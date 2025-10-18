Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Facebook, yapay zeka ile fotoğraf arşivinizden kolajlar oluşturacak

    Facebook’un yeni yapay zeka özelliği, telefonunuzun kamera rulosunu tarayarak paylaşmaya değer kolajlar oluşturuyor. İşte kullanıma yeni sunulan özelliğin detayları:

    Facebook, yapay zeka ile kamera rulonuzdan kolajlar oluşturacak Tam Boyutta Gör
    Meta, Facebook platformuna eklediği en yeni yapay zeka özelliği ile kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Artık Facebook, telefonunuzun kamera rulosunu izninizle tarayarak yapay zeka destekli kolajlar, özetler ve fotoğraf düzenlemeleri oluşturabiliyor. İlk olarak bu yılın başlarında test edilmeye başlayan özellik, artık ABD ve Kanada genelinde kullanılabiliyor.

    Meta, fotoğraf arşivinizi yapay zeka ile tarayıp öneriler sunan yeni özelliğini kullanıma sundu

    Yeni sistemin amacı, kullanıcıların zaman içinde çekip unuttuğu gizli hazinelerini yeniden keşfetmesini sağlamak. Facebook’un açıklamasına göre bu yapay zeka destekli araç, galerinizdeki fotoğrafları analiz ediyor ve belirli temalar üzerinden öneriler sunuyor. Örneğin, bir tatil albümünüzden yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulmuş bir kolaj ya da mezuniyet gününüze ait özel bir özet içeriği görebiliyorsunuz.

    Meta, özelliğin tamamen isteğe bağlı olduğunu vurguluyor. Kullanıcılar, yalnızca onay verdikleri takdirde fotoğraf arşivlerinin analiz edilmesine izin veriyor. Eğer bu özelliği kullanmayı tercih etmezseniz Facebook kameranıza veya fotoğraflarınıza erişim sağlamıyor. Ancak özelliği aktif hale getirip AI destekli düzenlemeler yaparsanız veya sonuçları paylaşırsanız bu içerikler Meta’nın yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılabiliyor.

    Yapılan açıklamalarda yapay zeka önerilerinin, Facebook’un Hikâyeler ve Akış bölümlerinde yalnızca kullanıcıya özel şekilde görüntüleneceği de belirtildi. Kullanıcılar, bu önerileri istedikleri zaman kamera rulosu ayarlarından devre dışı bırakabiliyor. Böylece gizlilik endişesi yaşayan kişiler, özelliği diledikleri zaman kapatabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 20 saat önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi genç arabaları ofis bilgisayarı önerisi vodafone *123# çalışmıyor baskı balata bittiği nasıl anlaşılır kaynak makinesi kaç kw jeneratörle çalışır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum