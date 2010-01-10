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Facebook'un iPhone OS uygulaması artık Push Notifications destekliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,6b
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Shady
Haber Editörü
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Facebook'un iPhone OS uygulaması artık Push Notifications destekliyor
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Dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook'un iPhone OS uygulaması Apple'ın anlık mesajlaşma programlarında çok yarar sağlayan Push Notifications desteğine kavuştu.

Kullanıcılara her an çevrimiçi olmalarını sağlayan Push Notifications iPhone için Facebook uygulamasında da Mesaj yazılarından, etkinliklere kadar 7 alanda yapılan değişiklikleri anlık olarak kullanıcıya iletiyor. Kullanıcılara servisi rahatlıkla kişiselleştirme imkanı veren Facebook uygulamasının yeni versiyonu, adres defterlerindeki kişilerin senkronizasyonuna da izin veriyor.

Ücretsiz olan iPhone için Facebook'un AppStore'daki sayfasına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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febahadir 9 yıl
evet yeni güncelleme ile bu özellik de geldi!..
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marikanwap 9 yıl
Süper oldu gerçekten:)
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