Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Social Network 2'nin adı, vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı

    Facebook'a odaklanan The Social Network'ün devam filmi önümüzdeki yıl vizyona girecek. Merakla beklenen filmin adı, vizyon tarihi ve oyuncu kadrosunda kimlerin olacağı açıklandı.

    The Social Network 2'nin adı, vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı Tam Boyutta Gör
    The Social Network'ün yıllar sonra gelen devam filmi, bu hafta Sony tarafından resmi olarak duyuruldu. Yine Facebook'a odaklanacak olan devam filmi, The Social Reckoning adını taşıyacak. Bu kez hikâyenin merkezinde, Facebook'un karıştığı skandallar olacak. 2021 yılında The Wall Street Journal'da yayımlanan "The Facebook Files" başlıklı yazı dizisi, hikâyenin temelini oluşturacak.

    The Social Reckoning, 9 Ekim 2026'da Vizyona Girecek

    Sony, sadece filmin adını değil, vizyon tarihini ve oyuncu kadrosunu da resmi olarak duyurdu. Film, 9 Ekim 2026'da vizyona girecek.

    The Social Reckoning, The Social Network'e doğrudan bir devam filmi olarak çekiliyor olsa da Mark Zuckerberg'i farklı bir oyuncu canlandıracak. Devam filmi için geri dönmeyen Jesse Eisenberg'in yerini Jeremy Strong (Succession) alacak. Oyuncu kadrosunda ona Jeremy Allen White, Mikey Madison ve Bill Burr eşlik edecek.

    The Bear dizisiyle çıkış yapan Jeremy Allen White, The Facebook Files serisinin yazarı olan Jeff Horowitz'e hayat verecek. Bu yıl Anora ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nı kazanan Mikey Madison ise sızıntıların kaynağı olan Facebook çalışanını canlandıracak.

    Devam filmindeki tek büyük değişiklik Mark Zuckerberg'i canlandıran oyuncu olmayacak. İlk filmin yöneten usta yönetmen David Fincher da The Social Reckoning'de yer almıyor. İlk filmde sadece senaryoyu yazan Aaron Sorkin, bu kez yönetmen koltuğuna da oturuyor. Oscar ödüllü bir senarist olan Sorkin, 2017 yapımı Molly's Game ile birlikte kendi filmlerini yönetmeye başlamıştı. Bu yüzden yeni Social Nework filminde başka bir yönetmenle çalışmaması da sürpriz değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat egea 1.3 multijet urban yorumlar kredi kartına 36 ay taksitle araba arabanın alt koruması kırıldı park sensörü sürekli ötüyor 1.0 firefly motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum