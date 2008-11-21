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EVGA, AMD işlemciler için nForce 730a yonga setli anakart hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, AMD işlemciler için nForce 730a yonga setli anakart hazırladı
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Intel'in yeni nesil Core i7 serisi işlemcileri için hazırladığı X58 yonga setli anakartını geçtiğimiz günlerde pazara sunan EVGA, AMD'nin Athlon ve Phenom işlemcileri için hazırladığı yeni bir anakartını da kullanıma sunuyor. Yeni anakartında Nvidia'nın nForce 730a yonga setini kullanan EVGA, kullanıcılara entegre grafik işlemcisi de olan komple bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Aynı yonga setini kullanan diğer bazı anakartlardan farklı olarak ATX formunda hazırlanan anakart siyah renkli pasif soğutmasıyla dikkat çekmeyi başarıyor. AMD'nin soket AM2 ve AM2+ formundaki Athlon ve Phenom işlemcilerine destek veren anakart henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın 8 Ocak'ta duyurulacak olan Phenom II 920 ve 940 Black Edition işlemcilerine de destek verebilir.

Kullanılan yonga seti itibariyle Nvidia'nın AMD platformu için hazırladığı en güncel entegre grafik işlemcilerden biri olan GeForce 8200 ile gelen anakart DirectX 10 desteği sunuyor ve PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x16 slotuna da sahip olan anakart PCIe 2.0 spesifikasyonuna da destek veriyor.

500MHz'de çalışan ve 1200MHz'de görev yapan 16x paralel işlem birimiyle gelen GeForce 8200 IGP'siyle CUDA ve PhysX desteği de sunan anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile donatılmış durumda. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakartta gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği de bulunuyor.

EVGA'nın AMD işlemciler için hazırladığı nForce 730a yonga setli anakartının yurt dışı satış fiyatı 95$ olarak belirlenmiş.

EVGA, AMD işlemciler için nForce 730a yonga setli anakart hazırladı
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turkhay 11 yıl
790 gx anakart fiyatı, iyi araştırıldığında şuan için uygun aralıktadır. genel alışveris sitelerinde 109-129$ aralıklarında rahatca 790gx anakart bulunabiliyor.
EVGAnForce 730a 95$ fiyatına karsılık 119$ a ecs,biostar,msi 790gx almayı tercih ederim.
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max975 11 yıl
kart pek bana hitap etmesede şekli evga olunca on numara
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turkhay 11 yıl
790 gx anakart fiyatı, iyi araştırıldığında şuan için uygun aralıktadır. genel alışveris sitelerinde 109-129$ aralıklarında rahatca 790gx anakart bulunabiliyor.
EVGAnForce 730a 95$ fiyatına karsılık 119$ a ecs,biostar,msi 790gx almayı tercih ederim.
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XivA 11 yıl
790 GX in fiyatını biliyormusun.?
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ramdeon 11 yıl
780G varken,790GX varken alınmaz bence.Hele de ATi almış başını gitmişken ve Crossfire için de millet çıldırırken...
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whatisnfc 11 yıl
Güzel fiyat haber için teşekkürler.
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