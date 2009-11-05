Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ekran kartı pazarında son durum: 3. çeyrek rakamlarıyla AMD ve Nvidia düellosu

Harici ekran kartı pazarında AMD - Nvidia rekabeti tam gaz devam ederken, Intel sessiz sedasız yükselmeye devam ediyor. İşte rakamlar...
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,7b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yılın ilk yarısında yarıiletken endüstrisini ciddi şekilde sarsan küresel ekonomik krizin sektördeki etkileri azalmaya başladı. Yarıiletken Endüstrisi Birliği (SIA) yonga satışlarının bir süredir artış eğiliminde olduğunu belirtirken, yayımlanan yeni raporlar da bu bilgiyi doğrular nitelikte. Pazar analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Jon Peddie Research, ekran kartı pazarının üçüncü çeyrek performansını kağıda döktü. Ekonomik kriz ile birlikte yaz dönemi durgunluğu ve DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için oluşan beklentiden ötürü üçüncü çeyrekte nasıl pazarın nasıl bir grafik çizeceği merak konuyusudu. Ancak yayımlanan yeni çalışmanın sonuçlarına göre, yaşanan tüm olumsuzluklara kimi karamsar öngörülere rağmen ekran kartı pazarı ciddi şekilde büyüdü.

Ekran kartı pazarında son durum: 3. çeyrek rakamlarıyla AMD ve Nvidia düellosu
Tam Boyutta Gör

3. çeyrek pazar araştırması Jon Peddie Research tarafından yapılmıştır.

Jon Peddie Research'ün araştırmasına göre ekran kartı pazarı üçüncü çeyrekte, bir önceki döneme kıyasla %21.2 oranında büyüme kaydetti. Hazırlanan raporda PC'ler için hazırlanan grafik işlemci pazarında 119.3 milyon GPU satışı gerçekleştirildiği açıklanırken, Intel'in pozisyonunu koruduğu ve en büyük grafik işlemci sağlaycısı olduğu açıklandı. Atom işlemcili netbook satışlarındaki ciddi artış beraberinde çipset ve dolayısıyla entegre grafik satışlarını da arttırırken, satılan tüm GPU'ların %52.7'sini Intel imzalı çözümlerin oluşturduğu ve firmanın 63 milyon grafik çipi sattığı belirtildi. Nvidia ve AMD arasındaki rekabette ise Nvidia'nın öndeki pozisyonunu koruduğunu görüyoruz zira yayımlanan çalışmaya göre Santa Clara merkezli firmanın üçüncü çeyrekte pazar payı %24.9 olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrek performansıyla karşılaştırıldığında Nvidia'nın üçüncü çeyrekte kayıp yaşadığını ve bir önceki döneme kıyasla pazar payının %29.2'den %24.9'a düştüğünü görüyoruz. üçüncü çeyrek performansıyla öne çıkan ismin ise AMD-ATi olduğunu belirten Jon Peddie Research, pazar payını bir %18.4'ten %19.8'e çıkartmayı başaran firmanın harici ekran kartı pazarında üçüncü çeyreğin en hızlı büyüyen ismi olduğunu belirtiyor. Pazar payı açısından hâlâ Nvidia'nın gerisinde olan AMD'nin DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisi ile içerisinde bulunduğumuz dördüncü çeyrekte pozisyonunu güçlendirmesi öngörülüyor. Intel ve Nvidia ve AMD'den sonra gelen diğer isimler arasında ise %1.5'lik pazar payı ile VIA/S3 ve %1.1 pazar payı ile SiS'in öne çıktığını, görüyoruz.

Ekran kartı pazarında son durum: 3. çeyrek rakamlarıyla AMD ve Nvidia düellosu
Tam Boyutta Gör

3. çeyrek pazar araştırması Jon Peddie Research tarafından yapılmıştır.

Grafik endüstrisindeki dördüncü çeyrek beklentileri de oldukça iyimser. DirectX 11 destekli ekran kartlarının pazara sürülmesi ve Windows 7'nin lanse edilmesiyle birlikte yeni bir hareket dalgasının oluştuğu belirtilirken, yurt dışında adeta tüketim çılgınlığının yaşandığı yaklaşan tatil sezonu ile birlikte özellikle AMD'nin satışlarını arttırması öngörülüyor. Nvidia cephesinde DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının henüz lanse edilmemiş olması ve 2010'dan önce yaygınlaşmalarının beklenmemesine karşın dört yeni modeliyle piyasada olan ve Radeon HD 5970'i duyurmaya hazırlanan AMD'nin yılı büyüme ile kapatacağı ve dördüncü çeyrekte pazar payını %20'nin üzerine çıkartacağı öngörülürken, elde edeceği büyüme hızı oluşan talebin karşılanmasıyla orantılı olarak değişiklik gösterecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Public_Enemy 10 yıl
Intel gerçekten satış dehası, tüketicinin tercih hakkı olsa yeri %1 bile olması imkansızken sen %50 yi yakala.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cavador 10 yıl
intelin vga sına kart değilde en ucuz görüntü cözümü demek daha doğru olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fz18 10 yıl
amd şu listede hak ettiği yerde değil. maalesef. inşallah yakında oda olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Cazador 10 yıl
Amd inşallah ileride yükselir hak ettiği yerde değiller
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moffaka 10 yıl
Zorla değilki ister alırsın ister almazsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 10 yıl
intel zorla ekran kartı satarsa anakartlara koyup %100 de yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihandark 10 yıl
Nvidia Fermi Gpu'larını Şubat-Mart'a Kadar Piyasaya Sürmezse Batar. Hatta Bütün Elinde Ne Var Ne Yoksa Topkapı Bit Pazarına Sürme ihtimalleri var :) Alırız Ordan Artık Rahat Rahat Fermi'leri Nede Olsa Nvidia Bakkal Dükkanı Küçük Esnafı Düşünende yok Ekonomist Arkadaşlarda Öle Öngörmüşler Bizede Kabullenmek Kalıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 10 yıl
nvidia karlı kapattı ama ciddi ms kaybetti amd de tam tersi ms kazanıp fazla kar edemedi ikisi bir arada olmuyor maalesef
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 10 yıl
Amd'de son zamanlarda bir durgunluk var , sevdiğim ve sürekli müşterisi olduğum firma , atağa geçme zamanı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl
nVidia Şubat'a kadar Fermi'leri sürmezse çok canı yanacak. Yüksek ihtimal o zamana kadar 5xxx serisinin HIS IceQ 5 Turbo, Sapphire Vapor-X ve Toxic modellerini piyasaya sürecek. nVidia çok kaybeder buradan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selman1435 10 yıl
böyle olmasına rağmen bile intel nvidia nın 2 katı pazar payına sahip amd nin de 2.2 katı falan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selman1435 10 yıl
bence nvidia amd nin bu kadar ucuz fiyata iyi bir performans sunduğunu görünce yaptığı karttan vazgeçip ucuz bi kartı nasıl yapabilirim peşinde:D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 10 yıl
bu inteli niye bu tabloya alıyorlar anlamıyorum,tümleşik yongaları bırakın oyunu hd video bile oynatamıyor, yani onlar brnce grafik çipi bile değil, ama hem amd nin hem nvidianın tümleşik ve harici yongaları bu tabloıda yer almayı fazlasıyla hakediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 10 yıl
nvidia neden hala kartı çıkarmıyo yoksa atinin hd5000 seridindeki bazı eksıklerı görüp ona göre mi bi kart çıkaracak????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5671 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, vga ve amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Uncharted 2 : Among Thieves İnceleme Videosu 10 yıl Football Manager 2010 Lansmanı Röportajı 10 yıl ZOTAC Mini PC MAG test masasında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim