artırarak bu yıl 200 milyar dolara çıkarmayı planladığını açıklaması, yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı. Bu açıklamanın ardından Amazon’un piyasa değeri tek bir günde 124 milyar dolar azaldı.
Piyasa değeri gibi harcamalar da devasa
Bu harcama planları yapay zekanın gelip geçici bir trend olmadığını, ABD ekonomik tarihinin en büyük sermaye seferberliklerinden biri haline geldiğini gösteriyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda bu yatırımların hem şirket kârlılığı hem de küresel rekabet dengeleri üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.