EVGA, kullanıcılarına 3 haftalık EVE Online oynama hakkı sunuyor

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Artan rekabet koşulları öne çıkmak ve satış rakamlarını arttırmak isteyen üreticilere yeni adımlar attırıyor. Özellikle ekran kartın dünyasındaki kıran kıran mücadeleyi ön sıralarda sürdürmek isteyen firmalar, kullanıcılarına ekstra hediye ve hizmetler sunarak bu amaçlarını gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar. Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA da kullanıcılarına yeni ve özel bir ekstra sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, son dönemlin bilim-kurgu MMO türü oyunlarından biri olan EVE Online için EVGA, kullanıcılarına 21 günlük ücretsiz deneme hakkı sağlıyor. Firmanın anakart ve ekran kartlarına sahip olan kullanıcılar resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptırarak bu haktan yararlanabilecekler.

Bu arada EVGA'nın donanımlarına sahip olmayan kullanıcılar da EVE Online'a kayıt olarak 14 günlük ücretsiz deneme hakkı elde edebiliyorlar.

Detaylı bilgi için; eve-online.com/evga