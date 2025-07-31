Tam Boyutta Gör Apple'ın sonbaharda tanıtacağı iPhone 17 serisi fiyat artışıyla birlikte gelebilir. Analistler, artan bileşen maliyetleri ve Çin'e yönelik gümrük tarifeleri nedeniyle Apple'ın fiyat artışına gidebileceğini tahmin ediyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max'e 50 dolarlık zam bekleniyor

Yatırım bankası Jefferies'in analisti Edison Lee, Apple'ın artan maliyetleri tolere edebilmek için iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde 50 dolarlık bir fiyat artışına gidebileceğini belirtiyor. iPhone 17 Plus'ın yerini alacak olan Air modelinin de selefinden yüksek bir fiyattan satışa çıkması bekleniyor. Temel modelin ise 799 dolarlık fiyatını koruyacağını tahmin ediyor.

Eğer Apple fiyat artırmaya karar verirse, bunu doğrudan gümrük vergilerine bağlaması beklenmiyor. Konuya yakın kaynaklara göre, şirket bunun yerine yeni özellikler, tasarım yenilikleri ve teknik gelişmeleri öne çıkararak fiyat artışını daha çok bir değer artışı gibi sunacak. Bu şekilde durumu siyasileştirmeden, zamma meşru bir gerekçe yaratmayı amaçlıyor.

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Çin’den Hindistan’a geçiş yavaş ilerliyor

Apple, Çin'deki üretime olan bağımlılığı azaltmak için Hindistan’a geçiş yapmaya çalışıyor ve 2026 yılına kadar ABD pazarına gönderilecek iPhone'ların çoğunu buradan sağlamayı planlıyor. Ancak bu geçiş, özellikle üst seviye Pro modeller için pek etkili olmadı çünkü bu modeller daha gelişmiş teknoloji ve uzmanlık gerektirdiği için hala Çin'de üretiliyor. Apple aynı zamanda OLED ekranlar ve üst düzey kamera modülleri gibi bileşenlerin tedarikçileriyle maliyetleri düşürmeye yönelik pazarlıklar yapıyor. Fakat bu görüşmeler olumlu sonuçlansa bile, gümrük vergilerinin yarattığı etkiyi tam olarak telafi etmeye yetmeyecek.

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Apple, iPhone 17 serisinde fiyat artışına gidebilir

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