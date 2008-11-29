EVGA, kullanıcılarına 3 haftalık EVE Online oynama hakkı sunuyor

Artan rekabet koşulları öne çıkmak ve satış rakamlarını arttırmak isteyen üreticilere yeni adımlar attırıyor. Özellikle ekran kartın dünyasındaki kıran kıran mücadeleyi ön sıralarda sürdürmek isteyen firmalar, kullanıcılarına ekstra hediye ve hizmetler sunarak bu amaçlarını gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar. Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA da kullanıcılarına yeni ve özel bir ekstra sunuyor.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, son dönemlin bilim-kurgu MMO türü oyunlarından biri olan EVE Online için EVGA, kullanıcılarına 21 günlük ücretsiz deneme hakkı sağlıyor. Firmanın anakart ve ekran kartlarına sahip olan kullanıcılar resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptırarak bu haktan yararlanabilecekler.
Bu arada EVGA'nın donanımlarına sahip olmayan kullanıcılar da EVE Online'a kayıt olarak 14 günlük ücretsiz deneme hakkı elde edebiliyorlar.
Detaylı bilgi için; eve-online.com/evga
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
zaten su an 14 gun kendisi veriyor.yetmiyor 21 gun de zaten yetmez
o oyunda karakter yapip surekli gelistirmen gerekiyor.
Ama o atmosferi yaşamak isterdim, oyunun içinde sayamayacağınız kadar insan var, multiplayerXXXXX diyebilriz. AHhhhhh...:(
bu da demek oluyor ki sadece 1 haftalık bir avantaj var. ben bir şey anlamadım :)
katılıyorum 7 gün pek fazla bir avantaj değil bence.