Everest Ultimate 5.50 çıktı

Popüler sistem araçlarından biri olan Everest'in Ultimate Edition versiyonu 5.50 sürümüne yükseltildi. Montreal merkezli yazılım firması Lavalys tarafından geliştirilen uygulamanın yeni versiyonu AMD, Intel ve VIA'nın en yeni işlemcilerine destek verdiği bazı önemli güncellemeleri de getiriyor;





- Destek veren Asus ve Intel anakartlarda, BIOS ayarlarının listelenmesi. Windows altında pek çok BIOS ayarının algınlanması, yeniden başlatmaya gerek klamadan var olan FSB, BCLK, ve bellek zamanlamaları ve voltaj değerleri gibi detayların görüntülenmesi.





- ATi Radeon HD 5000 serisi için destek, GPU bilgilerinin gösterilmesi.





- Logitech G19 için optimize edilmiş donanımsal destek. 320 x 240 çözünürlüklü klavye üstü renkli ekran için tam destek ve ekrna üzerinde sıcaklık, voltaj ve fan hızı bilgilerinin görüntülenmesi.





buradan ulaşabilirsiniz. Everest Ultimate Edition 5.50'nin 30 günlük deneme sürümüneulaşabilirsiniz.