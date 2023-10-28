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    Anlık Bildirim

    Parçalı Ay tutulmasını kaçırmayın!

    Yılın ilk Ay tutulmasının geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşmesinin ardından gözler ekim ayı Ay tutulması tarihine çevrildi. "Kanlı Ay" adıyla bilinen bu tutulma 28 ekim'de Türkiye'den izlenebilecek.

    Yılın ilk Ay tutulmasının geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşmesinin ardından gözler ekim ayı Ay tutulması tarihine çevrildi. "Kanlı Ay" adıyla bilinen bu tutulma, tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor.

    PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN ?

    Bu yılın ilk ay tutulması, Türkiye'de 5 Mayıs 2023 tarihinde, Türkiye saatiyle 18.15 - 22.30 arasında gerçekleşti. Parçalı Ay tutulması 28 Ekim 2023 tarihinde yani bu akşamgerçekleşecek. Türkiye saatiyle 21.02'de başlayacak bu tutulma, 01.26'da sona erecek. Bu tutulmada ayın sadece yüzde 12'si dünyanın gölgesi içinde kalacağından bu bölgedeki kızarıklığın fark edilmesi zor olacak. Tutulmanın maksimum evresi 23.14'te gerçekleşecek. Tutulma 01.26’da Ay’ın yarı gölgeden çıkması ile sona erecek. 

    Parçalı Ay tutulması kaçırmayın! Tam Boyutta Gör

    KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

    Parçalı Ay Tutulması olarak adlandırılan bu tutulma, Asya'nın en doğusu ve Avustralya’da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika’da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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