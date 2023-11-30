Firefox'un Android sürümüne 400'den fazla yeni uzantı geliyor

Mozilla, geliştiricilerin masaüstü uzantılarını Android'e uyarlamalarına yardımcı olmak için talimatlar yayınlamıştı. Bu talimatlar şirketin beklediğinden çok daha fazla geliştirici tarafından ilgi gördü. Yeni uzantı sayısı şimdiden 400'ü geçmiş durumda.
"Geliştiricilerin hazırlıklarından çok etkilendik"
Firefox Mühendislik Direktörü Giorgio Natili konuyla ilgili olarak "Geliştiricilerin hevesi ve hazırlıkları bizi çok etkiledi. Sadece birkaç hafta önce kullanıma sunulacak birkaç yüz Android uzantımız var gibi görünüyordu, ancak artık 14 Aralık'ta çıkacak 400'den fazla Android uzantımız var" dedi.
Buna ek olarak şirket, kullanımı kolaylaştırmak için uzantı mağazasını yeniden tasarlama sözü verdi. Ayrıca resmi lansmandan önce fikir vermek amacıyla birkaç yeni Android uzantısı da yayınlandı. Söz konusu uzantılara buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz sayfadan erişebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.