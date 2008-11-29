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EVGA, kullanıcılarına 3 haftalık EVE Online oynama hakkı sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, kullanıcılarına 3 haftalık EVE Online oynama hakkı sunuyor
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Artan rekabet koşulları öne çıkmak ve satış rakamlarını arttırmak isteyen üreticilere yeni adımlar attırıyor. Özellikle ekran kartın dünyasındaki kıran kıran mücadeleyi ön sıralarda sürdürmek isteyen firmalar, kullanıcılarına ekstra hediye ve hizmetler sunarak bu amaçlarını gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar. Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA da kullanıcılarına yeni ve özel bir ekstra sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, son dönemlin bilim-kurgu MMO türü oyunlarından biri olan EVE Online için EVGA, kullanıcılarına 21 günlük ücretsiz deneme hakkı sağlıyor. Firmanın anakart ve ekran kartlarına sahip olan kullanıcılar resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptırarak bu haktan yararlanabilecekler.

Bu arada EVGA'nın donanımlarına sahip olmayan kullanıcılar da EVE Online'a kayıt olarak 14 günlük ücretsiz deneme hakkı elde edebiliyorlar.

Detaylı bilgi için; eve-online.com/evga


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natcenk 11 yıl
evet ya 7 gün için:D
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rabbitweed 11 yıl
eve online oynadim.
zaten su an 14 gun kendisi veriyor.yetmiyor 21 gun de zaten yetmez
o oyunda karakter yapip surekli gelistirmen gerekiyor.
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esses... 11 yıl
EVE online oyununu oynamak isterdim. aslında il çıktığında oynamayı denedim ama okadar çok formalitesi varki, donanımın yeterli olmalı, kendini kayıt ettirmen gerekli (opsiyon çok fazla insan neyi seçeceğini şaşırıyor) updateler var, normal üyelik içinde e haliyle ücret ödemeniz gerekiyor.
Ama o atmosferi yaşamak isterdim, oyunun içinde sayamayacağınız kadar insan var, multiplayerXXXXX diyebilriz. AHhhhhh...:(
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goxhell 11 yıl
karşılıklı reklam sadece...
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TRaMbLeN 11 yıl
Bu arada EVGA'nın donanımlarına sahip olmayan kullanıcılar da EVE Online'a kayıt olarak 14 günlük ücretsiz deneme hakkı elde edebiliyorlar.
bu da demek oluyor ki sadece 1 haftalık bir avantaj var. ben bir şey anlamadım :)
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Vadocz 11 yıl

Orjinalden alıntı: TRaMbLeN

Bu arada EVGA'nın donanımlarına sahip olmayan kullanıcılar da EVE Online'a kayıt olarak 14 günlük ücretsiz deneme hakkı elde edebiliyorlar.

bu da demek oluyor ki sadece 1 haftalık bir avantaj var. ben bir şey anlamadım :)


katılıyorum 7 gün pek fazla bir avantaj değil bence.
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max975 11 yıl
pekde etkileyici bir fırsat değil[>:]
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