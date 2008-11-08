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EVGA'dan çift slot soğutmalı ve 1GB bellekli GeForce 9600GT

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,8b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'dan çift slot soğutmalı ve 1GB bellekli GeForce 9600GT
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Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileri için X58 yonga setli yeni anakartını 17 Kasım'da kullanıma sunacağını açıklayan EVGA, GeForce 9600GT tabanlı yeni ekran kartını kullanıma sunuyor. Firma tarafından e-GeForce 9600 GT Dual-Slot Edition olarak isimlendirilen yeni model, Nvidia'nın standart 9600GT tasarımından hem soğutucusu hem de yüksek bellek kapasitesi ile ayrılıyor.

Nvidia'nın orta segmentteki temsilcilerinden biri olan GeForce 9600GT tabanlı ekran kartı 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 1GB GDDR3 (1.0ns) bellek ile geliyor. 64x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 650MHz'de, paralel işlem birimleri 1625MHz'de bellekleri ise 1800MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 destekli kart ayrıca CUDA ve PhysX uyumluluğuna da sahip.

Çift slot soğutucusu ile referans karta göre daha serin çalıştığı ifade edilen EVGA'nın yeni modeli yüksek tanımllı videolar için PureVideo HD teknolojisiyle donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi gibi SLI destekli anakartlarda çift ekran kartlı kurulum da gerçekleştirebiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan kartın yurt dışında 169.9$'lık etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.


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St Batuhan 11 yıl
cok cok gereksiz görüntü olarak güzel ama anlamı 0 :(
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man utd 11 yıl
Bir kaç ay daha beklemeliyiz 3 slot soğutuculu modeli acele etmeyelim :D yılın gereksiz ürünü olur bence..
Kutusu da pek bi k,hış duruyo :D
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hanselamca 11 yıl
hem fiyati hem adi guzel(dual slot edition). 4850 fiyatina 9600gt tebrikler EVGA. performansi da eminim daha iyidir ne de olsa dual slot edition ..
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Applejack 11 yıl
Ben beğendim kim ne derse desin.
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
elinde kalan 9600 leri satma derdinde herhalde
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Confusion 11 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

elinde kalan 9600 leri satma derdinde herhalde



bence elde kalan 9600 ler deil mesele:::::::::::::. hala piyasası ölmemiş olan ve satışları devam eden 9600 pazarında yer alma isteği yanlız ilginç olan saat hızları arttırılmış olsa bile 9600gt ler çift slot soutucu ihtiyacında olacak bir model değil
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01Mrt 11 yıl
gayet gereksiz...
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siyah845 11 yıl
ne gereği var
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Codname47 11 yıl
gayet gereksiz
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WinteR 11 yıl
Evga Chronicles Continuous, 9600 GT 169.9$
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Kénan 11 yıl

Orjinalden alıntı: WinteR

Evga Chronicles Continuous, 9600 GT 169.9$


Gülünesi bir durum
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