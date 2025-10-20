Dünyanın en hafif laptopu "Fujitsu FMV UX-K3" tanıtıldı: İşte özellikleri

Yalnızca 634 gram
Dizüstü bilgisayarın kalbinde 2 adet performans çekirdeği, 10 adet verimlilik çekirdeği içeren ve 4.8 GHz'e kadar yükseltilmiş saat hızında çalışan Intel Core Ultra 7 255U işlemci bulunuyor. 16 GB RAM, 512 GB SSD ile gelen bilgisayar, 14 inç IPS panele sahip. Ekran, 16:10 en boy oranı, 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 400 nit parlaklık sağlıyor. 1080p web kamera, gizlilik kapağıyla korunuyor. Bağlantı noktasında WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 mevcut. Portlara bakıldığında, iki adet USB-C ve USB-A, HDMI, Ethernet, 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart okuyucu görülüyor.
Fujitsu FMV UX-K3 ultrabook modeli, 1860 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
FMV UX-K3 özellikleri
- Ekran: 14 inç, WUXGA (1920x1200), 400 nit, IPS
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 255U
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 512 GB SSD
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
- Portlar: HDMI x1, USB-C x2, USB-A x2, LAN
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Boyut ve ağırlık: 308.8 x 209 x 17.8 mm, 634 g
