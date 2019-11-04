Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektronik sigara yasaklarına, Çin de katıldı

    37 insanın hayatına mal olduğu düşünülen elektronik sigaralara karşı hayata geçirilen yasaklar hızla yaygınlaşıyor. Bu anlamda bir yasak kararı da Çin'den geldi.
    2 hf.
    3,5b
    1
    11
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Elektronik sigara yasaklarına, Çin de katıldı
    Tam Boyutta Gör
    Elektronik sigara (e-sigara) kaynaklı olduğu düşünülen ve geçtiğimiz birkaç ay içinde 37 insanın hayatına mal olan akciğer rahatsızlığı, uluslararası alanda yasakları da beraberinde getirmeye başladı.

    E-sigara konusunda yasaklama kararı veren son ülke ise Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Yasak kapsamında, internet üzerinden e-sigara satışı yapan firmalara mağazalarını “geçici” olarak kapatmaları talimatı verildi.  Yapılan açıklamada yasaklama gerekçesi olarak ise “gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması” ifadesinin kullanıldığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktı"

    Geçici olarak uygulanmaya başlanan yasağın ne zaman sonlandırılacağı ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmış değil. Ancak e-sigara alanında hayata geçirilen yasaklarla Çin’de ilk kez karşılaşılmıyor. Örneğin Eylül ayında Juul firmasına ait e- sigaralar, satışa başlanmasının ardından sadece bir hafta içinde raflardan kaldırılmıştı.

    Elektronik sigara yasaklarına, Çin de katıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yaklaşık 300 milyon kişinin tütün mamulü kullandığı Çin’de, devlet kontrolündeki Çin Tütün Kurumu’nun ülkede toplanan verginin %6’sını karşıladığı belirtiliyor. Ciddi oranda vergi geliri anlamına gelen bu değerin uzun vadede Çin’e maddi anlamda zarar verebileceği de söyleniyor. Bakalım Çin, halk sağlığını önemseyip yasakları sürdürmeye mi yoksa kısa bir süre içinde bahsi geçen kısıtlamalara son vermeyi mi seçecek?



    https://www.engadget.com/2019/11/02/china-tells-online-stores-to-stop-selling-e-cigarettes/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMOrS1cpLOVtwiDTYpSTCF3b4jlM2KN3fRP03z-X_n6fXWgfmNzGsrzbmU3RbUgGMio3BjGipq1GEaESqJl5U7WLpwpovMezeEizTl4aNTeEPHcfWhhQwLoGY1yJzGTITpvmsRjs7fWz86AhO5JiaP8AfXLxKqqobHTIejajayG7 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    V4LKyR 2 hf. en beğenilen
    37 insanın hayatına mal olan bu cihazları yasaklıyorlarsa... her sene

    MİLYONLARCA

    insanı öldüren normal konvansiyonel sigaraları ne yapmalılar?

    Evet bildiniz, onlar serbest, problem yok. Maalesef bu elektronik olan anca 37 kişiyi öldürebildiği için göze battı ve yasaklanıyor.
    37 insanın hayatına mal olan bu cihazları yasaklıyorlarsa... her sene MİLYONLARCA insanı öldüren normal konvansiyonel sigaraları ne yapmalılar?
    Devamını Gör
    Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kadalt 2 hf.
    1 seneden uzun zamandır esigara kullanıyorum, madem zararlı neden o zaman sigara içtiğim dönemde olduğu gibi fiziksel aktivitelerde nefes nefese kalmıyorum, kondisyonum neden yükseldi, neden artık nefes alırken hırıltı kesildi, tütün lobisi baktı satışlar düşüyor büyük büyük paralar gidiyor, esigarayı kötülemekten geçiyor çare bas parayı yaptır yalan haberi millet dönsün sigaraya, valla sigara içip hem cebime hemde cigerime zarar vermem madem esigara zararlı ben tütün kadar zararlı olduğunu düşünmüyorum varsın ölümüm esigaradan olsun, önce patlıyor dediler tutmadı, şimdide ölümünde kesin sebep olmamasına rağmen esigara gösterildi bakalım buda tutmazsa yeni kötüleme haberi ne olacak esigaraların....
    1 seneden uzun zamandır esigara kullanıyorum, madem zararlı neden o zaman sigara içtiğim dönemde olduğu gibi fiziksel aktivitelerde nefes nefese kalmıyorum, kon...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 1 gün
    Bana nedense yasaklanmasının asıl sebebi sigara baronlarının baskıları gibi geliyor. Zararlı olduğundan değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Askaparta 1 gün
    E-sigara haberleri, kamera ve batarya haberleriyle yarışıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kadalt 2 hf.
    1 seneden uzun zamandır esigara kullanıyorum, madem zararlı neden o zaman sigara içtiğim dönemde olduğu gibi fiziksel aktivitelerde nefes nefese kalmıyorum, kondisyonum neden yükseldi, neden artık nefes alırken hırıltı kesildi, tütün lobisi baktı satışlar düşüyor büyük büyük paralar gidiyor, esigarayı kötülemekten geçiyor çare bas parayı yaptır yalan haberi millet dönsün sigaraya, valla sigara içip hem cebime hemde cigerime zarar vermem madem esigara zararlı ben tütün kadar zararlı olduğunu düşünmüyorum varsın ölümüm esigaradan olsun, önce patlıyor dediler tutmadı, şimdide ölümünde kesin sebep olmamasına rağmen esigara gösterildi bakalım buda tutmazsa yeni kötüleme haberi ne olacak esigaraların....
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    spenx01 2 hf. kadalt
    tutun lobisi istese aninda e sigara satar ve hic kimse bu firmalarla rekabet edemez, rakip falan birakmazlar; buyuk sermaye. e-sigara sirkettlerinin piyasaya yaydigi pazarlama argumanlari bunlar. e-sigara hem katki iceriyor hem de, cok ictigin bir sigaranin dumanini buhar olarak cekmek ile, bu zimbirtidan buhar icinde difuze olmus sekilde minik su zerrecigi olarak cekmek daha kisa surede kanser de dahil olumcul fark yaratir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Alignrogue 2 hf.
    Elektronikten ölenlerin ortak noktası, likit içerisinde ... maddesinin yağının katkı maddesi olarak kullanılması. 10-15 yıldır piyasada bu esigaralar neden şimdi ve hızlı gelişen bir hastalıkla ortaya çıktı derseniz, yıllar içinde uzun süreli kullanım değil. Katkı maddeli likitlerin kısa süreli kullanımı sonucu ve hastalananların hepsi bu maddeden kullandıklarını kabul ettiler
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Kara_06 2 hf. Alignrogue
    Nasıl yani hocam açıklarmisiniz biraz daha.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    1ses1 2 hf.
    Sigara lobisi iş başında. Sektör büyük devasa milyar dolarlık. Şimdi yeni birşey gelicek aynı hazzı verecek ve bu büyük pastadan pay alıcak. Ama şu sıkıntı var yasakladıkca daha yaygınlaşır bu meret. Daha bilinçlenir millet.
    Şahsen her ikisinede karşıyım ama sigara içen birine e sigara iç derim daha zararsız ve özellikle içinde katran yok. Yan yana karşılaştırma yapsınlar en zararlısı yine sigara ama hangi ülkede bu denli amborgo koyulmuş.

    Bir yazı da buldum

    Her 5 sigaradan 2'si Çin’de içiliyor
    Tobacco Atlas'ın verilerine göre, 2016'da dünya genelinde 5,7 trilyon sigara tüketildi.

    Söz konusu verilere göre, her yıl, 15 yaş ve üzeri kişi başı ortalama tüketilen tahmini sigara sayısı Belarus’ta 2 bin 911, Makedonya’da 2 bin 785, Belçika'da 2 bin 441, Çekya’da 2 bin 428, Rusya’da 2 bin 295, Suriye’de 2 bin 292. Türkiye’de ise 15 yaş ve üzeri kişi başına yılda ortalama bin 771 sigara içiliyor.

    Diğer yandan, 15 yaş ve üzeri kişi başı içilen yıllık ortalama sigara sayısı Peru’da 98, Ekvador’da 93, Hindistan’da 89, Gana’da 41, Moritanya’da 30, Gine Bissau’da 25.

    Son yıllarda sigara tüketiminde düşüş görülmeye başlansa da dünyada tüketilen her 5 sigaradan 2'si Çin’de içiliyor. Dünyada sigaradan kaynaklı ölümler de en fazla Çin'de görülüyor.

    "Lancet" dergisinde yer alan bir çalışmada da dünya genelinde sigara içen kişilerin yaklaşık yüzde 11’inin Hindistan’da yaşadığı belirtildi.

    Eee anlayın artık.Pazar çok büyük
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    interwap 2 hf.
    Elektronik sigaralar tehlike konusunda çok riskli.
    Tütün sigara içeriği belli. Üreticiler büyük yada köklü firmalar. Kaçak kullanmadıkça aynı tehlike mevcut.
    Elektronik sigara kaçak göçek iş. Likit üreticileri kim olduğunu son kullanıcı bilmiyor. Ağız tadına uyanı alıyor. Üreticilerin içeriğine kattığı maddelerin insan sağlığı konusunda bilinci var mı yok mu belirsiz. Üretici ve/veya satıcı kötü niyetli ise esansın içine kötü niyetle bir şeyler de katabilir. Zaten kimin nereden aldığı belirsiz. Bakın dün belki yüzlerce kişi ıspanak veya benzer bir yiyecekten zehirlendi, nedir ne değildir hâla belli değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 2 hf. en beğenilen
    37 insanın hayatına mal olan bu cihazları yasaklıyorlarsa... her sene

    MİLYONLARCA

    insanı öldüren normal konvansiyonel sigaraları ne yapmalılar?

    Evet bildiniz, onlar serbest, problem yok. Maalesef bu elektronik olan anca 37 kişiyi öldürebildiği için göze battı ve yasaklanıyor.
    Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    3477 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    e-sigara, elektronik sigaranın zararları ve
    5 etiket daha juul e-sigara bağımlılığı Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. IMEI kayıt ücretine bir zam daha geliyor! 2 hf. SpaceX hayal kırıklığı oldu: NASA, Rus uzay araçlarıyla iki yıl daha devam edecek 2 hf. 2si1: iPhone 11 deneyimlerimiz ve kutu açılışı 2 hf. Yeni yılda MTV ve trafik cezalarına ne kadar zam gelecek? 2 hf. The Sims serisi Electronic Arts’a 5 milyar dolar kazandırdı 2 hf. PUBG Mobile 10. sezon tarihi açıklandı 2 hf. Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi 2 hf. Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir 2 hf. Radeon RX 5700 stok sıkıntısı GeForce RTX 2070 için avantaja dönüşüyor 2 hf. 5G destekli iPhone modellerinde maliyet de yükselecek 2 hf. MediaTek uygun fiyatlı 5G yonga setleri hazırlıyor 2 hf. Ekim ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen zirvede 2 hf. Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi 2 hf. iPad için Adobe Photoshop uygulaması sonunda yayınlandı 2 hf. Huawei, Çin akıllı telefon pazarına yüzde 42 ile liderlik ediyor 2 hf. Microsoft akıllı kumaş pazarına girmeye hazırlanıyor 2 hf. Facebook ve Google'ın, Fitbit şirketini satın almak için yarışa girdikleri ortaya çıktı 2 hf. Diablo IV internet bağlantısı olmadan oynanamayacak 2 hf. Samsung'un dikey olarak katlanabilen telefonu W20 5G, bu ay piyasaya sürülebilir 2 hf. Terminator: Dark Fate, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Elektronik sigara yasaklarına, Çin de katıldı Sonraki Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor 2 hf. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek 2 hf. Asus Zenfone 6 için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 2 hf. KYC prosedürünün arkasındaki tehlike 2 hf. Manhattan büyüklüğünde kara delik keşfedildi 2 hf. Gigabyte sıvı soğutmalı harici ekran kartı kutusunu duyurdu 2 hf. Volkswagen'in Türkiye yatırımına işçi temsilcilerinden veto 2 hf. Xiaomi Mi Note 10, 6 Kasım'da İspanya'da lanse edilecek 2 hf. iPhone kullanıcıları yakında Netflix fragmanlarını WhatsApp'tan çıkmadan izleyebilecekler 2 hf. Nokia 2.3 ortaya çıktı 2 hf. Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktı 2 hf. OnePlus 6 ve 6T modelleri, Android 10 tabanlı OxygenOS güncellemesi almaya başladı 2 hf. Xiaomi Redmi Note 8 kutudan çıkıyor | İzlenimler, merak edilenler 2 hf. Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının logosu ortaya çıktı 2 hf. İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı 2 hf. Huawei P Smart 2020'nin basın görseli ortaya çıktı 2 hf. Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi 2 hf. Fortnite bu hafta sonu tecrübe puanlarını dörde katladı 2 hf. Rus şirket Promobot, insansı robotların seri üretimine başladı 2 hf. JBL hoparlörlerinin baskıları özelleştirilebiliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim