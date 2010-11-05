Epson Stylus Pro 4900'ün Boyu Küçük Ama Marifetleri Büyük!

Baskı teknolojilerinin öncü markası Epson, en geniş renk yelpazesine sahip yeni baskı cihazı Stylus Pro 4900?ü piyasaya sundu. 43.2 cm?lik boyuta sahip bu yeni yazıcı, boyundan büyük özelliklere sahip. Epson Stylus Pro 4900?un özellikleri; uzaktan kumanda, otomatik renk ayarını bir araya getirme, enerji tasarrufu, 1.5 mm kalınlığa baskı, gerçek görüntü ile baskı renklerini eşitlemek şeklinde özetleniyor?

Epson?un yeni standartlarla donattığı, Stylus Pro 4900, piyasadaki en geniş renk yelpazesine sahip yazıcılar arasındaki yerini aldı. Epson Stylus Pro 4900, 43.2 cm?lik boyuna rağmen sahip olduğu özelliklerinden dolayı son derece marifetli bir yazıcı. Çoğaltma ve yeniden basım işlerinde en iyi baskı kalitesi sunan yeni yazıcı, farklı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Stylus Pro 4900, göz alıcı bir renk yoğunluğunun yanı sıra, hassas renk uyumu da sağlıyor. PANTONE renklerini yüzde 98 oranında ayarlama özelliği de bulunan yazıcı, yüksek seviyedeki otomasyonu ve güçlü mekanizması sayesinde küçük ofisler ile stüdyo dairelerin ideal çözümü olarak karşımıza çıkıyor.

Gerçek görüntüye en yakın renkler?

Epson Stylus Pro 4900 ile kalıcılık yaratmak oldukça kolay. Cihaz, 11 renk UltraKrom HDR mürekkepleri ve yüksek kalite TFP yazıcı kafası ile baskılara son bir profesyonel el dokunuşu yapıyor. Otomatik olarak renk doğrulama ve ayarlaması da yapan yeni yazıcının söz konusu mürekkepleri, 111.8 cm?ye kadar baskı yapan cihazlarda da kullanılabiliyor. Yazıcının 200 ml?lik yüksek kapasiteli kartuşları, uzun süre dayanıklı olduğu gibi, 1,5 mm kalınlığa kadar baskı yapma imkanı da sunuyor.

Epson Stylus Pro 4900, gerçek görünüm ile baskı kalitesini özdeş hale getiriyor. Farklı mecralar üzerine çoğaltmalarda bile baskıdan gerçek renklerin alınmasını sağlıyor. Cihaz aynı zamanda, SpectroProofer adı verilen seçeneğiyle, farklı mecralar üzerine baskı alınmadan önce tekrar edilebilen renk doğrulamasını da yapabiliyor.

Epson Türkiye Genel Müdürü Sevil Kanat, Stylus Pro 4900?ün yeni standartlarla donatıldığına dikkat çektikten sonra şu bilgileri veriyor: ?Yeni yazıcımız, sahip olduğu ENERGY STAR özelliğinden dolayı, kullanıcılara bir yandan enerji tasarrufu sağlarken, öte yandan az enerji kullanımıyla da çevreyi koruyor. Ayrıca saatte 30 metrekareye baskı hızı sunuyor. Çok az bakım gerektiriyor. Yüksek kapasiteli ve ön beslemeli kağıt tepsisi ile kağıtların kolayca alımını sağlıyor. Otomatik kağıt değiştirme sistemi ile sayfaları kesme ve katlama arasındaki zaman kaybını tamamen ortadan kaldırıyor. Epson Stylus Pro 4900 aynı zamanda, baskı işlemine ara vermeden fotoğraf ve mat siyah mürekkepler arasındaki otomatik geçişi sağlıyor.?

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