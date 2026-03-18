Amazon, 1 milyon Nvidia GPU’su alacak: Hedef 600 milyar dolarlık gelir!

Tam Boyutta Gör Amazon Web Services (AWS) ve Nvidia, yapay zeka odaklı bulut altyapısını güçlendirmek için dev bir iş birliği duyurdu. AWS, 2026 itibarıyla 1 milyonun üzerinde Nvidia GPU’sunu dünya genelindeki bulut bölgelerinde kullanıma sunacak. Bu devasa kurulum Amazon’un 2036’ya kadar 600 milyar dolarlık AWS satış gelirini destekleyecek.

Blackwell ve Vera Rubin kullanılacak

Yeni altyapı, Nvidia Blackwell ve Vera Rubin GPU mimarilerini, kurumsal iş yükleri için tasarlanmış RTX PRO Blackwell Server Edition GPU’larını ve ultra düşük gecikme sağlayan Nvidia Groq 3 LPU’larını kapsayacak. Ayrıca AWS ve Nvidia Spectrum ağ altyapısı üzerinde ortak çalışmalar yürütüyor.

İşbirliği kapsamında AWS, Nvidia RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU ile güçlendirilmiş yeni EC2 örneklerini sunan ilk büyük bulut sağlayıcısı olacak. 165 watt güç tüketen bu kompakt GPU’lar, veri işleme, görsel yapay zeka ve küçük dil modeli çıkarımı için optimize edildi. Yeni EC2 örnekleri, AWS Nitro System üzerinde çalışarak özellikle Amazon EMR ile veri işleme görevlerinde önemli performans kazanımları sağlıyor. Ortak mühendislik çalışmaları sayesinde Amazon EMR üzerinde Apache Spark’ın performansının 3 kat artırıldığı bildirildi.

600 milyar dolarlık hedef

Amazon CEO’su Andy Jassy ise yapay zekanın AWS’in satışlarını 2036 yılına kadar 600 milyar dolara çıkarabileceğini açıkladı. Bu, önceki 300 milyar dolarlık tahminin iki katı anlamına geliyor. AWS, 2025 yılında 128,7 milyar dolar satış elde etti ve Jassy’nin öngörüsü, önümüzdeki on yılda ortalama %17 büyüme öngörüyor.

AWS hızla büyürken sermaye harcamaları da artıyor. Şirket, 2026 yılı için 200 milyar dolarlık sermaye harcaması planlıyor. Bu harcama veri merkezleri, enerji altyapısı, binalar, çipler, sunucular ve ağ donanımına yönlendirilecek.

Veri merkezlerinin yanı sıra AWS ve Nvidia, araç içi yapay zeka asistanları için de iş birliği yapıyor. Amazon Alexa Custom Assistant, Nvidia DRIVE AGX platformu ile birleşerek, araçların bulut ve yerel işlem gücünü birleştirmesini sağlayacak. Bu teknoloji, sürücüler ve yolcuların müzik, akıllı ev kontrolü ve diğer görevleri araç içinde gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. Sistem, otomobil üreticilerinin değerlendirmesi için 2027 başında hazır olacak.

Amazon’dan 600 milyar dolar gelir ve 1 milyon Nvidia GPU hedefi

