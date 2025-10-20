Giriş
    Dünyanın en hafif laptopu "Fujitsu FMV UX-K3" tanıtıldı: İşte özellikleri

    Fujitsu, yalnızca 634 gram ağırlığındaki yeni dizüstü bilgisayarını piyasaya sürerek bir kez daha rekorlar kitabına girdi. İşte Fujitsu FMV UX-K3 özellikleri ve fiyatı:

    Fujitsu FMV UX-K3 dünyanın en ince laptopu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı unvanı, 634 gram ağırlığıyla Fujitsu FMV UX-K3'e ait. Fujitsu, ekstra ağırlık yapmadan dayanıklılığı sağlamak için karbon fiber ve magnezyum-lityum malzemesini bir araya getirdiğini söylüyor. Laptop, Intel Core Ultra 7 işlemci, 14 inç ekran ve çok çeşitli bağlantı noktaları sunuyor.

    Yalnızca 634 gram

    Fujitsu FMV UX-K3 laptop özellikleri Tam Boyutta Gör
    Fujitsu FMV UX-K3, kısmen karbon ve magnezyum-lityum alaşımından yapılmış bir kasaya sahip. Dizüstü bilgisayar yalnızca 634 gram ağırlığında ve 17.8 mm kalınlığında. Marka, elbette en büyük ödünü bataryadan vermiş. Laptop, yalnızca 34 Wh güç sağlıyor. USB-C üzerinden 65 watt'a kadar şarj oluyor.

    Dizüstü bilgisayarın kalbinde 2 adet performans çekirdeği, 10 adet verimlilik çekirdeği içeren ve 4.8 GHz'e kadar yükseltilmiş saat hızında çalışan Intel Core Ultra 7 255U işlemci bulunuyor. 16 GB RAM,  512 GB SSD ile gelen bilgisayar, 14 inç IPS panele sahip. Ekran, 16:10 en boy oranı, 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 400 nit parlaklık sağlıyor. 1080p web kamera, gizlilik kapağıyla korunuyor. Bağlantı noktasında WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 mevcut. Portlara bakıldığında, iki adet USB-C ve USB-A, HDMI, Ethernet, 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart okuyucu görülüyor.

    Fujitsu FMV UX-K3 ultrabook modeli, 1860 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    FMV UX-K3 özellikleri

    • Ekran: 14 inç, WUXGA (1920x1200), 400 nit, IPS
    • İşlemci: Intel Core Ultra 7 255U
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 512 GB SSD
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • Portlar: HDMI x1, USB-C x2, USB-A x2, LAN
    • İşletim sistemi: Windows 11 Home
    • Boyut ve ağırlık: 308.8 x 209 x 17.8 mm, 634 g
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

