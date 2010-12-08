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Eksperyans: Lenovo ThinkPad Edge 15 incelemesi

8 yıl
39,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yeni başladığımız "Eksperyans" serisi ile sizlere bir ürünün incelemesini sunmadan evvel haftalarca kullanacak ve bu süre sonunda edindiğimiz deneyimleri paylaşacağız. Bu bölümde Lenovo'nun üst düzey dizüstü ailesi ThinkPad'in özellikleri ile çoklu ortam yeteneklerinin bir araya getirildiği yeni Edge serisinden ThinkPad Edge 15 hakkındaki deneyimlerimizi paylaşıyoruz.


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DH Misafiri 8 yıl
Yüz tanıma programı var
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baymirza 8 yıl
ok araştırayım da siz o katılıyorum-katılmıyorum olayını nasıl yapıyonuz abi?
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head-breaking 8 yıl
yüz tanıma programı var internette araştırırsan:)
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baymirza 8 yıl
ben de touch pad i hiç kullanmıyorum, hep trackpoint kullanıyorum. lenovo touchpad i kaldırsın gereksiz bişey mi diyim şimdi? ben daha hesaplı fiyata daha iyi konfigirasyonlar sunan bilindik markalar varken sırf bu trackpoint imkanından dolayı thinkpad i tercih etmişimdir, ve emin olun bireysel thinkpad kullanıcılarının büyük bir çoğunluğun da thinkpad i tercih sebeplerinden biri budur ve hatta iddia ediyorum diğer bilindik markalar da bu özelliği donanımlara eklesinler, thinkpad müşterilerinin bir kısmını çekmeyi başaracaklardır.

bir şeyi merak ediyorum. ben de thinkpad sl500 var ve sl500 de yüz tanıma özelliği yok bildiğim kadarıyla. ben yazılımla yüz tanıma özelliğini kazandıramaz mıyım bilgisayara. kamera var sonuçta
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VenomS 8 yıl
bence işle ev arasında olan bir notebook için numarikpad klavyede olmassa olmasıdır benim için birde ekran kartı 5470 gibi birşey olsaydı yada yeni çıkan 6000 serisinden olsaydı mükemel olurdu 6000 serisindeki udv3 ile daha fazla filim kodeğine destek var ve buna önemli inceleme için teşekkürler
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Tokay 8 yıl
Güzel inceleme. Tarafsız olmanızı seviyorum. İnşallah daha çok ürün inceleyebilecek kadar geniş bi kadroya sahip olabilirsiniz. Ama şimdiki kadar verimli olması dileğiyle ;)
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DH Misafiri 8 yıl
mesai bitmemiş anlaşılan güzel video elinize sağlık
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ozkan416 8 yıl
Gerçekten güzel bir tanıtım olmuş ellerinize sağlık önceleikle ben kendi görüşlerimim bildirmek isterim ilk önce klavye tasarımı 10 numara olmuş kasa üzerindeki gıri çizgi tasarımı tamamlamış diye bilirim
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