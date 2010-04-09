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Everest Ultimate 5.50 çıktı

9 yıl
64,2b
1
25
Test Yazılımları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Popüler sistem araçlarından biri olan Everest'in Ultimate Edition versiyonu 5.50 sürümüne yükseltildi. Montreal merkezli yazılım firması Lavalys tarafından geliştirilen uygulamanın yeni versiyonu AMD, Intel ve VIA'nın en yeni işlemcilerine destek verdiği bazı önemli güncellemeleri de getiriyor;

- Destek veren Asus ve Intel anakartlarda, BIOS ayarlarının listelenmesi. Windows altında pek çok BIOS ayarının algınlanması, yeniden başlatmaya gerek klamadan var olan FSB, BCLK, ve bellek zamanlamaları ve voltaj değerleri gibi detayların görüntülenmesi.

- ATi Radeon HD 5000 serisi için destek, GPU bilgilerinin gösterilmesi.

- Logitech G19 için optimize edilmiş donanımsal destek. 320 x 240 çözünürlüklü klavye üstü renkli ekran için tam destek ve ekrna üzerinde sıcaklık, voltaj ve fan hızı bilgilerinin görüntülenmesi.

Everest Ultimate Edition 5.50'nin 30 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Darqer1 9 yıl
Bu sürümdede Core sıcaklıklarını yanlış gösteriyor ayrıca bir yanlış daha gpu sıcaklıgı eskisinde doğruydu bunda gitti :D
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raver 9 yıl

Darqer1

Bu sürümdede Core sıcaklıklarını yanlış gösteriyor ayrıca bir yanlış daha gpu sıcaklıgı eskisinde doğruydu bunda gitti :D


Eskisini kaldır reg kayıtlarını temizle temiz kur.
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Drastic 9 yıl
biraz beklemek lasım
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raver 9 yıl



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ALBAY 9 yıl

Drastic

biraz beklemek lasım


Neyi
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firstafa_ 9 yıl
ASUS N61JA laptopumun ramleri ve anakartını tanımamıştı 5.30 sürümü.bakalım bu tanıyacak mı?
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zalman_1 9 yıl
evet çok güzel bu everest full sürümüne elbette çözüm bulunur[image][/image]
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Trecc11 9 yıl
almalıyım hemen
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Batuist 9 yıl
Bu tür progrmaların sık sık güncellenmeleri önemli.. DH sayesinde haberimiz oluyor.. haber için teşekkürler...
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ALBAY 9 yıl
Hemen siparişi verdim

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GLOCK-19 9 yıl
çoktaaan yükledik :)
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F.@.T.İ.H 9 yıl
everest sistem bilgilerini gösteren en güzel programlardan biri bench konusundada cok iyi..
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saintroyo 9 yıl
evet gerçekten çok kaliteli bir program.
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