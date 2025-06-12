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    Mozilla, Firefox'un donma sorununu çözen güncellemeyi yayınladı

    Mozilla, Firefox web tarayıcısının yeni sürümünü yayınladı. Firefox 139.0.4 güncellemesi, tarayıcıdaki güvenlik açıklarıyla birlikte çeşitli hataları düzeltiyor.

    Mozilla Firefox 139.0.4 güncellemesi indir Tam Boyutta Gör
    Firefox 139.0.4, hem güvenlik hem de kararlılık açısından önemli bir güncelleme. Yeni sürüm, tarayıcının kararlılığını ve kullanıcı güvenliğini tehlikeye atabilecek iki kritik güvenlik açığıyla birlikte belli durumlarda yaşanan donma, takılma sorunlarını çözüyor.

    Mozilla, Firefox 139.0.4 sürümüyle birlikte uygulamalar arasında geçiş yaparken veya tarayıcının belirli menülerine girerken oluşan donmaları, açılır menüler ve yazılara üç kez tıklamayla ilgili sorunları ve Windows'ta masaüstü arka planı olarak bir resim ayarlandığında yanlış dosya adlarıyla ilgili bir hatayı düzeltiyor.

    Mozilla Firefox 139.0.4 sürüm notları

    • Uygulamalar arasında geçiş yaparken veya tarayıcı içinde belirli panelleri açarken Firefox'un donma sorunu düzeltildi
    • Sayfa içi arama kullanıldığında Firefox tercihleri ​​sayfasındaki açılır menü seçeneklerinin zor seçilmesi düzeltildi
    • Bazı durumlarda metne üç kez tıklandığında oluşan çeşitli seçim sorunları düzeltildi
    • Windows'ta masaüstü duvar kağıdı olarak bir resim ayarlandığında yanlış dosya adı kullanılması sorunu düzeltildi
    • Çeşitli güvenlik açıkları giderildi

    Firefox’un son sürümünü Menü - Yardım - Firefox Hakkında'ya giderek indirebilirsiniz. Alternatif olarak, Firefox resmi web sitesinden, Microsoft Store'dan (Windows 10 ve 11 kullanıcıları için) güncelleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.mozilla.org/en-US/firefox/139.0.4/releasenotes/ https://www.neowin.net/news/firefox-13904-fixes-browser-freezes-wallpaper-bugs-on-windows-and-more/
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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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