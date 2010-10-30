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En hızlı Radeon HD 6870 modeli 930MHz ile Lantic'den geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Radeon HD 6870 için üreticilerin fabrika çıkışı hız aşırtmalı modelleri boy göstermeye başladı. Özel tasarımlı Radeon HD 6850 modeliyle dikkatleri üzerine çeken Tayvan merkezli ekran kartı üreticisi Lantic, dünyanın en hızlı Radeon HD 6870 modelini duyurdu. Asus'un 13MHz, HIS'in ise 20MHz'lik hız arttırımına karşı kendi modelinde saat hızını 930MHz'e çıkartan Lantic, en azından şu an için dünyanın en hızlı Radeon HD 6870 modeline sahip olmanın keyfini sürüyor. Genel tasarım ve kullanılan soğutucu itibariyle AMD'nin refeans tasarımını baz alan yeni model, 40nm Barts XT GPU'sunu kullanıyor ve 1120x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlem birimindeki 30MHz'lik artışa karşın bellek saat hızında herhangi bir değişikliğe gidilmeyen (4200MHz) ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasonları içinse Eyefinity teknolojilerine destek veren kart üzerinde çift DVI, HDMI 1.4 ve çift Mini DisplayPort 1.2 konnektörlerine yer veriliyor.


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Batuist 9 yıl
standart tasarım kartlarında fanlarını artık değiştirmenin zamanı geldi bence.. oyun oynarken fön makinesi gibi üflüyor kartlar arkadan.. bari 6900 serisinde değiştirseler..
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Applejack 9 yıl
1ghz bekleyenler daha çok bekler
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ogkasa 9 yıl
1 ghz imkansız gibi yapmazlar
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl
1 Ghz beklemekteyiz. Hadi bakalım
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thorismund 9 yıl
Bence 960 ı geçmez...
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No Way Out 9 yıl
Bu kartın fabrika çıkışlı 1000mhz gelmesi tek kelime ile imkansız. Çünkü bu kart için 1000mhz ev kullanıcısı için en tepe değerdir.
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spankman 9 yıl
930 mhz'lik işlemci hızıyla his hd 6870 920 mhz'in rekorunu kırılmışa benziyor.
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heatblast 9 yıl
yakında 950mhz'de çıkar
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hapocod 9 yıl
1 ghz ye kadar gider hızarşırtılmış modeller...
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MxFxOx 9 yıl
Herkes bu tarz modelleri bekliyor standart çözüm memmun etmedi. şahsen MSI cylone modelini sabırsızlıkla bekliyorum. sıcak havayı kasa dışına atması dışında yukardaki soğutma çözümlerini sevmiyorum.
memnun olan var mı aceb ?
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M@U 9 yıl
Tasarım hoş olmuş. En hızlı lafına ise 30mhz hızaşırtılmış olması itibari ile şimdilik gülüyorum. Zamanla 1ghz olanları da göreceğiz büyük ihtimalle. Gerçi bu kartlarda hızaşırtmayı çok anlamlı bulmadığım için 1ghz olanı da umursamam ama yine de adam gibi hızaşırtılmış deriz. :)
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