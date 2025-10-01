Giriş
    Meta, AI sohbetlerinizi reklam ve önerilerde kullanacak

    Meta, Aralık ayından itibaren AI sohbetlerinizi kullanarak reklam ve içerik önerilerini kişiselleştirecek. Hassas konular dışındaki tüm etkileşimler algoritmada değerlendirilecek.

    Meta, AI sohbetlerinizi reklam ve önerilerde kullanacak Tam Boyutta Gör
    Meta, kullanıcıların AI asistanıyla yaptıkları sohbetleri platformlarda görülen reklamlar ve öneriler için kişiselleştirme amacıyla kullanmaya hazırlanıyor. Bu değişiklik, 16 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve kullanıcılar, AI ile yaptıkları metin ve sesli sohbetlere dayalı olarak önerilen gönderiler, Reels içerikleri ve Facebook grupları görmeye başlayacak.

    Örneğin, bir kullanıcı Meta AI’a yürüyüş hakkında sorular sorarsa, Meta bunu bir gösterge olarak kullanacak ve Facebook’taki yürüyüş grupları veya yürüyüş botları reklamları gibi içerikleri önerecek. Meta, bunun diğer platform etkileşimlerinden alınan göstergelerle aynı şekilde çalıştığını belirtiyor. Örneğin bir gönderiyi veya sayfayı beğenmek de algoritmanın kişiselleştirme kararlarına etki ediyor.

    Hassas konular kişiselleştirmeden muaf

    Meta, AI sohbetlerinizi reklam ve önerilerde kullanacak Tam Boyutta Gör
    Meta, dini görüşler, cinsel yönelim, siyasi görüş, sağlık, ırksal veya etnik köken, felsefi inançlar ve sendika üyelikleri gibi hassas konularda yapılan AI sohbetlerinin kişiselleştirmede kullanılmayacağını açıkladı. Kullanıcılar, reklam tercihlerini ayarlar menüsünden yönetmeye devam edebilecek ancak AI sohbetlerinin kişiselleştirme amaçlı kullanılmasını tamamen engelleme seçeneği sunulmayacak.

    Ayrıca kullanıcılar Facebook, Instagram veya WhatsApp hesaplarını Meta’nın hesap merkezi üzerinden bağladıysa AI ile yapılan sohbetler bir platformda gerçekleşse bile diğer platformlarda reklam ve içerik önerilerinde kullanılabilecek. Bu, WhatsApp ve Messenger gibi uygulamalarda yapılan birebir AI sohbetlerini kapsıyor.

    Meta, bu değişiklikle ilgili olarak kullanıcıları 7 Ekim 2025’ten itibaren bilgilendirmeye başlayacak. Güncelleme, dünya genelindeki çoğu kullanıcıya sunulacak ancak Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Güney Kore’deki kullanıcılar düzenleyici gerekliliklerin netleşmesini bekleyecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
