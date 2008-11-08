EVGA'dan çift slot soğutmalı ve 1GB bellekli GeForce 9600GT

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Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileri için X58 yonga setli yeni anakartını 17 Kasım'da kullanıma sunacağını açıklayan EVGA, GeForce 9600GT tabanlı yeni ekran kartını kullanıma sunuyor. Firma tarafından e-GeForce 9600 GT Dual-Slot Edition olarak isimlendirilen yeni model, Nvidia'nın standart 9600GT tasarımından hem soğutucusu hem de yüksek bellek kapasitesi ile ayrılıyor.

Nvidia'nın orta segmentteki temsilcilerinden biri olan GeForce 9600GT tabanlı ekran kartı 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 1GB GDDR3 (1.0ns) bellek ile geliyor. 64x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 650MHz'de, paralel işlem birimleri 1625MHz'de bellekleri ise 1800MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 destekli kart ayrıca CUDA ve PhysX uyumluluğuna da sahip.

Çift slot soğutucusu ile referans karta göre daha serin çalıştığı ifade edilen EVGA'nın yeni modeli yüksek tanımllı videolar için PureVideo HD teknolojisiyle donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi gibi SLI destekli anakartlarda çift ekran kartlı kurulum da gerçekleştirebiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan kartın yurt dışında 169.9$'lık etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.