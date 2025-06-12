Mozilla, Firefox'un donma sorununu çözen güncellemeyi yayınladı

Mozilla, Firefox 139.0.4 sürümüyle birlikte uygulamalar arasında geçiş yaparken veya tarayıcının belirli menülerine girerken oluşan donmaları, açılır menüler ve yazılara üç kez tıklamayla ilgili sorunları ve Windows'ta masaüstü arka planı olarak bir resim ayarlandığında yanlış dosya adlarıyla ilgili bir hatayı düzeltiyor.
Mozilla Firefox 139.0.4 sürüm notları
- Uygulamalar arasında geçiş yaparken veya tarayıcı içinde belirli panelleri açarken Firefox'un donma sorunu düzeltildi
- Sayfa içi arama kullanıldığında Firefox tercihleri sayfasındaki açılır menü seçeneklerinin zor seçilmesi düzeltildi
- Bazı durumlarda metne üç kez tıklandığında oluşan çeşitli seçim sorunları düzeltildi
- Windows'ta masaüstü duvar kağıdı olarak bir resim ayarlandığında yanlış dosya adı kullanılması sorunu düzeltildi
- Çeşitli güvenlik açıkları giderildi
Firefox’un son sürümünü Menü - Yardım - Firefox Hakkında'ya giderek indirebilirsiniz. Alternatif olarak, Firefox resmi web sitesinden, Microsoft Store'dan (Windows 10 ve 11 kullanıcıları için) güncelleyebilirsiniz.Kaynakça https://www.mozilla.org/en-US/firefox/139.0.4/releasenotes/ https://www.neowin.net/news/firefox-13904-fixes-browser-freezes-wallpaper-bugs-on-windows-and-more/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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