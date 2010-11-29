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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Evercool düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Evercool düşük profilli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Yüksek performanslı medya bilgisayarları için hazırlanan HPL815-EP isimli yeni soğutucu 106 x 95 x 45 mm boyutlarında ve 320 gram ağırlığında bir yapıya sahip. Intel ve AMD'nin güncel tüm işlemcileriyle uyumlu olan soğutucu, Intel'in Core i7-980X ve AMD'nin Phenom II X6 1090T Black Edition gibi mevcut ürün gamlarındaki en hızlı modellerini de soğutabiliyor. Kompakt yapısı ile dikkat çeken soğutucu, her bir 8mm kalınlığında olan ve doğrudan işlemci yüzeyi ile temas kuran dört adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip.

1000-4000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm'lik fan ile desteklenen düşük profilli yeni soğutucunun yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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Batuist 9 yıl
HTPC için daha sessiz bir çözüm bakılabilir.. gerçi 32nm bir işlemci kullansan fazla ısınmayacağı içinde fanın yüksek devirde döneceğini zannetmiyorum.. yinede tercihim olmazdı..
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ceycey11 9 yıl
4000 dervirde 92 mm'lik fanın sesi stok fandan ne kadar iyidir bilmiyorum ama performansını beklemeye gerek yok sanırım
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TsG 9 yıl

ceycey11

4000 dervirde 92 mm'lik fanın sesi stok fandan ne kadar iyidir bilmiyorum ama performansını beklemeye gerek yok sanırım


Amaç "performans" değil zaten, stok fanın büyük geldiği HTPC kasalarda CPU'nun yeterince serin tutulmasını sağlamak...
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dreamblue35 9 yıl

ceycey11

4000 dervirde 92 mm'lik fanın sesi stok fandan ne kadar iyidir bilmiyorum ama performansını beklemeye gerek yok sanırım



12-14 cm düşük gürültü veren bir fan takılabilirse fiyat/performans ürünü olmaya aday
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