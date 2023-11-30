Tam Boyutta Gör Firefox'un Android sürümü zaten uzantıları destekliyor ancak Mozilla kısa süre önce masaüstü uzantılarını mobil platforma taşımayı kolaylaştırdı. Şirket bu girişimin bir sonucu olarak ilk 400 uzantının 14 Aralık'ta kullanıma sunulacağını resmen duyurdu.

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Mozilla, geliştiricilerin masaüstü uzantılarını Android'e uyarlamalarına yardımcı olmak için talimatlar yayınlamıştı. Bu talimatlar şirketin beklediğinden çok daha fazla geliştirici tarafından ilgi gördü. Yeni uzantı sayısı şimdiden 400'ü geçmiş durumda.

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"Geliştiricilerin hazırlıklarından çok etkilendik"

Firefox Mühendislik Direktörü Giorgio Natili konuyla ilgili olarak "Geliştiricilerin hevesi ve hazırlıkları bizi çok etkiledi. Sadece birkaç hafta önce kullanıma sunulacak birkaç yüz Android uzantımız var gibi görünüyordu, ancak artık 14 Aralık'ta çıkacak 400'den fazla Android uzantımız var" dedi.

Buna ek olarak şirket, kullanımı kolaylaştırmak için uzantı mağazasını yeniden tasarlama sözü verdi. Ayrıca resmi lansmandan önce fikir vermek amacıyla birkaç yeni Android uzantısı da yayınlandı. Söz konusu uzantılara buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz sayfadan erişebilirsiniz.

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Firefox'un Android sürümüne 400'den fazla yeni uzantı geliyor