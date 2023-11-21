Nar gibi et pişiren Airfryer 👍 "Philips HD9650/90 XXL Airfryer"

Bu videoda 7.3 Litrelik aile boyu diyebileceğimiz Philips HD9650/90 XXL Airfryer'ı deniyoruz. Tasarımı, iç ve dış malzeme kalitesi, uygulama desteği, kızartma performansı, tüm detaylarına iniyoruz.

Philips’in 3000, 5000, 7000 serisi olmak üzere farklı boyut, segment ve özelliklerde Airfryer’ları var. Çoğunda Rapid Air veya CombiAir teknolojisi bulunmakta yani Airfryer’ların temel meselesi çok az yağla lezzetli yemek yapabilme özelliği bulunuyor. Bu modeldeki ayırıcı özellik Fat Removal yani içerisindeki ekstra tepsiyle fazla yağı ayırabilmesi.

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Boyutlar.Tam ölçülerini şu anda ekranda görüyorsunuz zaten, bu 7.3 litrelik XXL olarak geçen, 1.4kg sepetli, 800gr kızartma kapasiteli tabiri caizse aile boyu bir makine. Bu siyah-gri temalı olanı, siyah ama piyano siyahı, parlak bir malzemedir.

Ekran. Birkaç satır boyutunda diyebilirim ama zaten devasa bir şeye de ihtiyacınız olmuyor. Derece ayarı, zamanlayıcısı bunları ortadaki kademeli butonla ayarlıyorsunuz, mod seçimi var, tavuk eti, kırmızı et, balık, kek modu gibi toplam 5 mod var, manuel ayarlama da yapabilirsiniz, hatta sıcak tutma modu da var, yemeği yaptınız, aralıklarla servis ediyorsunuz, Airfryer bu modda yemeği sıcak tutuyor.

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Uygulama. NutriU adlı bir uygulama, QR kodunu tarayınca hemen indirme ekranına yönlendiriyor. Uygulamaya makinenizin modelini giriyorsunuz, boyutu ve özelliklerine göre çeşitli etli yemekler, kızartmalar, unlu mamüller, makineden harbiden faydalanabileceğiniz tariflere erişebiliyorsunuz. Tavuk biryani mi yapacaksınız, malzemeleri listeliyor, hazırlama, pişirme süresi, kaç kişilik olduğu belli, hatta besin değerleri de listeleniyor, sonra da adım adım sorunsuz bir Türkçeyle, sorunsuz Türkçe dememin sebebi şu, rakiplerinde de böyle uygulamalar var ama çeviri oldukları çok belli oluyor, hatta bazen çeviriden anlamıyorsunuz, yemeğin kaderi değişiyor, burada her şey tane tane anlatılıyor, talimatları takip ederseniz güzel bir yemek ortaya çıkıyor.

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Malzeme. Dışarıdaki gövde plastik, tutma kolu da aynı şekilde, içindeki aparatlar, yaptığınız etle, kekle, yemekle temas eden her şey metal malzeme, bu da önemli ayırıcılardan biri sonuçta. QuickClean sepet yani içindeki tas ve ızgara birbirinden ayrılabilen, teker teker temizleyebileceğiniz, hatta bulaşık makinesine atabileceğiniz bu yapı bir rayın üzerinde duruyor. Tezgahtan yüksekliği de yeterli, en azından benim tezgahın çerçevesine çarpmadı.

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Gel gelelim yaptığım yemeklerin lezzetine. Patates kızartması, normalde önden ısıtılmış bir fırında soslu elma dilim patates yapmayı seven biri olarak böyle şeyleri sıfır yağla tüketmenin daha sağlıklı olduğunu biliyorum, biliyoruz. Lakin akşam hızlı hızlı, yağsız bir şeyler kızartayım dediğinizde evet, Airfryer’lar bu konuda baya iyiler, oradaki numara şu, ağzına kadar doldurmayın, havanın dolaşabileceği alan bırakın, bu sayede çıtır çıtır bir patates yapmış olursunuz. Aynı şey nugget yaparken de geçerli, Cordon Bleu yaparken de geçerli, dondurulmuş börek yaparken de geçerli. Özellikle içerisinde dolgusu olan şeyler yapacaksanız, bu biraz boşluk bırakma meselesi daha da önem kazanıyor.

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Diyelim ki tavuk yapacaksınız, uygulamadan kullanıcıların hazırladığı tarifleri ve adımları da izleyebilirsiniz. Ben 4 porsiyonluk bir soslu tavuk pirzola tarifini yaptım. Pirzolaları hazır hale getirdim, baharat, tuz, yağ karıştırdım, 1-2 saat kadar bekletirseniz sos iyice işler daha lezzetli olur ama Airfryer’ın benim için en önemli avantajı hız, hemen attım, tavuk modunda değişiklik yapmadan pişirmeye başladım ve sonuç. Bunu normal bir fırında da yapabilirdiniz ama buradaki avantajlardan ilki bu modeldeki yağ ayırma özelliği, fazla yağ tavuktan ayrıldı attaki kaba birikti, ikinci avantajı da büyük bir fırın kadar hacimli olmadığı için sıcak havayı çok daha homojen dağıttı, dolayısıyla daha dengeli pişirdi, tabii siz yine isterseniz arada açıp ters düz edebilirsiniz.

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Videonun sonuna geldiğimizde Philips HD9650 XXL düzgün çalışan, özellikle kızartma yapmayı seviyorsanız pratik bir makine. Temizliği için bir kısmını direkt bulaşık makinesine atıyorsunuz zaten, rezistansı ise açıkta, benim kendi Airfryer’ımda ızgaranın arkasında, temizlemek için sökmek gerekiyor. Tüketim tarafında normal bir fırına göre yaklaşık 1.5 kat daha hızlı olduğu için yine kıyasladığınız normal bir fırına göre değişmekle beraber %70’e kadar tasarruf sağlayabiliyor, elbette kulanım alışkanlıklarınıza göre değil. Özetle 3-4 kişilik aileler için Philips HD9650 XXL Airfryer tercih edilebilecek bir cihaz.



