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    Anlık Bildirim

    Google'dan yapay zekanın kopyaladığı haberler için açıklama

    Google News'ta yapay zeka içerikleri tarafından oluşturulan kopya haberler için açıklama geldi. Google, yapay zekaya değil, kaliteli içeriklere önem verildiğini yineledi.
    google news yapay zeka kopya haberler açıklama Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekanın yapabildikleri etkileyici; iyilik için güçlü bir araç ancak kolaylıkla kötülük için de kullanılabilir. Makalelerin yapay zeka kopyaları Google Haberler’e akın etmeye devam ederken şirketten açıklama geldi. Google, Google News’ta bir makalenin kaliteli olduğu sürece yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını umursamadıklarını söyledi.

    Google: İçeriklerin nasıl oluştuğu değil, kalitesi önemli

    Google Haberler, gerçek insan gazetecilerden alınan, yapay zeka aracılığıyla desteklenen ve herhangi bir biçimde veya stilde düzenlenmemiş rastgele web sitelerinde online olarak yayınlanan içeriklerle giderek daha fazla doluyor. Bu web siteleri trafiği artırmak amacıyla genelde düzinelerde başka yayından içerik çekiyor; çoğu zaman da içerikleri mümkün olduğunca çok sayıda reklamla eşliyor. Bu siteler her zaman bir sorun olmuştur ancak yapay zekanın yükselişi durumu daha da kötüleştirdi ve görünen o ki; Google News bu içerikleri filtreleme konusunda başarısız.

    Yayıncılar, makalelerinin yapay zeka siteleri tarafından anında kopyalanıp Google News’a aktarıldığını bildirseler de Google pek umursamıyor gibi görünüyor. Google sözcüsü, içeriklerin nasıl üretildiğinden ziyade kalitesine önem verdiklerini söylüyor. Otomatik oluşturulan içerikler spam kabul ediliyor ve politikalara göre hareket ediliyor. Ancak, Google Haberler’de hâlâ otomatik oluşturulan içerikler var ve bunda yapay zekanın rolü büyük.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 3 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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