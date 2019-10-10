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    Clio RS'in yerini elektrikli Renault Zoe'nin RS versiyonu alabilir

    Yakın gelecekteki emisyon hedeflerini karşılayan bir Clio RS'i erişilebilir fiyattan satmanın imkansız olduğunu belirten Renault, onun yerine sıfır emisyonlu şehir aracı Zoe'yi değerlendiriyor.
    23 sa.
    2,3b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Clio RS'in yerini elektrikli Renault Zoe'nin RS versiyonu alabilir
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    Zoe RS içi yapılan tasarım çalışması

    Gittikçe katılaşan emisyon kuralları dünyaca ünlü markaların performans departmanlarını da etkilemeye başladı. Auto Express’in Renault yöneticilerinden edindiği bilgilere göre Clio RS’in yerini tamamen elektrikli bir Zoe RS alabilir.

    Aslında Renault, 2017 yılında Zoe e-sport konseptini tanıttığı zamanlarda bu elektrikli şehir aracını temel alan bir performans aracı fikrine sıcak bakıyordu. Fransız üreticinin Formula E çalışmalarından edindiği tecrübeyle geliştirilen konseptte toplamda 460 beygir güç üreten iki elektrik motoru bulunuyordu. Fakat 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlayan bu elektrikli performans aracı üretim bandına çıkarılmadı.

    Aradan geçen iki yılın ardından Renault Zoe temelli bir performans aracı yeniden gündemde. Üstelik söz konusu modelin Clio RS’in yerini alacağı söyleniyor. Renault Ürün Planlama Başkan Yardımcısı Ali Kassai’ye göre Renault Sport departmanı da Fransız markanın elektrik stratejisinin bir parçası olmak zorunda.

    Clio RS'in yerini elektrikli Renault Zoe'nin RS versiyonu alabilir
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    Günümüz trendlerine uymamız gerekiyor. Renault Sport’un rolü yenilikçi olmak.” diyen Kassai, Zoe RS ile ilgili düşüncelerini “Bu iş için Zoe’yi düşünüyorduk, hala onu düşünüyoruz. Elektrikli şehir otomobilimiz birçok insanın sevdiği bir araç oldu.” sözleriyle değerlendirdi.

    Ayrıca Bkz. "Consumer Reports: Tesla'nın akıllı çağırma özelliği alkollü sürücü gibi hareket ediyor"

    Yeni bir Clio RS’in üretilmeyip ateşli bir Zoe ile değiştirilmesindeki en büyük sebep emisyon kuralları. Yakın gelecekteki hedeflerin gittikçe katılaşması bu aracı erişilebilir bir fiyatla sunmayı imkansız hale getiriyor. Ali Kassai’ye göre Clio RS’in düşük emisyon değerlerini karşılaması için çok fazla teknolojiye ihtiyacı var. Bu da pek çok müşterinin böyle bir aracı satın alamayacağı anlamına geliyor.

    Clio RS’in yerini alması düşünülen Zoe RS ile ilgili düşünceler de henüz netlik kazanmış değil. Kassai’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Sorun şu ki bu aracın performansı ve menzili nasıl olacak? Pistte ne kadar başarılı olacak? Renault Sport segmentinin ciddi oyuncularından biri, dolayısıyla bir araç yapıyorsak bu gerçekten de performanslı olmalı. Fakat ürettiğimiz araç pisti bir kez döndükten sonra şarj istasyonuna gidecekse, bunu yapmanın hiçbir manası yok.



    https://www.autoexpress.co.uk/renault/zoe/108126/new-hot-renault-zoe-rs-electric-car-to-replace-clio-rs Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Uza -00- 3 sa.
    Aklıma hep zoe diyince bu geliyor. Elektrikli araçlara alışamadım bir türlü. süpürge gibi araçlar. Nerde o eski amerikanlar ya hor hor hor çalışsalar rölantide.
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    DH Misafiri 5 sa.
    Gelecek elektrikte ise, menzili 600 kmyi bulana kadar almam. Ama ikinci arabam kesin elektrikli olacak.!!
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    4TCL 8 sa.
    Sıfır km Zoe 234 Bin Tl niye bu kadar pahalı sadece elektrikli olduğu için mi ? Bunun yerine hybrid almak daha mantıklı olmuyor mu?
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    WoXeD 3 sa. 4TCL
    olmuyor. çünkü hibritte gene yakıt yanıyor bunda 0. şuan en mantıklısı plug in hibrit ama oda tr ye hiçbi modelde gelmiyor. yakıtı kapatıp 100km civarında menzil sunan ama istendiğinde de normal hibrit gibi kullanılabilen,hem kendi kendini dolduran hemde fişe takılabilenlere plug in hibrit deniyor.bizim çok bilen millet daha dizeli bırakmaz kolay kolay.
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    drjacob 9 sa.
    Renault sevemedim bir türlü
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    .Space. 19 sa.
    Bu sene her segment arabalarda bir tarafından basık olacak heralde, golfte aynı.
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    Moueson 22 sa.
    460 beygir 0-3 saniyede 100 km/s mükemmel ötesi değerler gerçekten.
    Ne demişler "Renault daha iyisini yapana kadar en iyisi renault"
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    taharetmusluğu_ 20 sa. Moueson
    hahahahaayyt volkswagenden çalıntı laflara bak.
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    balcis 9 sa. Moueson
    tahmin edeyim araç şirketin kiraladığı symbol mü? beyaz?
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    orhanyaltir 22 sa.
    Renoult yaparsa yarım yamalak olmaz veee 460 HP 3.2 0-100 çok iyi değerler.. Eğer böyle performanslı olup 350 400 kmh menzilli olursa sallar piyasayı
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