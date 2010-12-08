Eksperyans: Lenovo ThinkPad Edge 15 incelemesi

Genel Yayın Yönetmeni
Yeni başladığımız "Eksperyans" serisi ile sizlere bir ürünün incelemesini sunmadan evvel haftalarca kullanacak ve bu süre sonunda edindiğimiz deneyimleri paylaşacağız. Bu bölümde Lenovo'nun üst düzey dizüstü ailesi ThinkPad'in özellikleri ile çoklu ortam yeteneklerinin bir araya getirildiği yeni Edge serisinden ThinkPad Edge 15 hakkındaki deneyimlerimizi paylaşıyoruz.
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bir şeyi merak ediyorum. ben de thinkpad sl500 var ve sl500 de yüz tanıma özelliği yok bildiğim kadarıyla. ben yazılımla yüz tanıma özelliğini kazandıramaz mıyım bilgisayara. kamera var sonuçta