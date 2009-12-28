Firefox 3.6 ertelendi, Firefox 4.0 planlanandan sonra gelecek

Tarayıcı savaşlarının iyice kızıştığı günümüzde Mozilla cephesinden bir son dakika gelişmesi yaşandı ve beta sürümü bir süredir dolaşmakta olan Firefox 3.6'nın önümüzdeki yıla ertelendiği bildirildi. Mobil Firefox için uzunca bir süredir yoğun bir çalışma içerisinde olan vakıf, 3.5 sürümü bazı araştırmalarda en çok kullanılan internet tarayıcısı olarak çıkan Firefox'un, 3.6 sürüm numaralı yeni sürümünü ilk çeyreğe erteledi. Açıkçası yazılım dünyası, yol haritalarındaki sapmalara alışık ancak bir yandan çok hızlı gelişen ve kısa geçmişine rağmen önemli yol kateden Google Chrome öte tarafta ise alternatif seçenekler olarak son dönemde daha sık telafuz edilir olan Safari ve Opera ile birlikte pazarın güçlü oyuncusu Internet Explorer'daki güncellemeler dikkate alındığında yeni sürümün 2010 öncesinde pazarda olacağı düşünülüyordu. Ancak Firefox 3.6'yı önümüzdeki yıla erteleyen Mozilla Vakfı, bununla da kalmadı ve radikal yeniliklere sahip olacağı söylenen Firefox 4.0'ı da en iyi ihtimalle 2010 sonuna erteldi.
Firefox 3.6 için altı çizilen en önemli yenilik, Personas eklenti özelliği ile kullanıcılara tarayıcının genel görünümünü kolay ve hızlı bir şekilde değiştirebilme olanağının sunulması. Öte taraftan güvenlik iyileştirmelerine de sahip olan yeni sürüm de açılış süresinin hızlandıracak geliştirmelere de yer veriliyor. Çok daha fazlasını Firefox 3.7'de sunmayı planlayan Mozilla, 3.6 sürümü için şimdiye kadar beş beta yaıyımlamış olmasına karşın henüz aday sürüm kullanıma sunulmuş değil. Bu noktada Firefox 3.7 için planlanan olası güncellemelere de değinebilir. Açıklanan bilgilere ve elde edilen detaylara göre Firefox 3.7 için Windows altındaki açılış süresinin %25 oranında hızlandırılması hedefleniyor. Öte taraftan Firefox 3.7'nin tarayıcıya özel eklenti geliştirme çalışmalarına hız kazandıracağı da söyleniyor zira gelen bilgilere göre yeni sürümde bir Mozilla Labs projesi olan ve HTML, Javascript ve CSS standart web dillerini bilen herkesin eklenti yazabilmesini hedefleyen Jetpack 0.7 paketini de içerecek.
Firefox 4.0 (solda) yeni bir kullanıcı ara birimiyle sunulacak.
Daha önce gezilen ve/veya favorilere eklenmiş internet sitelerine çok daha kolay erişim için bir takım güncellemeler de içerecek olan Firefox 3.7 için vurgu yapılan bir diğer önemli güncelleme ise geliştirime aşamasında olan Electrolysis özelliği olacak. Firefox 3.7'nin muhtemelen ilk aşamasını kullanacağı bu özellik ileeklentilerin ana tarayıcı işlemlerinden ayrı olarak çalıştırılması sağlanacak ve bu sayede eklenti tabanlı çakılmaların - örneğin Adobe Flash ile yaşanan çakılmaları gibi- önüne geçilerek tarayıcı dengesi geliştirilmiş olacak. Bu özelliğin geleceği hakkında şu an için net birşey söylemek zor ancak eldeki verilere göre sadece Windows ve Linux için hazırlanan sürümlerde kullanılacak, Mac OS X için hazırlanan Firefox'ta ise olmayacak. Firefox 4 içinse eldeki en somut veri görsel ara birimin değiştirilecek olması. Henüz tasarım konusunda çalışmalar devam ediyor ancak gün ışığına çıkan görseller ve tasarım detayları Firefox 4.0'ın Chrome ve Opera'ya benzer bir menü yapısına sahip olacağını işaret ediyor.
Kaynak: http://news.cnet.com/8301-30685_3-10422222-264.html
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google chrome u hiç beğenmedim. safari ise mütiş gösteriyor ve hızlı ama kullanımı berbat ve eklentileri yok.
genelde firefox arta kalanda safari kullanıyorum
Kesinlikle katılıyorum. Ben de firefox tan chromeye geçtim,chrome 10 kat daha hızlı ve kullanışlı. Firefox ta çok donma ve çökme yaşıyordum,şimdi chrome de öle bir sorunla hiç karşılaşmadım. Kesinlike chrome öneriyorum.
bu sorun tüm tarayıcılarda var 64bit de, IE8 buna dahil.
aslında ben Opera'dan çok memnunum özellikle 10 versiyonu çok süper çalışıyor.
tek sorun bazı sitelerin %90 IE optimize olması, bunlarda hem Opera hemde Firefox ile sorun yaşanıyor.
özellikle de internet bankacılığı konusunda sıkıntı yaşamamak için mecbur kalıyorum hiç sevmediğim IE'ye katlanmaya...
Örn, bir sitedeki kodlardaki bugları bulmanızda size yardımcı olan Firebug eklentisi yıllardır programcılara yardımcı olurken, benzeri yoktu diğer tarayıcılarda.Daha sonra Opera dragonfly çıkarmış ama kullanıcı yüzdesi ve gelişmişlik olarak çok daha gerisinde olduğu da bir gerçek.
Her türlü size yardımcı şu eklentilere bakın yahu, kaçı diğer tarayıcılarda var.
addons.mozilla.org/...
Çok mantıksız bir cümle kurmuşsun.Haberleri okumadığın belli.Mozilla birçok güvenlik açığıyla yakalandı.Opera tam bir güvenlik tarayıcısı olarak gösteriliyor.Ben mozilla kullanıyorum fakat Opera belirli açıklarını kapatırsa onu kullanacağım.
kimse kusra bakmasında bu kadar saçma sapan bir yorum olamaz....
Bir de RAM kullanımı yüksek denmiş ama Firefox'un yüksek RAM kullanımının sebebi internet sayfalarını RAM'e aktarması.Bu yüzden bir siteyi ilk ziyaret ettiğimizde yavaş giriyor ama sonraları çok hızlı açılıyor.
Vista ve Windows 7'de bu özellik zaten işletim sistemi tarafından yapıldığı için RAM kullanımı diğer tarayıcılardan fazla olmuyor.IE6 ile 3 sayfa açıkken 80 MB RAM kullanıldığını biliyorum.
Çökme açısından şunu rahatlıkla söyleyebilirim,Flash player kaynaklı oluyor çoğu zaman.Tarayıcıyı genelde 5'ten fazla sekmeyle kullanıyorum ama Adobe Flash Player tabanlı bir siteye (mesela Youtube) girmedikçe çökme göremedim.Çökme oldu da 1-2 kere,kabul edilebilir bir rakam.
Ayrıca ne olduğu belirsiz ve fazla sağlam olmayan eklentileri yüklemenizi önermem.Bir ara 20 kadar eklentiyle ve temayla kullanıyordum tarayıcı çok yavaştı.
İlk açılışından ben de şikayetçiyim ama şöyle bir şey var,FF maksimum 4 saniyede açılıyor ama Google gelmiş oluyor.Elimde IE6 var,o da 2 saniyede açılıyor ama anasayfa gelinceye kadar 6-7 saniye gidiyor.
IE ile en mutlu olduğum zaman Windows 7'deki IE8'di. Tabii hala yavaştı ama en azından birçok özellik eklenmiş ve tarayıcı artık daha kararlıydı.Firefox indirdikten sonra IE'nin sistemde olduğunu unuttuğum için bilmiyorum.
IE9 gelsin bakalım o nasıl olacak?
Firefox mükemmel değil,eksikleri var ama neredeyse tüm popüler tarayıcıları kullanmış olmama rağmen uzun süreli kullanabilmemi sağlayabilen tek tarayıcı Firefox.
Opera 10 da kullandım ama öyle ahım şahım hızlı gelmedi bana.Hatta Turbo modu açınca normalden yavaş açılıyordu siteler
Her tarayıcının kendine göre artısı ve eksikleri var. Ama benim için en fazla artı ve en az eksiği olan tarayıcı Firefox.Bu yüzden onu kullanıyorum.
Tarayıcı fanlığı da başlamaz inşallah :)
İyi güldüm yahu sabah sabah.
Normal bağlantı hızında Turbo'yu açarsanız daha yavaş açılır siteler. 1 mbit için bile uygun değil. Eğer bağlantınız çok yavaşsa ya da sitede sorun var ve site çok yavaş açılıyorsa turbo o zaman işe yarar.
Ben sürekli otomatik konumda kullanırım. Kendisi ayarlar hızını.
Bence;
Firefox ram kullanma, açılış hızı ve çökme problemlerini halledemedikçe benim için hep arka planda kalacaktır.
En fazla ram kullanan, en yavaş açılan, en fazla hata veren/çöken tarayıcı bu.
İE7, Opera 10.10, Firefox 3,5, Chrome 3,0 var sistemde.
Bugüne kadar en az 10 tarayıcı denedim. Bu 4'ü sistemde sürekli kurulu. Hepsini kullanıyorum yeri geldiğinde. Ama genel tarayıcım son 2-3 yıldır Opera'dır. Herkese de Opera kurarım tavsiye ederim.
Çökmez, az ram kullanır, Chrome'dan sonra en hızlı açılan tarayıcıdır(Chrome'un eline su dökemez hiç biri ilk açılış hızında), vara yoğa hata vermez. Kimi sitelerde sorunludur ama o kadar kusur kadı kızında da bulunur :)
Benim için sıralama Opera>Chrome>Mozilla>İE'dir.
Belki Safari'yi de ekleyebiliriz ama pek sevemedim onu.