The Social Network 2'nin adı, vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı

The Social Reckoning, 9 Ekim 2026'da Vizyona Girecek
Sony, sadece filmin adını değil, vizyon tarihini ve oyuncu kadrosunu da resmi olarak duyurdu. Film, 9 Ekim 2026'da vizyona girecek.
The Social Reckoning, The Social Network'e doğrudan bir devam filmi olarak çekiliyor olsa da Mark Zuckerberg'i farklı bir oyuncu canlandıracak. Devam filmi için geri dönmeyen Jesse Eisenberg'in yerini Jeremy Strong (Succession) alacak. Oyuncu kadrosunda ona Jeremy Allen White, Mikey Madison ve Bill Burr eşlik edecek.
The Bear dizisiyle çıkış yapan Jeremy Allen White, The Facebook Files serisinin yazarı olan Jeff Horowitz'e hayat verecek. Bu yıl Anora ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nı kazanan Mikey Madison ise sızıntıların kaynağı olan Facebook çalışanını canlandıracak.
Devam filmindeki tek büyük değişiklik Mark Zuckerberg'i canlandıran oyuncu olmayacak. İlk filmin yöneten usta yönetmen David Fincher da The Social Reckoning'de yer almıyor. İlk filmde sadece senaryoyu yazan Aaron Sorkin, bu kez yönetmen koltuğuna da oturuyor. Oscar ödüllü bir senarist olan Sorkin, 2017 yapımı Molly's Game ile birlikte kendi filmlerini yönetmeye başlamıştı. Bu yüzden yeni Social Nework filminde başka bir yönetmenle çalışmaması da sürpriz değil.
