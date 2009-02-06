Everest 5.0 yayımlandı; Core i7, Phenom II ve Windows 7 desteği geldi

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Popüler sistem araçlarından biri olan Everest'in 5.0 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Donanım severlerin sıklıkla kullandığı uygulamalardan biri olan Everest, sistem bileşenleri hakkında detaylı bilgiler sunabildiği gibi, sahip olduğu özel modüllerle işlemci ve bellek gibi ana donanımların test edilebilmesine de olanak tanıyor.

Uygulamanın yeni versiyonunda Intel'in Core i7 (Nehalem) ve Atom (Diamondville), AMD'nin ise Phenom II (Deneb) işlemci ailesine destek sağlanırken aynı zamanda Windows 7 uyumluluğu da başlamış. OpenGL 3.0 ile birlikte OpenGL uyumluluk desteğinin de sunulduğu Everest 5.0'da ATI Stream ve Nvidia CUDA destekli donanımlar için bilgi verilebildiği de belirtiliyor.

Everest 5.0'ın ücretsiz deneme sürümlerini buradan ve buradan indirebilirsiniz. Everest'in Ultimate Edition ve Corporate Edition versiyonları için belirlenen satış fiyatları ise sırasıyla 34.95$ ve 19.95$.