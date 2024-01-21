Google'dan yapay zekanın kopyaladığı haberler için açıklama

Google: İçeriklerin nasıl oluştuğu değil, kalitesi önemli
Google Haberler, gerçek insan gazetecilerden alınan, yapay zeka aracılığıyla desteklenen ve herhangi bir biçimde veya stilde düzenlenmemiş rastgele web sitelerinde online olarak yayınlanan içeriklerle giderek daha fazla doluyor. Bu web siteleri trafiği artırmak amacıyla genelde düzinelerde başka yayından içerik çekiyor; çoğu zaman da içerikleri mümkün olduğunca çok sayıda reklamla eşliyor. Bu siteler her zaman bir sorun olmuştur ancak yapay zekanın yükselişi durumu daha da kötüleştirdi ve görünen o ki; Google News bu içerikleri filtreleme konusunda başarısız.
Yayıncılar, makalelerinin yapay zeka siteleri tarafından anında kopyalanıp Google News’a aktarıldığını bildirseler de Google pek umursamıyor gibi görünüyor. Google sözcüsü, içeriklerin nasıl üretildiğinden ziyade kalitesine önem verdiklerini söylüyor. Otomatik oluşturulan içerikler spam kabul ediliyor ve politikalara göre hareket ediliyor. Ancak, Google Haberler’de hâlâ otomatik oluşturulan içerikler var ve bunda yapay zekanın rolü büyük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.