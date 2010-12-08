Eksperyans: Lenovo ThinkPad Edge 15 incelemesi

Yeni başladığımız "Eksperyans" serisi ile sizlere bir ürünün incelemesini sunmadan evvel haftalarca kullanacak ve bu süre sonunda edindiğimiz deneyimleri paylaşacağız. Bu bölümde Lenovo'nun üst düzey dizüstü ailesi ThinkPad'in özellikleri ile çoklu ortam yeteneklerinin bir araya getirildiği yeni Edge serisinden ThinkPad Edge 15 hakkındaki deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

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