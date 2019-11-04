Elektronik sigara yasaklarına, Çin de katıldı

Tam Boyutta Gör Elektronik sigara (e-sigara) kaynaklı olduğu düşünülen ve geçtiğimiz birkaç ay içinde 37 insanın hayatına mal olan akciğer rahatsızlığı, uluslararası alanda yasakları da beraberinde getirmeye başladı.

E-sigara konusunda yasaklama kararı veren son ülke ise Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Yasak kapsamında, internet üzerinden e-sigara satışı yapan firmalara mağazalarını “geçici” olarak kapatmaları talimatı verildi. Yapılan açıklamada yasaklama gerekçesi olarak ise “gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması” ifadesinin kullanıldığı belirtiliyor.

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Geçici olarak uygulanmaya başlanan yasağın ne zaman sonlandırılacağı ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmış değil. Ancak e-sigara alanında hayata geçirilen yasaklarla Çin’de ilk kez karşılaşılmıyor. Örneğin Eylül ayında Juul firmasına ait e- sigaralar, satışa başlanmasının ardından sadece bir hafta içinde raflardan kaldırılmıştı.

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Yaklaşık 300 milyon kişinin tütün mamulü kullandığı Çin’de, devlet kontrolündeki Çin Tütün Kurumu’nun ülkede toplanan verginin %6’sını karşıladığı belirtiliyor. Ciddi oranda vergi geliri anlamına gelen bu değerin uzun vadede Çin’e maddi anlamda zarar verebileceği de söyleniyor. Bakalım Çin, halk sağlığını önemseyip yasakları sürdürmeye mi yoksa kısa bir süre içinde bahsi geçen kısıtlamalara son vermeyi mi seçecek?

https://www.engadget.com/2019/11/02/china-tells-online-stores-to-stop-selling-e-cigarettes/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMOrS1cpLOVtwiDTYpSTCF3b4jlM2KN3fRP03z-X_n6fXWgfmNzGsrzbmU3RbUgGMio3BjGipq1GEaESqJl5U7WLpwpovMezeEizTl4aNTeEPHcfWhhQwLoGY1yJzGTITpvmsRjs7fWz86AhO5JiaP8AfXLxKqqobHTIejajayG7