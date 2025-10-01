Meta, AI sohbetlerinizi reklam ve önerilerde kullanacak

Örneğin, bir kullanıcı Meta AI’a yürüyüş hakkında sorular sorarsa, Meta bunu bir gösterge olarak kullanacak ve Facebook’taki yürüyüş grupları veya yürüyüş botları reklamları gibi içerikleri önerecek. Meta, bunun diğer platform etkileşimlerinden alınan göstergelerle aynı şekilde çalıştığını belirtiyor. Örneğin bir gönderiyi veya sayfayı beğenmek de algoritmanın kişiselleştirme kararlarına etki ediyor.
Hassas konular kişiselleştirmeden muaf
Ayrıca kullanıcılar Facebook, Instagram veya WhatsApp hesaplarını Meta’nın hesap merkezi üzerinden bağladıysa AI ile yapılan sohbetler bir platformda gerçekleşse bile diğer platformlarda reklam ve içerik önerilerinde kullanılabilecek. Bu, WhatsApp ve Messenger gibi uygulamalarda yapılan birebir AI sohbetlerini kapsıyor.
Meta, bu değişiklikle ilgili olarak kullanıcıları 7 Ekim 2025’ten itibaren bilgilendirmeye başlayacak. Güncelleme, dünya genelindeki çoğu kullanıcıya sunulacak ancak Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Güney Kore’deki kullanıcılar düzenleyici gerekliliklerin netleşmesini bekleyecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...