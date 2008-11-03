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EVGA, NF200 yongalı X58 anakart üzerinde çalışıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, NF200 yongalı X58 anakart üzerinde çalışıyor
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden biri olmayı başaran EVGA, anakart operasyonlarına da hız veriyor. Bir süre öncesine kadar Nvidia yonga setlerini kullanan ve ağırlıklı olarak yonga seti için hazırlanan referans tasarım anakartlara sadık kalan firma, Nehalem ile birlikte ilk defa Nvidia harici bir adım attı ve X58 yonga setli anakart hazırladı.

Yüksek performans segmentinde yeni anakartlarıyla iddialı olan firmanın sektörün saygın isimlerinden biri olan ve bir süre öncesine kadar Foxconn'un Quantum Force programı çerçevesinde hazırlanan anakartara teknik danışmanlık yapan Peter "Shamino" Tan'ı kadrosuna kattığı belirtilen firmanın anakartlarını da bir dönemin önde gelen anakart üreticilerinden Epox'un çalışanları geliştiriyor.

Gelen yeni bilgilere göre EVGA, ilk detaylarını verdiğimiz X58 yonga setli anakartı ile birlikte daha iddialı bir modeli de pazara sunabilir. Nvidia tarafından sertifikalandırılarak SLI desteği sunan ilk modelin aksine firma, BR04 kodlu NF200 yongasına yer verilen modelini de Nehalem lansmanı sonrasında kullanıma sunabilir. Peki nF200 yongası fark yaratabilir mi ?

Nvidia'nın anakart üreticilerine yonga başına 30$'lık maliyetle sağladığı NF200 yongası, yine Nvidia'ya göre kesinlikle fark yaratıyor. Her ne kadar doğal SLI desteği söz konusu olsa da firma, yüksek performans odaklı anakartlarda ideal SLI yapılanmasının NF200 yongasıyla sağlanmasının esnek kullanım ve SLI fonksiyonelliği açısından daha yüksek başarım sağlayacağını dile getiriyor.

Kullanılan anakartlarda daha fazla PCIe hattı sağlayabilen NF200 yongasını kullanacağı belirtilen EVGA'nın ilgili anakartında yüksek performanslı 3 adet Nvidia kartını, sadece PhysX hesaplamalarından sorumlu olarak harici bir kart ile birlikte aynı anakart üzerinde çalıştırabilmek için NF200 yongasını kullanacağı belirtilirken fiyatının da 500$'ı bulabileceği söyleniyor.


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Akay KLC 11 yıl
Evga mükemmel kartlar üretiyor ama fiyat politikasinda bu başarıyı sağlayamıyor kesinlikle fiyat politikaların'da revizyona gitmeliler..
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gordon01 11 yıl
Artık anakrtlar da fiyatlarıyla ekran kartlarına meydan okuyor
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XivA 11 yıl
kaça satacak.?
yarım bin dolar mı :)))
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pEgaTR 11 yıl
500 dolara anakart mı


Herkesi Laptop almaya davet ediyorum , bu ne yaaa


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max975 11 yıl
bune yav donanımın en pahalı parçası olacak anakart
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miraculous 11 yıl
evga bu işi de kotarır onda bu potansiyel var
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