Firefox 3.6 ertelendi, Firefox 4.0 planlanandan sonra gelecek

Tarayıcı savaşlarının iyice kızıştığı günümüzde Mozilla cephesinden bir son dakika gelişmesi yaşandı ve beta sürümü bir süredir dolaşmakta olan Firefox 3.6'nın önümüzdeki yıla ertelendiği bildirildi. Mobil Firefox için uzunca bir süredir yoğun bir çalışma içerisinde olan vakıf, 3.5 sürümü bazı araştırmalarda en çok kullanılan internet tarayıcısı olarak çıkan Firefox'un, 3.6 sürüm numaralı yeni sürümünü ilk çeyreğe erteledi. Açıkçası yazılım dünyası, yol haritalarındaki sapmalara alışık ancak bir yandan çok hızlı gelişen ve kısa geçmişine rağmen önemli yol kateden Google Chrome öte tarafta ise alternatif seçenekler olarak son dönemde daha sık telafuz edilir olan Safari ve Opera ile birlikte pazarın güçlü oyuncusu Internet Explorer'daki güncellemeler dikkate alındığında yeni sürümün 2010 öncesinde pazarda olacağı düşünülüyordu. Ancak Firefox 3.6'yı önümüzdeki yıla erteleyen Mozilla Vakfı, bununla da kalmadı ve radikal yeniliklere sahip olacağı söylenen Firefox 4.0'ı da en iyi ihtimalle 2010 sonuna erteldi.

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Firefox 3.6 için altı çizilen en önemli yenilik, Personas eklenti özelliği ile kullanıcılara tarayıcının genel görünümünü kolay ve hızlı bir şekilde değiştirebilme olanağının sunulması. Öte taraftan güvenlik iyileştirmelerine de sahip olan yeni sürüm de açılış süresinin hızlandıracak geliştirmelere de yer veriliyor. Çok daha fazlasını Firefox 3.7'de sunmayı planlayan Mozilla, 3.6 sürümü için şimdiye kadar beş beta yaıyımlamış olmasına karşın henüz aday sürüm kullanıma sunulmuş değil. Bu noktada Firefox 3.7 için planlanan olası güncellemelere de değinebilir. Açıklanan bilgilere ve elde edilen detaylara göre Firefox 3.7 için Windows altındaki açılış süresinin %25 oranında hızlandırılması hedefleniyor. Öte taraftan Firefox 3.7'nin tarayıcıya özel eklenti geliştirme çalışmalarına hız kazandıracağı da söyleniyor zira gelen bilgilere göre yeni sürümde bir Mozilla Labs projesi olan ve HTML, Javascript ve CSS standart web dillerini bilen herkesin eklenti yazabilmesini hedefleyen Jetpack 0.7 paketini de içerecek.

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Firefox 4.0 (solda) yeni bir kullanıcı ara birimiyle sunulacak.

Daha önce gezilen ve/veya favorilere eklenmiş internet sitelerine çok daha kolay erişim için bir takım güncellemeler de içerecek olan Firefox 3.7 için vurgu yapılan bir diğer önemli güncelleme ise geliştirime aşamasında olan Electrolysis özelliği olacak. Firefox 3.7'nin muhtemelen ilk aşamasını kullanacağı bu özellik ileeklentilerin ana tarayıcı işlemlerinden ayrı olarak çalıştırılması sağlanacak ve bu sayede eklenti tabanlı çakılmaların - örneğin Adobe Flash ile yaşanan çakılmaları gibi- önüne geçilerek tarayıcı dengesi geliştirilmiş olacak. Bu özelliğin geleceği hakkında şu an için net birşey söylemek zor ancak eldeki verilere göre sadece Windows ve Linux için hazırlanan sürümlerde kullanılacak, Mac OS X için hazırlanan Firefox'ta ise olmayacak. Firefox 4 içinse eldeki en somut veri görsel ara birimin değiştirilecek olması. Henüz tasarım konusunda çalışmalar devam ediyor ancak gün ışığına çıkan görseller ve tasarım detayları Firefox 4.0'ın Chrome ve Opera'ya benzer bir menü yapısına sahip olacağını işaret ediyor.

Kaynak: http://news.cnet.com/8301-30685_3-10422222-264.html