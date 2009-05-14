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Fujitsu dünyanın en hızlı işlemcisini geliştirdi

10 yıl
19,7b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu dünyanın en hızlı işlemcisini geliştirdi
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Masaüstü işlemci arenasında Intel, AMD ve VIA gibi üreticiler yüksek performans ve/veya düşük güç tüketimli çözümler hazırlayadursun, başta bilimsel araştırmalar ve finansal uygulamalar olmak üzere spesifik iş kolları için dünya devi bazı isimler özel işlemciler hazırlamaya devam ediyor. Bir süre önce sabit disk operasyonlarını Toshiba'ya devredeceği ve maliyetleri azaltabilmek adına yonga üretimini de TSMC aracılığıyla gerçekleştirmeyi planladığı gündeme gelen Fujitsu'nun dünyanın en hızlı işlemcisini hazırladığı bildiriliyor.

Aslına bakılırsa özellikle son dönemde Fujitsu'dan bu yönde bir girişim bekleniyordu. Zira firmanın üst düzey yöneticileri, Venus kod adını taşıyan, 8 çekirdekli yeni bir Sparc64 işlemcisi üzerinde çalıştıklarını ve 2009 içerisinde duyurmayı planladıklarını açıklamışlardı. Uzunca bir süredir devam eden araştırma-geliştirme çalışmalarından sonra artık sona gelindiği ve 2010 yılında kullanımına başlanacağı belirtilen Venus işlemcisiyle Fujitsu'nun 1999 yılında bıraktığı dünyanın en hızlı işlemcisinin üreticisi unvanını geri alacağı belirtiliyor.

Peki Fujitsu'nun Venus kod adını taşıyan yeni işlemcisi hangi özelliklere sahip? Açıkçası şu an için bu yönde çok fazla detay olmasa da Intel ve AMD'nin güncel çözümlerinde olduğu gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı belirtilen 8 çekirdekli işlemcinin, entegre bellek kontrolcüsüne de sahip. Günümüzün en hızlı işlemcisinden 2.5 kata varan oranda daha hızlı olduğu ve saniyede 128 milyar işlem yapabildiği belirtilen, yeni işlemcinin aynı zamanda enerji verimli olduğu da belirtilmekte.

Fizik ve Kimyasal Bilimler Enstitüsü'nün 2010 yılında devreye girecek yeni süper-bilgisayarına güç vermesi beklenen işlemcinin, özellikle deprem tahmini, ilaç geliştirme ve roket motoru tasarımı gibi yüksek işlem gücü gerektiren sahalarda kullanılması planlanıyor. Fujitsu sözcüsü Takumi Maruyama daha önce yaptığı açıklamasında yeni işlemcinin Sun tarafından kullanılabileceğine de işaret etmişti ancak 16 çekirdekli Rock işlemcisini geliştiren Sun'ın bu konuda nasıl bir girişimde bulunacağı ise henüz netleşmiş değil.


http://en.expreview.com/2009/05/14/fujitsu-develops-worlds-fastest-cpu.html Yorum Yaz
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Sunstorms 10 yıl
microsoft işletim sistemleri x86 dışında farklı tabanda işlemcilerede açık yapıda olsaydı hem intel hemde amd bu rekoru kesinlikle fujitsuya bırakmazdı orası kesin :)
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TradeMark 10 yıl
Ya Sparc İşlemcileri SUN Microsystems üretiyodu. Fujitsu nerden çıktı. Gerçi Sun işlmecinin dokkümantasyonunu açık kaynaklı yapmıştı. Ayrıca saniye 128 milyar işlem ne ki. Siz bi de IBM'in BlueGenr bilgisayarlarını görün :)
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1106hakan 10 yıl
selamın aleyküm
bu kadar kulaktan duyma terimlerin kullanılmasını hangimiz teknik kısaltmaların ne anlam geldiğini biliyoruz???
onun bunun ne yaptığı çok mu önem li BİZ NE YAPTIK????
ne zaman nasıl yapıcaz....:)
hakan.bil.d.y
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quexstre48 10 yıl
evillol.gif
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quexstre48 10 yıl
Tabii hız aşırtmayı 771 soket, skulltrail platformunda yapıyor...
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jay jay justified 10 yıl
Ne meraklısınız yahu... Oyun falan demiş bazıları. Spesifik iş kolları demiş adamlar millet burada çıkınca alsak mı diye dertlenmişler
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quexstre48 10 yıl
Küçük bir karşılaştırma yapalım;
Hız Aşırtma ustası K|ngp|n, 2 adet Core2Extreme işlemciyi normal hız değerleri olan 3.2 GHz yerine, 6 GHz değerine ulaştırıyor. Azot soğutmayla yaptığı bu hızaşırtma esnasında, pi değerleri şu şekilde;
32M hesaplama süresi 3.45 saniye
1024M hesaplama süresi ise 1 dakika 52 saniye
Fujitsunun üreteceği işlemci ise;
128000M Hesaplama süresi 1 saniye....
:D:D:D
Masaüstüne düşünen arkadaşlarımız kendileride gülüyorlardır :D:D :P
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sertacaygun 10 yıl
16 çekirdekli Rock ile kapışmalarını izlemek güzel olacak...
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storm_999_ 10 yıl
saniyede 128 milyar işlem

Aman tanrım





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smacuncu 10 yıl
rısc ıslemcı olduguna emınım, ınsallah bı oyun konsolunda gorebılırız kendısını : )
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cihangir151 10 yıl
ya böyle profesyonel kullanımın haricinde birde günlük kullanım piyasasına girselerde ortalık biraz hareketlense son kullanıcıda rahat etse ne güzel olur valla.
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arda1811 10 yıl
kullanılacak anakartlar ve de bunun için ddr4 ramleri beklesek iyi olucak
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yc#1 10 yıl
TSMC yaklaşık 170 yarıiletken firmasına fason imalat yapan bir şirkettir. Söz konusu işlemci RISC tabanlı olup sunucu ve iş istasyonlarında Unix, Linux vb. işletim sistemleriyle kullanılmaktadır.
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Deniztns 10 yıl
Rx7enes arkadaşım
Saniyede 128milyar kayar nokta işlemi yapıyor şeklinde bir haber yazılsaydı evet senin mantığın doğru olacaktı. Zira,
FLOP = floating point operations per second = saniyede yapılan kayar nokta operasyonları, demek
Bu şekilde 128milyar FLOP = 128gigaflop olacaktı. Lakin bu haberde kastedilen 128 milyar işlem FLOP cinsinden verilmemiş.
Zaten IBM'in Blue Gene/P si 3 petaFLOP işlem yapabiliyordu. O halde bu işlemci için en hızlı ibaresi geçersiz olacaktı.
Bu haber için 128milyar işlem yapabiliyor ibaresinin yanına haberi yayımlanan kişi birimini yazarsa insanlar daha mantıklı bir skala oluşturabilirler kafalarında.
Misal; 1 den 128milyara 1 saniyede sayabiliyor olabilir.(farazi örnek)
bir saniyede 128milyar cpu komut setini çalıştırabiliyor olabilir.
bir saniyede 128 milyar kareyi ekrana göndericek komutu yorumluyor olabilir gibi.
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Evet, İsyan! 10 yıl
Bu TMSC nasıl bir fabrikadır; maliyetleri azaltmak isteyenler kapısını çalıyor sürekli...
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