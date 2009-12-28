Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Firefox 3.6 ertelendi, Firefox 4.0 planlanandan sonra gelecek

Popüler internet tarayıcısı Firefox'un 3.6 sürümü yeni yıla ertelenirken, 4.0 sürümü de planlanandan sonra gelecek.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,2b
1
50
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tarayıcı savaşlarının iyice kızıştığı günümüzde Mozilla cephesinden bir son dakika gelişmesi yaşandı ve beta sürümü bir süredir dolaşmakta olan Firefox 3.6'nın önümüzdeki yıla ertelendiği bildirildi. Mobil Firefox için uzunca bir süredir yoğun bir çalışma içerisinde olan vakıf, 3.5 sürümü bazı araştırmalarda en çok kullanılan internet tarayıcısı olarak çıkan Firefox'un, 3.6 sürüm numaralı yeni sürümünü ilk çeyreğe erteledi. Açıkçası yazılım dünyası, yol haritalarındaki sapmalara alışık ancak bir yandan çok hızlı gelişen ve kısa geçmişine rağmen önemli yol kateden Google Chrome öte tarafta ise alternatif seçenekler olarak son dönemde daha sık telafuz edilir olan Safari ve Opera ile birlikte pazarın güçlü oyuncusu Internet Explorer'daki güncellemeler dikkate alındığında yeni sürümün 2010 öncesinde pazarda olacağı düşünülüyordu. Ancak Firefox 3.6'yı önümüzdeki yıla erteleyen Mozilla Vakfı, bununla da kalmadı ve radikal yeniliklere sahip olacağı söylenen Firefox 4.0'ı da en iyi ihtimalle 2010 sonuna erteldi.

Firefox 3.6 ertelendi, Firefox 4.0 planlanandan sonra gelecek
Tam Boyutta Gör

Firefox 3.6 için altı çizilen en önemli yenilik, Personas eklenti özelliği ile kullanıcılara tarayıcının genel görünümünü kolay ve hızlı bir şekilde değiştirebilme olanağının sunulması. Öte taraftan güvenlik iyileştirmelerine de sahip olan yeni sürüm de açılış süresinin hızlandıracak geliştirmelere de yer veriliyor. Çok daha fazlasını Firefox 3.7'de sunmayı planlayan Mozilla, 3.6 sürümü için şimdiye kadar beş beta yaıyımlamış olmasına karşın henüz aday sürüm kullanıma sunulmuş değil. Bu noktada Firefox 3.7 için planlanan olası güncellemelere de değinebilir. Açıklanan bilgilere ve elde edilen detaylara göre Firefox 3.7 için Windows altındaki açılış süresinin %25 oranında hızlandırılması hedefleniyor. Öte taraftan Firefox 3.7'nin tarayıcıya özel eklenti geliştirme çalışmalarına hız kazandıracağı da söyleniyor zira gelen bilgilere göre yeni sürümde bir Mozilla Labs projesi olan ve HTML, Javascript ve CSS standart web dillerini bilen herkesin eklenti yazabilmesini hedefleyen Jetpack 0.7 paketini de içerecek.

Firefox 3.6 ertelendi, Firefox 4.0 planlanandan sonra gelecek
Tam Boyutta Gör

Firefox 4.0 (solda) yeni bir kullanıcı ara birimiyle sunulacak.

Daha önce gezilen ve/veya favorilere eklenmiş internet sitelerine çok daha kolay erişim için bir takım güncellemeler de içerecek olan Firefox 3.7 için vurgu yapılan bir diğer önemli güncelleme ise geliştirime aşamasında olan Electrolysis özelliği olacak. Firefox 3.7'nin muhtemelen ilk aşamasını kullanacağı bu özellik ileeklentilerin ana tarayıcı işlemlerinden ayrı olarak çalıştırılması sağlanacak ve bu sayede eklenti tabanlı çakılmaların - örneğin Adobe Flash ile yaşanan çakılmaları gibi- önüne geçilerek tarayıcı dengesi geliştirilmiş olacak. Bu özelliğin geleceği hakkında şu an için net birşey söylemek zor ancak eldeki verilere göre sadece Windows ve Linux için hazırlanan sürümlerde kullanılacak, Mac OS X için hazırlanan Firefox'ta ise olmayacak. Firefox 4 içinse eldeki en somut veri görsel ara birimin değiştirilecek olması. Henüz tasarım konusunda çalışmalar devam ediyor ancak gün ışığına çıkan görseller ve tasarım detayları Firefox 4.0'ın Chrome ve Opera'ya benzer bir menü yapısına sahip olacağını işaret ediyor.

Kaynak: http://news.cnet.com/8301-30685_3-10422222-264.html


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xantiave 9 yıl
firefox devam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
61gün 9 yıl
firefox u eklentileri için kullanıyorum. hızlı değil opera daha hızlı
google chrome u hiç beğenmedim. safari ise mütiş gösteriyor ve hızlı ama kullanımı berbat ve eklentileri yok.
genelde firefox arta kalanda safari kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihansevencan 9 yıl
arkadaşlar google chorome deneyin ben firefox tan geçiş yaptım şimdi chorome den başkası çok saçma geliyor bana hem hızlı hemde çok kullanışlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tibet41 9 yıl
cihansevencan

arkadaşlar google chorome deneyin ben firefox tan geçiş yaptım şimdi chorome den başkası çok saçma geliyor bana hem hızlı hemde çok kullanışlı

Kesinlikle katılıyorum. Ben de firefox tan chromeye geçtim,chrome 10 kat daha hızlı ve kullanışlı. Firefox ta çok donma ve çökme yaşıyordum,şimdi chrome de öle bir sorunla hiç karşılaşmadım. Kesinlike chrome öneriyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Arkadaş baktım hep opera demişsiniz birde firefoxun yavaşlığından konuşmuşsunuz ben fanlık felan yapmak için değil gördüğümü söylüyorum (çünkü kim iyi ise onu kullanırız), firefox kullanıyorum ne takılma ne donma sıkıntısı yaşıyorum bu güne kadar da hep memnun kaldım. Birşey diyeceğim forumlarda gezerken dikkat ettim şimdiye kadar hiçbir sitede büyük çoğunlık hemfikir olmuyor(%80-90) hep farklı düşünce tartışmaktan başka sonuca da gitmiyor. Dergilerin önerdiği firefox hem add-on desteği olsun hem güvenlik desteği olsun, ram çok kullanıyor diyen arkadaşlarda birkaç dergi kurcalarlarsa aradaki ram farkı birkaç mb geçmiyecek kadar az olduğunu en hızlı sayfa açılımının yine onda oldugunu söylüyorlar ve en sonunda da yine diğer tarayıcıları geçti ibaresini kullanıyorlar bunları dergiler yazıyorsa burda oturup gereksiz bir tartışmaya girmeye gerek yok ha istediğiniz tarayıcıyı kullanın hangisi daha kolayınıza geliyorsa sizin için en iyisi odur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
@LNDH
bu sorun tüm tarayıcılarda var 64bit de, IE8 buna dahil.

aslında ben Opera'dan çok memnunum özellikle 10 versiyonu çok süper çalışıyor.
tek sorun bazı sitelerin %90 IE optimize olması, bunlarda hem Opera hemde Firefox ile sorun yaşanıyor.

özellikle de internet bankacılığı konusunda sıkıntı yaşamamak için mecbur kalıyorum hiç sevmediğim IE'ye katlanmaya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y4Lc1N 9 yıl
iyi de 64 bit firefox var zaten. Ama eklentiler 32 olursa çalışmıyor herhalde. wiki.mozilla-x86-64.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sisilli 9 yıl
64 bit sürümü de çıkmalı artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
iyi fikir sisilli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feylesof 9 yıl
3.6 beta 5'i kullanıyorum genelde ve açıkçası şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadım. tek sorun bazı eklentilerin hala bu sürüme destek vermemesi ama günden güne destek artmakta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 9 yıl
Halbuki merakla bekliyordum yeni tilkiyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WESKEYY 9 yıl
Ben Chrome diyorum.İnternet explorer 2004 yılından bu yana kullanmam.Netscape kullandım 2005 te tanıdığım en güzel tarayıcıydı.onun vasıtasıyla Mozila yı tanıdım.opera yı hiç sevemedim karmaşık kullanımından sanırım.mozillanın yenilerinin hantallığı ve sisteme zarar verici hale gelmesi beni soğuttu.2.5 en beğendiğim sürümüdür hala onu kullanırım kullanacak olduğumda.ama ben tarayıcıyı hız olarak algılıyorum.ben benim isteklerime hızlı cevap veren tarayıcı yani Chrome diyorum.sade pratik her yerine hemen ulaşabileceğin kısayolları en kısa vs anlatamam mouse u elime bile almıyorum klavye bana yetip artıyor.bir de amd li sisteme ubuntu kurduysan orada internetin keyfini anlatamam.geleceğin interneti Google da internete girişin yolu Chrome da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnuR 9 yıl
Ustaların Firefox'u tercih ettiği doğrudur, tabi usta kavramını nasıl değerlendirdiğinize de bağlı.
Bir internet sitesinde tasarım, programlama yapandan bilgili internet kullanıcılarının tercihine göre bir istatistik çıkarsak Firefox tercih bakımından önde çıkar kesinlikle.

Örn, bir sitedeki kodlardaki bugları bulmanızda size yardımcı olan Firebug eklentisi yıllardır programcılara yardımcı olurken, benzeri yoktu diğer tarayıcılarda.Daha sonra Opera dragonfly çıkarmış ama kullanıcı yüzdesi ve gelişmişlik olarak çok daha gerisinde olduğu da bir gerçek.



Her türlü size yardımcı şu eklentilere bakın yahu, kaçı diğer tarayıcılarda var.


addons.mozilla.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Ustalar Firefox kullanılır. Yeni yetmeler acemiler ise IE ve diğer tarayıcıları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kemalist 9 yıl

DH Misafiri

Ustalar Firefox kullanılır. Yeni yetmeler acemiler ise IE ve diğer tarayıcıları.

Çok mantıksız bir cümle kurmuşsun.Haberleri okumadığın belli.Mozilla birçok güvenlik açığıyla yakalandı.Opera tam bir güvenlik tarayıcısı olarak gösteriliyor.Ben mozilla kullanıyorum fakat Opera belirli açıklarını kapatırsa onu kullanacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genelkurmay89 9 yıl

DH Misafiri

Ustalar Firefox kullanılır. Yeni yetmeler acemiler ise IE ve diğer tarayıcıları.


kimse kusra bakmasında bu kadar saçma sapan bir yorum olamaz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XRacer 9 yıl
Benim anlamadığım şey forumlarda hep Opera kullanan sayısı çok gibi gözüküyor ama nedense Opera'nın pazar payı %1'i geçmiyor.
Bir de RAM kullanımı yüksek denmiş ama Firefox'un yüksek RAM kullanımının sebebi internet sayfalarını RAM'e aktarması.Bu yüzden bir siteyi ilk ziyaret ettiğimizde yavaş giriyor ama sonraları çok hızlı açılıyor.
Vista ve Windows 7'de bu özellik zaten işletim sistemi tarafından yapıldığı için RAM kullanımı diğer tarayıcılardan fazla olmuyor.IE6 ile 3 sayfa açıkken 80 MB RAM kullanıldığını biliyorum.
Çökme açısından şunu rahatlıkla söyleyebilirim,Flash player kaynaklı oluyor çoğu zaman.Tarayıcıyı genelde 5'ten fazla sekmeyle kullanıyorum ama Adobe Flash Player tabanlı bir siteye (mesela Youtube) girmedikçe çökme göremedim.Çökme oldu da 1-2 kere,kabul edilebilir bir rakam.
Ayrıca ne olduğu belirsiz ve fazla sağlam olmayan eklentileri yüklemenizi önermem.Bir ara 20 kadar eklentiyle ve temayla kullanıyordum tarayıcı çok yavaştı.
İlk açılışından ben de şikayetçiyim ama şöyle bir şey var,FF maksimum 4 saniyede açılıyor ama Google gelmiş oluyor.Elimde IE6 var,o da 2 saniyede açılıyor ama anasayfa gelinceye kadar 6-7 saniye gidiyor.
IE ile en mutlu olduğum zaman Windows 7'deki IE8'di. Tabii hala yavaştı ama en azından birçok özellik eklenmiş ve tarayıcı artık daha kararlıydı.Firefox indirdikten sonra IE'nin sistemde olduğunu unuttuğum için bilmiyorum.
IE9 gelsin bakalım o nasıl olacak?
Firefox mükemmel değil,eksikleri var ama neredeyse tüm popüler tarayıcıları kullanmış olmama rağmen uzun süreli kullanabilmemi sağlayabilen tek tarayıcı Firefox.
Opera 10 da kullandım ama öyle ahım şahım hızlı gelmedi bana.Hatta Turbo modu açınca normalden yavaş açılıyordu siteler

Her tarayıcının kendine göre artısı ve eksikleri var. Ama benim için en fazla artı ve en az eksiği olan tarayıcı Firefox.Bu yüzden onu kullanıyorum.
Tarayıcı fanlığı da başlamaz inşallah :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PHI 9 yıl

DH Misafiri

Ustalar Firefox kullanılır. Yeni yetmeler acemiler ise IE ve diğer tarayıcıları.




İyi güldüm yahu sabah sabah.



XRacer

Opera 10 da kullandım ama öyle ahım şahım hızlı gelmedi bana.Hatta Turbo modu açınca normalden yavaş açılıyordu siteler



Normal bağlantı hızında Turbo'yu açarsanız daha yavaş açılır siteler. 1 mbit için bile uygun değil. Eğer bağlantınız çok yavaşsa ya da sitede sorun var ve site çok yavaş açılıyorsa turbo o zaman işe yarar.
Ben sürekli otomatik konumda kullanırım. Kendisi ayarlar hızını.





Bence;
Firefox ram kullanma, açılış hızı ve çökme problemlerini halledemedikçe benim için hep arka planda kalacaktır.
En fazla ram kullanan, en yavaş açılan, en fazla hata veren/çöken tarayıcı bu.
İE7, Opera 10.10, Firefox 3,5, Chrome 3,0 var sistemde.
Bugüne kadar en az 10 tarayıcı denedim. Bu 4'ü sistemde sürekli kurulu. Hepsini kullanıyorum yeri geldiğinde. Ama genel tarayıcım son 2-3 yıldır Opera'dır. Herkese de Opera kurarım tavsiye ederim.
Çökmez, az ram kullanır, Chrome'dan sonra en hızlı açılan tarayıcıdır(Chrome'un eline su dökemez hiç biri ilk açılış hızında), vara yoğa hata vermez. Kimi sitelerde sorunludur ama o kadar kusur kadı kızında da bulunur :)
Benim için sıralama Opera>Chrome>Mozilla>İE'dir.
Belki Safari'yi de ekleyebiliriz ama pek sevemedim onu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5192 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
erteleme, eklenti ve
3 etiket daha Mozilla özellikler güncelleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Oyun Dünyasında Bu Ay ( Ocak 2010 ) 9 yıl Teknoloji Gündemi; Sapphire'a sorduk cevapladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim