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    Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktı

    Twitter'ı aktif olarak kullanan Elon Musk ikinci kez sosyal platformuna veda ettiğini duyurdu. Ünlü girişimci artık sadece Reddit platformunda görüşlerini paylaşacak.
    2 hf.
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    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktı
    Tam Boyutta Gör

    Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktığını açıkladı. Popüler sosyal medya platformunda 29 milyondan fazla takipçisi bulunan Musk, attığı son tweet'te "Twitter'ın iyiliği hakkında emin değilim. Çevrimdışı olacağım" ifadelerini kullandı.

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    Elon Musk, hesabını tamamen silmedi ancak profil resmini siyah bir resimle değiştirdi. Daha önce de Twitter kullanmayı kısa bir süreliğine bırakan ünlü girişimci Reddit'in hala iyi göründüğünü söylüyor. Dolayısı ile kendisini artık daha çok Reddit platformunda görebiliriz.

    Nedenini açıklamadı

    Elon Musk, Twitter'dan ayrılmasıyla ilgili ayrıntılı bir bilgi vermese de böylesine önemli bir ismin bu yönde karar alması üzücü. Hesabını silmemiş olması da geri dönüş için açık kapı bıraktığını gösteriyor. Musk'ın platforma dönüp dönmeyeceğini ise zaman gösterecek.



    https://twitter.com/elonmusk/status/1190292298694680577 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 1 hf.
    isabetli karar olmus. her ne kadar vizyonu cok genis bir yatirimci olsada, bir politikaci, bir pr ustadi degil, yazdiklarinin nereye gidecegini, toplumdan nasil tepki alacagini dusunmuyor. attigi tweetlerin kendine ve sirketlerine zarar verdigi cok ornek var.
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    gurkanse 2 hf.
    sigaramı lan bu ?
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    b@d0 2 hf.
    geçenlerde twitter yüzünden 6222 yedim. ben de bırakcam Eloncım, yerinde karar.
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    Askaparta 2 hf.
    Ben 6 yıl önce bıraktım.
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    alemburda34 2 hf.
    Twitter'da ağlar zaten :D
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    tropeus77 2 hf. alemburda34
    ben olsam biraz ağlardım..
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    Requizm 2 hf.
    Bu adam sürekli açıklama yapmadan duramaz. Mutlaka buna benzer bir platformdan devam edecektir.
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    Laazzz 2 hf.
    Reddit i mi satın aldı ne yaptı, o potansiyel var😂
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    Start Again 2 hf. yeni yorumcu
    Geri döner.
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    koyunsavar 2 hf.
    Akıllı adam mış. Bütün hayatını Twitter da okuduğu twitlerden düzenleyen insanlar türedi.
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    Mantarın Başı 2 hf.
    Aşağıda ilgili içeriklere bakarsanız bu adamın Twitter’dan neler çektiğini görürsünüz :)
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    elon musk, twitter ve
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