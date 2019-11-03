Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktı

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktığını açıkladı. Popüler sosyal medya platformunda 29 milyondan fazla takipçisi bulunan Musk, attığı son tweet'te "Twitter'ın iyiliği hakkında emin değilim. Çevrimdışı olacağım" ifadelerini kullandı.

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Elon Musk, hesabını tamamen silmedi ancak profil resmini siyah bir resimle değiştirdi. Daha önce de Twitter kullanmayı kısa bir süreliğine bırakan ünlü girişimci Reddit'in hala iyi göründüğünü söylüyor. Dolayısı ile kendisini artık daha çok Reddit platformunda görebiliriz.

Nedenini açıklamadı

Elon Musk, Twitter'dan ayrılmasıyla ilgili ayrıntılı bir bilgi vermese de böylesine önemli bir ismin bu yönde karar alması üzücü. Hesabını silmemiş olması da geri dönüş için açık kapı bıraktığını gösteriyor. Musk'ın platforma dönüp dönmeyeceğini ise zaman gösterecek.

https://twitter.com/elonmusk/status/1190292298694680577