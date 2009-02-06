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Everest 5.0 yayımlandı; Core i7, Phenom II ve Windows 7 desteği geldi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,8b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Everest 5.0 yayımlandı; Core i7, Phenom II ve Windows 7 desteği geldi
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Popüler sistem araçlarından biri olan Everest'in 5.0 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Donanım severlerin sıklıkla kullandığı uygulamalardan biri olan Everest, sistem bileşenleri hakkında detaylı bilgiler sunabildiği gibi, sahip olduğu özel modüllerle işlemci ve bellek gibi ana donanımların test edilebilmesine de olanak tanıyor.

Uygulamanın yeni versiyonunda Intel'in Core i7 (Nehalem) ve Atom (Diamondville), AMD'nin ise Phenom II (Deneb) işlemci ailesine destek sağlanırken aynı zamanda Windows 7 uyumluluğu da başlamış. OpenGL 3.0 ile birlikte OpenGL uyumluluk desteğinin de sunulduğu Everest 5.0'da ATI Stream ve Nvidia CUDA destekli donanımlar için bilgi verilebildiği de belirtiliyor.

Everest 5.0'ın ücretsiz deneme sürümlerini buradan ve buradan indirebilirsiniz. Everest'in Ultimate Edition ve Corporate Edition versiyonları için belirlenen satış fiyatları ise sırasıyla 34.95$ ve 19.95$.


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ugacomtr 10 yıl
bellek okuma yazma hızlarının düsüklügünü eski versiyonun uyumsuzluguna baglayabilir miyiz acaba?
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Playstation 3 10 yıl
Bu programı kullanmaya yeni başladım çok güzel ama Güç tüketimi hakkında bilgi bulamadım
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Geç oldu ama güzel olmuş. Aslında sadece yeni ürünlerin desteğinden fazla yeniliklere ihtiyacı var everestin...
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hasan_hzl 10 yıl
Teşekkürler bilgi için. Güncelleyelim bakalım.
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zalman_1 10 yıl
malesef linkler ölü download olmuyor
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Yarr 10 yıl

Orjinalden alıntı: zalman_1

malesef linkler ölü download olmuyor


Linkler bende çalışıyor . Herhangi bir problem yok
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hakemzsr 10 yıl
everest güzel program uzun yıllar kullandım
yeni versiyonun da denemek lazım
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MÜŞAVİR 10 yıl
Deneyelim. İndiriyorum. Haber için teşekkürler.
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