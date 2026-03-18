Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, yapay zeka çılgınlığında çip talebinde rekor bekliyor

    Samsung, yapay zeka yatırımlarıyla 2026’da çip talebinde rekor bekliyor. Şirket, HBM4 ve HBM4E çipleriyle AI veri merkezleri için liderlik konumuna gözünü dikmiş durumda.

    Samsung, yapay zeka çılgınlığında çip talebinde rekor bekliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, çip sektöründe yaşanan dalgalanmalara karşı önümüzdeki üç ila beş yıl için çok yıllı sözleşmeler imzalamayı planlıyor. Şirketin eş CEO’su Jun Young-hyun, bu yaklaşımın hem Samsung’u hem de müşterilerini talep dalgalanmalarına karşı koruyacağını belirtti. Şirket yöneticileri, bellek çipi fiyatlarının yükselmesinin bilgisayar ve mobil cihaz sevkiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtirken global AI dalgasının sektördeki büyümeyi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

    Jun, çip sektörünün yapay zeka veri merkezlerine yapılan yatırımlar sayesinde eşi görülmemiş bir süper döngüye girdiğini vurguladı ve “yapay zeka döngüsünden doğan fırsatları sürekli olarak değerlendirirken, ihtiyatlı bir bakış açısıyla çeşitli senaryolara hazırlıklı olmayı planlıyoruz” dedi. Daha önce Co-CEO TM Roh, çip kıtlığını “eşi görülmemiş” olarak tanımlamış ve akıllı telefon bölümüne olası etkilerin “kaçınılmaz” olduğunu ifade etmişti.

    Analistler ise Samsung’un 2027’ye kadar bellek üretiminin tamamının satılacağını öngördü ve büyük teknoloji şirketlerinin 2030’a kadar uzanan 5 yıllık anlaşmaları değerlendirdiğini belirtti.

    Samsung’un eli oldukça güçlü

    Samsung, Nvidia’nın GTC etkinliğinde altıncı nesil HBM4 hafızasını tanıttı. Şirket, HBM4 çiplerinin saniyede 11,7 gigabit hız sunduğunu ve potansiyel olarak 13 Gbps’ye ulaşabileceğini açıkladı. Ayrıca, HBM4E modeli 16 Gbps hıza ulaşarak rakiplerinin önüne geçti.

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, Samsung’un yeni AI çıkarım çipi Groq LP30 üretiminde kritik rol oynadığını belirtti. Huang, çiplerin seri üretimde olduğunu ve üçüncü çeyrekte sevk edileceğini söyledi. Samsung, HBM4 ürünlerini toplu üretip Şubat ayında sevkiyata başladığını açıklayarak bu alanda öncü konumunu pekiştirdi.

    Tüm bu gelişmeler ışığında Samsung’un hisseleri %7,5 yükselerek geniş piyasanın %5’lik artışını geride bıraktı. Küresel yapay zeka veri merkezleri talebinin yarattığı hafıza çipi arz darboğazı, otomobillerden bilgisayarlara ve akıllı telefonlara kadar birçok sektörde üretimi etkiliyor. Bu yıl Samsung hisseleri Ocak ayından bu yana %62 artış göstererek Güney Kore piyasasının %34’lük kazancını geride bıraktı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    my dream tv ayarlar şifresi ameliyat yerinde dikiş ipi kalması friends english subtitles tahta kurusundan kurtuldum mtv 2 taksit ödemeden araç satışı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15
    Redmi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum