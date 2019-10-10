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    G20 liderleri önümüzdeki hafta büyük teknoloji firmaları için vergileri yükseltmeyi tartışacak

    OECD tasarısıyla birlikte Washington'da gerçekleştirilecek G20 zirvesinde şimdiye kadar yasalardaki açıkları kullanarak vergilerden kaçan büyük firmalar hedef alınacak.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    G20 liderleri önümüzdeki hafta büyük teknoloji firmaları için vergileri yükseltmeyi tartışacak
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    Yıllardır Avrupa ülkeleri başta herkes büyük teknoloji firmalarından daha fazla vergi almanın yollarını arıyor. Yakın zamanda gelirlere göre geçici vergiler ortaya atan ve firmalara büyük cezalar ödeten ülkeler, daha yapıcı bir çözüme ulaşmayı hedefliyor. Önümüzdeki hafta toplanacak G20 finans zirvesinde ülke başkanları, çok uluslu firmalara yönelik yeni vergileri tartışacak. Bu firmalar arasında Google, Amazon, Apple, Facebook ve çok daha fazlası yer alıyor.

    Washington’da buluşacak ülke liderleri, Paris merkezli Ekonomik Gelişim ve Ortak Çalışma Organizasyonu (OECD) önerilerini tartışacak. İlk olarak 1920’li yıllarda ortaya çıkarılan vergi kanunlarında düzenlemelere sebebiyet verecek bu öneriler, firmaların vergilerini birkaç yüzdelik dilim arttırabilir. Bu durumun sonucunda İrlanda gibi vergi cennetleri, büyük firmalar için daha az çekici hâle gelirken Fransa ve ABD daha iyi konumlar olacak.

    İlginç şekilde, yeni yasalara yönelik oldukça olumlu yaklaşımları olan büyük teknoloji firmaları, Amazon’un ifadesiyle ileriye doğru önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Büyük firmalar şimdiye kadar yasalardaki açıkları kullanarak vergilerden kaçmış olsa da, sonunda büyük cezalar ödemek zorunda kalmışlardı. Sanıyoruz ki firmalar da ne ödeyeceklerinin belli olmasını istiyor, sürprizlerle karşılaşmak istemiyor.

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    OECD önerisi ülkeler içerisinde firmalardan yeni vergilerin toplanabilmesi için ne kadar gelir elde etmesi gerektiği de düzenleniyor. Yeni öneriyle göre yıllık geliri 750 milyon euro üzerindeki şirketler, bu tasarıdan etkilenecek.



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    Askaparta 9 sa.
    İyi olur, hep biz mi vergi vereceğiz. Gelsinler, nasıl vergi alınır görsünler.
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    BlackGhost12 21 sa.
    İyi yaparlar. Yağlı ballı bütün işleri kapmışlar. Bide globalleşme felan diyorlar. Her ülkenin kendi sistemleri olsa bu abd ye böyle para kazandırmazdık bence.
    Bugün DHye reklam vermeye biri gelse paranın %55 ini hemen konan bir Google varken hemde.
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    kempooo 22 sa.
    hiç bi şey çıkmaz bahse konu büyük şirketlerin hepsi amerikan şirketleir amerika bunları toplar biraz gazlarını alır bu ülkelerin birerde çay ısmarlar geri gönderir hepsini :)
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