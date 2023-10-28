Parçalı Ay tutulmasını kaçırmayın!

Yılın ilk Ay tutulmasının geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşmesinin ardından gözler ekim ayı Ay tutulması tarihine çevrildi. "Kanlı Ay" adıyla bilinen bu tutulma, tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor.

PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN ?

Bu yılın ilk ay tutulması, Türkiye'de 5 Mayıs 2023 tarihinde, Türkiye saatiyle 18.15 - 22.30 arasında gerçekleşti. Parçalı Ay tutulması 28 Ekim 2023 tarihinde yani bu akşamgerçekleşecek. Türkiye saatiyle 21.02'de başlayacak bu tutulma, 01.26'da sona erecek. Bu tutulmada ayın sadece yüzde 12'si dünyanın gölgesi içinde kalacağından bu bölgedeki kızarıklığın fark edilmesi zor olacak. Tutulmanın maksimum evresi 23.14'te gerçekleşecek. Tutulma 01.26’da Ay’ın yarı gölgeden çıkması ile sona erecek.

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KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Parçalı Ay Tutulması olarak adlandırılan bu tutulma, Asya'nın en doğusu ve Avustralya’da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika’da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak.

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