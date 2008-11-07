EVGA X58 yonga setli anakartını 17 Kasım'da kullanıma sunuyor

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Intel'in resmi satışı 17 Kasım'da başlayacak olan yeni nesil Core i7 serisi işlemciler için anakart üreticileri de eş zamanlı olarak X58 yonga setli çözümlerini pazara sunacaklar. Şimdiye kadar sadece Nvidia yonga setli anakartlar hazırlayan EVGA'nın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz X58 yonga setli yeni anakartı da Intel'in işlemcileriyle eş zamanlı olarak 17 Kasım'da kullanıma sunulmuş olacak.

Intel'in yonga setiyle ilk defa anakart hazırlayan EVGA'nın Nehalem ile başlaması beklenen pazar herketliliğinden faydalanmak istediği ve sıkı bir çalışma içerisinde olduğu ifade ediliyor. Zira firmanın özellikle AMD tabanlı anakartlarıyla efsane üreticilerinden biri olmayı başaran fakat devamında kepenk indirmek durumunda kalan Epox'un çalışanlarını bünyesine kattığı ve Shamino ile birlikte hareket ettiği belirtiliyor.

Firmanın 17 Kasım'da pazara sunacağı ilk anakart Nvidia'nın SLI ve Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyacak. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerine destek verecek olan X58+ICH10R yonga setli anakart, başta soğutucusu olmak üzere özelleştirilmiş detaylarıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. 6x DIMM slotuna sahip olan anakart ile EVGA'nın hız aşırtma konusunda da iddialı olmayı hedeflediği bildiriliyor.

EVGA E-Leet ve EVGA EZ Voltage gibi hız aşırtma odaklı ince ayar teknolojilerine destek veren anakart katı kapasitörler ile donatılmış durumda. Profesyonel kullanıcılar için Debug LED'e de sahip olan EVGA'nın X58 yonga setli yeni anakartı, ayrıca LED üzerinden işlemci sıcaklığını da gösterebiliyor. 10x SATA-II ve eSATA konnektörlerine sahip olan anakart, Avrupa fiyat listelerine 349 Avro seviyesinden girmiş durumda.