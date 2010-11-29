Evercool düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Yüksek performanslı medya bilgisayarları için hazırlanan HPL815-EP isimli yeni soğutucu 106 x 95 x 45 mm boyutlarında ve 320 gram ağırlığında bir yapıya sahip. Intel ve AMD'nin güncel tüm işlemcileriyle uyumlu olan soğutucu, Intel'in Core i7-980X ve AMD'nin Phenom II X6 1090T Black Edition gibi mevcut ürün gamlarındaki en hızlı modellerini de soğutabiliyor. Kompakt yapısı ile dikkat çeken soğutucu, her bir 8mm kalınlığında olan ve doğrudan işlemci yüzeyi ile temas kuran dört adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip.

1000-4000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm'lik fan ile desteklenen düşük profilli yeni soğutucunun yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.