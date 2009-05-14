Fujitsu dünyanın en hızlı işlemcisini geliştirdi

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Masaüstü işlemci arenasında Intel, AMD ve VIA gibi üreticiler yüksek performans ve/veya düşük güç tüketimli çözümler hazırlayadursun, başta bilimsel araştırmalar ve finansal uygulamalar olmak üzere spesifik iş kolları için dünya devi bazı isimler özel işlemciler hazırlamaya devam ediyor. Bir süre önce sabit disk operasyonlarını Toshiba'ya devredeceği ve maliyetleri azaltabilmek adına yonga üretimini de TSMC aracılığıyla gerçekleştirmeyi planladığı gündeme gelen Fujitsu'nun dünyanın en hızlı işlemcisini hazırladığı bildiriliyor.

Aslına bakılırsa özellikle son dönemde Fujitsu'dan bu yönde bir girişim bekleniyordu. Zira firmanın üst düzey yöneticileri, Venus kod adını taşıyan, 8 çekirdekli yeni bir Sparc64 işlemcisi üzerinde çalıştıklarını ve 2009 içerisinde duyurmayı planladıklarını açıklamışlardı. Uzunca bir süredir devam eden araştırma-geliştirme çalışmalarından sonra artık sona gelindiği ve 2010 yılında kullanımına başlanacağı belirtilen Venus işlemcisiyle Fujitsu'nun 1999 yılında bıraktığı dünyanın en hızlı işlemcisinin üreticisi unvanını geri alacağı belirtiliyor.

Peki Fujitsu'nun Venus kod adını taşıyan yeni işlemcisi hangi özelliklere sahip? Açıkçası şu an için bu yönde çok fazla detay olmasa da Intel ve AMD'nin güncel çözümlerinde olduğu gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı belirtilen 8 çekirdekli işlemcinin, entegre bellek kontrolcüsüne de sahip. Günümüzün en hızlı işlemcisinden 2.5 kata varan oranda daha hızlı olduğu ve saniyede 128 milyar işlem yapabildiği belirtilen, yeni işlemcinin aynı zamanda enerji verimli olduğu da belirtilmekte.

Fizik ve Kimyasal Bilimler Enstitüsü'nün 2010 yılında devreye girecek yeni süper-bilgisayarına güç vermesi beklenen işlemcinin, özellikle deprem tahmini, ilaç geliştirme ve roket motoru tasarımı gibi yüksek işlem gücü gerektiren sahalarda kullanılması planlanıyor. Fujitsu sözcüsü Takumi Maruyama daha önce yaptığı açıklamasında yeni işlemcinin Sun tarafından kullanılabileceğine de işaret etmişti ancak 16 çekirdekli Rock işlemcisini geliştiren Sun'ın bu konuda nasıl bir girişimde bulunacağı ise henüz netleşmiş değil.

http://en.expreview.com/2009/05/14/fujitsu-develops-worlds-fastest-cpu.html