Flip-Pad Voyager - Katlanabilir Notebook !

Taşınabilirlik ve işlevsellik için çeşitli çözümler üretildi bunların en son örneği Bill Gates'in Tablet PC'leriydi. Xentex firması ise olayı bambaşka boyutlara taşımış ve katlanabilir bir Notebook geliştirmiş !

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Dörde katlanan Flip-Pad Voyager gerçekten ilgi çekici bir ürün. Notebook AMD Mobile Athlon (1.2-1.6 GHz) işlemci seçenekleriyle geliyor ve iki adet 13.3" TFT (1536 x 1024) ekrana sahip. 80 GB'a kadar Hard Disk ve 512MB SDRAM ile gelen sistem 16MB'da video belleğe sahip. 16 bit ses NB üzerindeki stereo hoparlörden elde ediliyor.24X CD-ROM (değiştirilebilir) gövdenin iki yanında yer alan yuvalardan birine takılmış. Diğerinde ise Floppy yerini almış. Bunlar haricinde 2 adet PCMCIA kart yuvası mevcut.

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4xUSB 1.1 ve 1 adet Firewire portu da cihaza oldukça esneklik kazandırmış. Bunlar sayesinde dijital kamera, yazıcı gibi çok çeşitli çevre birimlerini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ethernet ve monitör çıkışı da unutulmamış.

Flip-Pad Voyager bütün bu özellikleriyle piyasada ki herhangi bir notebook'tan ya da Tablet PC'den (Flip Pad'le aynı Tablet PC'lerde ki gibi Stylus-Kalem de geliyor) farklı değil. Ama katlanabilmesi ona çok önemli avantajlar kazandırmış. Katlandığı vakit ufak bir çantaya dönüşen sistem oldukça taşınabilir. Ayrıca iki parça olan ekranı ilginç bir özellik taşıyor: Her iki parça bir bütün oluşturabildiği gibi sunum modunda bağımsız çalışabiliyor.

Oldukça radikal bir ürün olan Flip-Pad ile daha fazla bilgi için aşağıdaki linki tıklayın.

http://www.xentex.com/