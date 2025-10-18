Facebook, yapay zeka ile fotoğraf arşivinizden kolajlar oluşturacak

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Meta, Facebook platformuna eklediği en yeni yapay zeka özelliği ile kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Artık Facebook, telefonunuzun kamera rulosunu izninizle tarayarak yapay zeka destekli kolajlar, özetler ve fotoğraf düzenlemeleri oluşturabiliyor. İlk olarak bu yılın başlarında test edilmeye başlayan özellik, artık ABD ve Kanada genelinde kullanılabiliyor.

Yeni sistemin amacı, kullanıcıların zaman içinde çekip unuttuğu gizli hazinelerini yeniden keşfetmesini sağlamak. Facebook’un açıklamasına göre bu yapay zeka destekli araç, galerinizdeki fotoğrafları analiz ediyor ve belirli temalar üzerinden öneriler sunuyor. Örneğin, bir tatil albümünüzden yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulmuş bir kolaj ya da mezuniyet gününüze ait özel bir özet içeriği görebiliyorsunuz.

Meta, özelliğin tamamen isteğe bağlı olduğunu vurguluyor. Kullanıcılar, yalnızca onay verdikleri takdirde fotoğraf arşivlerinin analiz edilmesine izin veriyor. Eğer bu özelliği kullanmayı tercih etmezseniz Facebook kameranıza veya fotoğraflarınıza erişim sağlamıyor. Ancak özelliği aktif hale getirip AI destekli düzenlemeler yaparsanız veya sonuçları paylaşırsanız bu içerikler Meta’nın yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılabiliyor.

Yapılan açıklamalarda yapay zeka önerilerinin, Facebook’un Hikâyeler ve Akış bölümlerinde yalnızca kullanıcıya özel şekilde görüntüleneceği de belirtildi. Kullanıcılar, bu önerileri istedikleri zaman kamera rulosu ayarlarından devre dışı bırakabiliyor. Böylece gizlilik endişesi yaşayan kişiler, özelliği diledikleri zaman kapatabiliyor.

