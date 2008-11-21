EVGA, AMD işlemciler için nForce 730a yonga setli anakart hazırladı

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Intel'in yeni nesil Core i7 serisi işlemcileri için hazırladığı X58 yonga setli anakartını geçtiğimiz günlerde pazara sunan EVGA, AMD'nin Athlon ve Phenom işlemcileri için hazırladığı yeni bir anakartını da kullanıma sunuyor. Yeni anakartında Nvidia'nın nForce 730a yonga setini kullanan EVGA, kullanıcılara entegre grafik işlemcisi de olan komple bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Aynı yonga setini kullanan diğer bazı anakartlardan farklı olarak ATX formunda hazırlanan anakart siyah renkli pasif soğutmasıyla dikkat çekmeyi başarıyor. AMD'nin soket AM2 ve AM2+ formundaki Athlon ve Phenom işlemcilerine destek veren anakart henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın 8 Ocak'ta duyurulacak olan Phenom II 920 ve 940 Black Edition işlemcilerine de destek verebilir.

Kullanılan yonga seti itibariyle Nvidia'nın AMD platformu için hazırladığı en güncel entegre grafik işlemcilerden biri olan GeForce 8200 ile gelen anakart DirectX 10 desteği sunuyor ve PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x16 slotuna da sahip olan anakart PCIe 2.0 spesifikasyonuna da destek veriyor.

500MHz'de çalışan ve 1200MHz'de görev yapan 16x paralel işlem birimiyle gelen GeForce 8200 IGP'siyle CUDA ve PhysX desteği de sunan anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile donatılmış durumda. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakartta gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği de bulunuyor.

EVGA'nın AMD işlemciler için hazırladığı nForce 730a yonga setli anakartının yurt dışı satış fiyatı 95$ olarak belirlenmiş.

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