Dünyanın en hafif laptopu "Fujitsu FMV UX-K3" tanıtıldı: İşte özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı unvanı, 634 gram ağırlığıyla Fujitsu FMV UX-K3'e ait. Fujitsu, ekstra ağırlık yapmadan dayanıklılığı sağlamak için karbon fiber ve magnezyum-lityum malzemesini bir araya getirdiğini söylüyor. Laptop, Intel Core Ultra 7 işlemci, 14 inç ekran ve çok çeşitli bağlantı noktaları sunuyor.

REDMAGIC 16 Pro Gaming Laptop tanıtıldı: İşte fiyat & özellikleri 2 gün önce eklendi

Yalnızca 634 gram

Tam Boyutta Gör Fujitsu FMV UX-K3, kısmen karbon ve magnezyum-lityum alaşımından yapılmış bir kasaya sahip. Dizüstü bilgisayar yalnızca 634 gram ağırlığında ve 17.8 mm kalınlığında. Marka, elbette en büyük ödünü bataryadan vermiş. Laptop, yalnızca 34 Wh güç sağlıyor. USB-C üzerinden 65 watt'a kadar şarj oluyor.

Dizüstü bilgisayarın kalbinde 2 adet performans çekirdeği, 10 adet verimlilik çekirdeği içeren ve 4.8 GHz'e kadar yükseltilmiş saat hızında çalışan Intel Core Ultra 7 255U işlemci bulunuyor. 16 GB RAM, 512 GB SSD ile gelen bilgisayar, 14 inç IPS panele sahip. Ekran, 16:10 en boy oranı, 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 400 nit parlaklık sağlıyor. 1080p web kamera, gizlilik kapağıyla korunuyor. Bağlantı noktasında WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 mevcut. Portlara bakıldığında, iki adet USB-C ve USB-A, HDMI, Ethernet, 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart okuyucu görülüyor.

Fujitsu FMV UX-K3 ultrabook modeli, 1860 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

FMV UX-K3 özellikleri

Ekran: 14 inç, WUXGA (1920x1200), 400 nit, IPS

İşlemci: Intel Core Ultra 7 255U

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 512 GB SSD

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4

Portlar: HDMI x1, USB-C x2, USB-A x2, LAN

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Boyut ve ağırlık: 308.8 x 209 x 17.8 mm, 634 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: