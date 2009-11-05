Ekran kartı pazarında son durum: 3. çeyrek rakamlarıyla AMD ve Nvidia düellosu

Yılın ilk yarısında yarıiletken endüstrisini ciddi şekilde sarsan küresel ekonomik krizin sektördeki etkileri azalmaya başladı. Yarıiletken Endüstrisi Birliği (SIA) yonga satışlarının bir süredir artış eğiliminde olduğunu belirtirken, yayımlanan yeni raporlar da bu bilgiyi doğrular nitelikte. Pazar analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Jon Peddie Research, ekran kartı pazarının üçüncü çeyrek performansını kağıda döktü. Ekonomik kriz ile birlikte yaz dönemi durgunluğu ve DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için oluşan beklentiden ötürü üçüncü çeyrekte nasıl pazarın nasıl bir grafik çizeceği merak konuyusudu. Ancak yayımlanan yeni çalışmanın sonuçlarına göre, yaşanan tüm olumsuzluklara kimi karamsar öngörülere rağmen ekran kartı pazarı ciddi şekilde büyüdü.

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3. çeyrek pazar araştırması Jon Peddie Research tarafından yapılmıştır.

Jon Peddie Research'ün araştırmasına göre ekran kartı pazarı üçüncü çeyrekte, bir önceki döneme kıyasla %21.2 oranında büyüme kaydetti. Hazırlanan raporda PC'ler için hazırlanan grafik işlemci pazarında 119.3 milyon GPU satışı gerçekleştirildiği açıklanırken, Intel'in pozisyonunu koruduğu ve en büyük grafik işlemci sağlaycısı olduğu açıklandı. Atom işlemcili netbook satışlarındaki ciddi artış beraberinde çipset ve dolayısıyla entegre grafik satışlarını da arttırırken, satılan tüm GPU'ların %52.7'sini Intel imzalı çözümlerin oluşturduğu ve firmanın 63 milyon grafik çipi sattığı belirtildi. Nvidia ve AMD arasındaki rekabette ise Nvidia'nın öndeki pozisyonunu koruduğunu görüyoruz zira yayımlanan çalışmaya göre Santa Clara merkezli firmanın üçüncü çeyrekte pazar payı %24.9 olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrek performansıyla karşılaştırıldığında Nvidia'nın üçüncü çeyrekte kayıp yaşadığını ve bir önceki döneme kıyasla pazar payının %29.2'den %24.9'a düştüğünü görüyoruz. üçüncü çeyrek performansıyla öne çıkan ismin ise AMD-ATi olduğunu belirten Jon Peddie Research, pazar payını bir %18.4'ten %19.8'e çıkartmayı başaran firmanın harici ekran kartı pazarında üçüncü çeyreğin en hızlı büyüyen ismi olduğunu belirtiyor. Pazar payı açısından hâlâ Nvidia'nın gerisinde olan AMD'nin DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisi ile içerisinde bulunduğumuz dördüncü çeyrekte pozisyonunu güçlendirmesi öngörülüyor. Intel ve Nvidia ve AMD'den sonra gelen diğer isimler arasında ise %1.5'lik pazar payı ile VIA/S3 ve %1.1 pazar payı ile SiS'in öne çıktığını, görüyoruz.

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3. çeyrek pazar araştırması Jon Peddie Research tarafından yapılmıştır.

Grafik endüstrisindeki dördüncü çeyrek beklentileri de oldukça iyimser. DirectX 11 destekli ekran kartlarının pazara sürülmesi ve Windows 7'nin lanse edilmesiyle birlikte yeni bir hareket dalgasının oluştuğu belirtilirken, yurt dışında adeta tüketim çılgınlığının yaşandığı yaklaşan tatil sezonu ile birlikte özellikle AMD'nin satışlarını arttırması öngörülüyor. Nvidia cephesinde DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının henüz lanse edilmemiş olması ve 2010'dan önce yaygınlaşmalarının beklenmemesine karşın dört yeni modeliyle piyasada olan ve Radeon HD 5970'i duyurmaya hazırlanan AMD'nin yılı büyüme ile kapatacağı ve dördüncü çeyrekte pazar payını %20'nin üzerine çıkartacağı öngörülürken, elde edeceği büyüme hızı oluşan talebin karşılanmasıyla orantılı olarak değişiklik gösterecek.