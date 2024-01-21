Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekanın yapabildikleri etkileyici; iyilik için güçlü bir araç ancak kolaylıkla kötülük için de kullanılabilir. Makalelerin yapay zeka kopyaları Google Haberler’e akın etmeye devam ederken şirketten açıklama geldi. Google, Google News’ta bir makalenin kaliteli olduğu sürece yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını umursamadıklarını söyledi.

Amazon’da alışveriş yaparken sorularınızı yapay zeka cevaplayacak 1 gün önce eklendi

Google: İçeriklerin nasıl oluştuğu değil, kalitesi önemli

Google Haberler, gerçek insan gazetecilerden alınan, yapay zeka aracılığıyla desteklenen ve herhangi bir biçimde veya stilde düzenlenmemiş rastgele web sitelerinde online olarak yayınlanan içeriklerle giderek daha fazla doluyor. Bu web siteleri trafiği artırmak amacıyla genelde düzinelerde başka yayından içerik çekiyor; çoğu zaman da içerikleri mümkün olduğunca çok sayıda reklamla eşliyor. Bu siteler her zaman bir sorun olmuştur ancak yapay zekanın yükselişi durumu daha da kötüleştirdi ve görünen o ki; Google News bu içerikleri filtreleme konusunda başarısız.

Yayıncılar, makalelerinin yapay zeka siteleri tarafından anında kopyalanıp Google News’a aktarıldığını bildirseler de Google pek umursamıyor gibi görünüyor. Google sözcüsü, içeriklerin nasıl üretildiğinden ziyade kalitesine önem verdiklerini söylüyor. Otomatik oluşturulan içerikler spam kabul ediliyor ve politikalara göre hareket ediliyor. Ancak, Google Haberler’de hâlâ otomatik oluşturulan içerikler var ve bunda yapay zekanın rolü büyük.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google'dan yapay zekanın kopyaladığı haberler için açıklama