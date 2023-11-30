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    Firefox'un Android sürümüne 400'den fazla yeni uzantı geliyor

    Mozilla söz verdiği gibi Firefox'un Android sürümü için yeni uzantılara kapı açıyor. Şirket masaüstünden mobile uyarlanan 400'den fazla uzantının Aralık ayında kullanıma sunulacağını duyurdu.
    Firefox'un Android sürümüne 400'den fazla yeni uzantı geliyor Tam Boyutta Gör
    Firefox'un Android sürümü zaten uzantıları destekliyor ancak Mozilla kısa süre önce masaüstü uzantılarını mobil platforma taşımayı kolaylaştırdı. Şirket bu girişimin bir sonucu olarak ilk 400 uzantının 14 Aralık'ta kullanıma sunulacağını resmen duyurdu.

    Mozilla, geliştiricilerin masaüstü uzantılarını Android'e uyarlamalarına yardımcı olmak için talimatlar yayınlamıştı. Bu talimatlar şirketin beklediğinden çok daha fazla geliştirici tarafından ilgi gördü. Yeni uzantı sayısı şimdiden 400'ü geçmiş durumda.

    Firefox'un Android sürümüne 400'den fazla yeni uzantı geliyor Tam Boyutta Gör

    "Geliştiricilerin hazırlıklarından çok etkilendik"

    Firefox Mühendislik Direktörü Giorgio Natili konuyla ilgili olarak "Geliştiricilerin hevesi ve hazırlıkları bizi çok etkiledi. Sadece birkaç hafta önce kullanıma sunulacak birkaç yüz Android uzantımız var gibi görünüyordu, ancak artık 14 Aralık'ta çıkacak 400'den fazla Android uzantımız var" dedi.

    Buna ek olarak şirket, kullanımı kolaylaştırmak için uzantı mağazasını yeniden tasarlama sözü verdi. Ayrıca resmi lansmandan önce fikir vermek amacıyla birkaç yeni Android uzantısı da yayınlandı. Söz konusu uzantılara buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz sayfadan erişebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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