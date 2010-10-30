En hızlı Radeon HD 6870 modeli 930MHz ile Lantic'den geliyor

AMD Radeon HD 6870 için üreticilerin fabrika çıkışı hız aşırtmalı modelleri boy göstermeye başladı. Özel tasarımlı Radeon HD 6850 modeliyle dikkatleri üzerine çeken Tayvan merkezli ekran kartı üreticisi Lantic, dünyanın en hızlı Radeon HD 6870 modelini duyurdu. Asus'un 13MHz, HIS'in ise 20MHz'lik hız arttırımına karşı kendi modelinde saat hızını 930MHz'e çıkartan Lantic, en azından şu an için dünyanın en hızlı Radeon HD 6870 modeline sahip olmanın keyfini sürüyor. Genel tasarım ve kullanılan soğutucu itibariyle AMD'nin refeans tasarımını baz alan yeni model, 40nm Barts XT GPU'sunu kullanıyor ve 1120x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlem birimindeki 30MHz'lik artışa karşın bellek saat hızında herhangi bir değişikliğe gidilmeyen (4200MHz) ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasonları içinse Eyefinity teknolojilerine destek veren kart üzerinde çift DVI, HDMI 1.4 ve çift Mini DisplayPort 1.2 konnektörlerine yer veriliyor.