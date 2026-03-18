Samsung, yapay zeka çılgınlığında çip talebinde rekor bekliyor

Jun, çip sektörünün yapay zeka veri merkezlerine yapılan yatırımlar sayesinde eşi görülmemiş bir süper döngüye girdiğini vurguladı ve “yapay zeka döngüsünden doğan fırsatları sürekli olarak değerlendirirken, ihtiyatlı bir bakış açısıyla çeşitli senaryolara hazırlıklı olmayı planlıyoruz” dedi. Daha önce Co-CEO TM Roh, çip kıtlığını “eşi görülmemiş” olarak tanımlamış ve akıllı telefon bölümüne olası etkilerin “kaçınılmaz” olduğunu ifade etmişti.
Analistler ise Samsung’un 2027’ye kadar bellek üretiminin tamamının satılacağını öngördü ve büyük teknoloji şirketlerinin 2030’a kadar uzanan 5 yıllık anlaşmaları değerlendirdiğini belirtti.
Samsung’un eli oldukça güçlü
Samsung, Nvidia’nın GTC etkinliğinde altıncı nesil HBM4 hafızasını tanıttı. Şirket, HBM4 çiplerinin saniyede 11,7 gigabit hız sunduğunu ve potansiyel olarak 13 Gbps’ye ulaşabileceğini açıkladı. Ayrıca, HBM4E modeli 16 Gbps hıza ulaşarak rakiplerinin önüne geçti.
Nvidia CEO’su Jensen Huang, Samsung’un yeni AI çıkarım çipi Groq LP30 üretiminde kritik rol oynadığını belirtti. Huang, çiplerin seri üretimde olduğunu ve üçüncü çeyrekte sevk edileceğini söyledi. Samsung, HBM4 ürünlerini toplu üretip Şubat ayında sevkiyata başladığını açıklayarak bu alanda öncü konumunu pekiştirdi.
Tüm bu gelişmeler ışığında Samsung'un hisseleri %7,5 yükselerek geniş piyasanın %5'lik artışını geride bıraktı. Küresel yapay zeka veri merkezleri talebinin yarattığı hafıza çipi arz darboğazı, otomobillerden bilgisayarlara ve akıllı telefonlara kadar birçok sektörde üretimi etkiliyor. Bu yıl Samsung hisseleri Ocak ayından bu yana %62 artış göstererek Güney Kore piyasasının %34'lük kazancını geride bıraktı.
