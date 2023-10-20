Aldatıcı reklamlara yüksek cezalar uygulandı

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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüketicileri aldatan, yanıltan reklamlara erişim engeli de dahil pek çok yaptırım uygulandığı bildirdi. Ele alınan konular arasından medyumluk, bebek suyu tanıtımları, gramaj değişimi ve gizli zamlara ilişkin incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

"Reklam Kurulunun ekim ayı toplantısında görüşülen 139 dosyadan 125'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası ve ayrıca 40 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Kurul tarafından yılın 10 ayında 1662 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1470 dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte 75 milyon 835 bin 314 lira idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 78 dosyada erişimin engellenmesine karar verildi."

İstismara geçit yok!

Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformları ile çeşitli internet siteleri üzerinden erişim sağlayarak tüketicileri istismar edecek şekilde yapılan medyum, büyü ve fal tanıtımlarının reklam mevzuatına aykırı olduğunun tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda 39 internet sitesi hakkında, reklamları durdurma cezası ile erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

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"Bebek suyu" ve "Gramaj hileleri" ele alındı

Bebek ürünlerinin satışının yapıldığı mağazalar ile internet ortamındaki satışların da toplantıda ele alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ebeveynlerin bebek ürünlerine ilişkin hassasiyetlerini istismar edecek şekilde çeşitli markalara ait kaynak sularının veya mineralli suların 'bebek suyu' adı altında 'bebeklerin kemik gelişimine destek olacağı', 'böbrek sağlıklarını olumlu etkileyeceği', 'sağlıklı beslenmelerine katkı sağlayacağı' gibi ifadelerle tanıtımının yapıldığı tespit edildi. 'Bebek suyu' ismi ile satış için zorunlu olan yasal iznin alınmadığı, anılan ürünün bebeklere özel bir içerik ile denetimden geçmeden satışa arz edildiği ve dolayısıyla söz konusu ürünün bebek sağlığını olumlu etkileyeceğine yönelik ifadelerin mevzuata aykırı olup, bu şekilde yapılan tanıtımın tüketicileri yanıltıcı olduğuna karar verilmiştir."

Ayrıca açıklamada, satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışların da tespit edildiği ifade edildi.

Bunların tüketicilerce fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulandığı belirtildi.

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