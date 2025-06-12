Mozilla, Firefox'un donma sorununu çözen güncellemeyi yayınladı

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Tam Boyutta Gör Firefox 139.0.4, hem güvenlik hem de kararlılık açısından önemli bir güncelleme. Yeni sürüm, tarayıcının kararlılığını ve kullanıcı güvenliğini tehlikeye atabilecek iki kritik güvenlik açığıyla birlikte belli durumlarda yaşanan donma, takılma sorunlarını çözüyor.

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Mozilla, Firefox 139.0.4 sürümüyle birlikte uygulamalar arasında geçiş yaparken veya tarayıcının belirli menülerine girerken oluşan donmaları, açılır menüler ve yazılara üç kez tıklamayla ilgili sorunları ve Windows'ta masaüstü arka planı olarak bir resim ayarlandığında yanlış dosya adlarıyla ilgili bir hatayı düzeltiyor.

Mozilla Firefox 139.0.4 sürüm notları

Uygulamalar arasında geçiş yaparken veya tarayıcı içinde belirli panelleri açarken Firefox'un donma sorunu düzeltildi

Sayfa içi arama kullanıldığında Firefox tercihleri ​​sayfasındaki açılır menü seçeneklerinin zor seçilmesi düzeltildi

Bazı durumlarda metne üç kez tıklandığında oluşan çeşitli seçim sorunları düzeltildi

Windows'ta masaüstü duvar kağıdı olarak bir resim ayarlandığında yanlış dosya adı kullanılması sorunu düzeltildi

Çeşitli güvenlik açıkları giderildi

Firefox’un son sürümünü Menü - Yardım - Firefox Hakkında'ya giderek indirebilirsiniz. Alternatif olarak, Firefox resmi web sitesinden, Microsoft Store'dan (Windows 10 ve 11 kullanıcıları için) güncelleyebilirsiniz.

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Mozilla Firefox 139.0.4 yayınlandı: Donma sorunu çözüldü!

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