Intel Big Battlemage'i duyurdu: Arc Pro B70 geliyor

Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarındaki rekabet yalnızca oyun performansı üzerinden ilerlemiyor. Son dönemde yapay zekâ iş yükleri, Nvidia başta olmak üzere yeni GPU'ların konumlandırılmasında belirleyici hale gelmiş durumda. Bu değişimin son örneklerinden biri de Intel tarafından duyurulan yeni seri oldu.

Intel Big Battlemage'i duyurdu

Şirket, uzun süredir beklenen "Big Battlemage" mimarisini Intel Arc Pro B70 modeliyle resmi olarak tanıttı. Ancak beklentilerin aksine bu GPU, oyunculara değil doğrudan yapay zekâ ve profesyonel iş istasyonu pazarına hitap ediyor. Arc Pro B70, 32 Xe çekirdeği ve 32GB GDDR6 bellek ile geliyor.

608 GB/s bant genişliği sunan kart, özellikle büyük veri setleriyle çalışan AI uygulamaları için optimize edilmiş durumda. Intel’e göre bu model, önceki nesil Intel Arc Pro B60 ile karşılaştırıldığında yüzde 60’a kadar daha yüksek yapay zekâ performansı sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Kartın teknik detayları arasında 256 XMX motoru ve 32 Ray Tracing ünitesi yer alıyor. Güç tüketimi ise 160W ile 290W arasında değişiyor. Fiyat tarafında Arc Pro B70 için 949 dolarlık bir etiket belirlenmiş durumda.

Intel, bu modeli doğrudan NVIDIA RTX Pro 4000 ile konumlandırıyor. Şirketin iddiasına göre tek GPU’lu sistemlerde Linux ortamında "dolar başına token" üretiminde iki kata kadar avantaj sağlanabiliyor. Toplam yapay zekâ performansı ise 367 TOPS seviyesine ulaşıyor.

Duyurulan bir diğer model ise Intel Arc Pro B65 oldu. Bu kart, temel olarak B60 mimarisini temel alıyor ancak 24GB yerine 32GB VRAM ile geliyor. Fiyatı henüz açıklanmayan modelin Nisan ortasında piyasaya çıkması planlanıyor.

