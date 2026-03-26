    Nvidia Geforce 595.97 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    Nvidia, GeForce Game Ready 595.97 WHQL sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, Enshrouded ve Arknights: Endfield hatalarını çözerken sistem problemlerini de gideriyor.

    Nvidia, GeForce ekran kartları için hazırlanan yeni Game Ready 595.97 WHQL sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, özellikle yeni oyunlar için optimizasyonlar getirirken bazı oyunlarda yaşanan hataları ve sistem tarafındaki çeşitli problemleri de gideriyor. İşte yenilikler... 

    Yeni Game Ready sürücüsü, oldukça fazla sorun yaşayan 595 sürücüsünün bir parçası. Kaçıranlar için 595.97 sürümü, kullanıcıların fan algılama hataları ve saat kararsızlığı bildirmesinin ardından tamamen geri çekilmişti ve kısa süre sonra ayrı bir dizi sorunu gidermek için 595.97 sürümü yayınlanmıştı.

    Bu son sürüm, R595 sürücülerinde Halo Infinite'te doku bozulması, NVIDIA Smooth Motion etkinleştirildiğinde HITMAN World of Assassination'da kararlılık sorunları ve Anlık Tekrar etkinleştirildiğinde DLSS Kare Üretimi etkinleştirildiğinde tetiklenen çökmeler dahil olmak üzere kalan üç sorunu ele alıyor.

    Hala mevcut olan bilinen sorunlar arasında Enshrouded'ın bazı bölgelerinde eksik arazi ve Arknights: Endfield'da ara sıra yaşanan takılmalar yer alıyor. Bu sefer genel olarak düzeltilen hata bulunmuyor.

    Giderilen Sorunlar

    • Halo Infinite: R595 sürücülerinde doku bozulması meydana gelebilir [5957741]
    • HITMAN World of Assassination: NVIDIA Smooth Motion etkinleştirildiğinde oyun kararlılığı sorunları [5849519]
    • Instant Replay özelliği etkinleştirildiğinde DLSS FG etkinleştirildikten sonra oyun kararlılığı...

    Bilinen Sorunlar

    • Enshrouded: Bazı bölgelerde eksik arazi [5955501]
    • Arknights: Endfield: Bazı oyunlarda takılmalar gözlemlenebilir [5950402]
