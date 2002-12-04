Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Flip-Pad Voyager - Katlanabilir Notebook !

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
151
1
Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Taşınabilirlik ve işlevsellik için çeşitli çözümler üretildi bunların en son örneği Bill Gates'in Tablet PC'leriydi. Xentex firması ise olayı bambaşka boyutlara taşımış ve katlanabilir bir Notebook geliştirmiş !

Tam Boyutta Gör

Dörde katlanan Flip-Pad Voyager gerçekten ilgi çekici bir ürün. Notebook AMD Mobile Athlon (1.2-1.6 GHz) işlemci seçenekleriyle geliyor ve iki adet 13.3" TFT (1536 x 1024) ekrana sahip. 80 GB'a kadar Hard Disk ve 512MB SDRAM ile gelen sistem 16MB'da video belleğe sahip. 16 bit ses NB üzerindeki stereo hoparlörden elde ediliyor.24X CD-ROM (değiştirilebilir) gövdenin iki yanında yer alan yuvalardan birine takılmış. Diğerinde ise Floppy yerini almış. Bunlar haricinde 2 adet PCMCIA kart yuvası mevcut.

Tam Boyutta Gör

4xUSB 1.1 ve 1 adet Firewire portu da cihaza oldukça esneklik kazandırmış. Bunlar sayesinde dijital kamera, yazıcı gibi çok çeşitli çevre birimlerini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ethernet ve monitör çıkışı da unutulmamış.

Flip-Pad Voyager bütün bu özellikleriyle piyasada ki herhangi bir notebook'tan ya da Tablet PC'den (Flip Pad'le aynı Tablet PC'lerde ki gibi Stylus-Kalem de geliyor) farklı değil. Ama katlanabilmesi ona çok önemli avantajlar kazandırmış. Katlandığı vakit ufak bir çantaya dönüşen sistem oldukça taşınabilir. Ayrıca iki parça olan ekranı ilginç bir özellik taşıyor: Her iki parça bir bütün oluşturabildiği gibi sunum modunda bağımsız çalışabiliyor.

Oldukça radikal bir ürün olan Flip-Pad ile daha fazla bilgi için aşağıdaki linki tıklayın.


http://www.xentex.com/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim