Clio RS'in yerini elektrikli Renault Zoe'nin RS versiyonu alabilir

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Zoe RS içi yapılan tasarım çalışması

Gittikçe katılaşan emisyon kuralları dünyaca ünlü markaların performans departmanlarını da etkilemeye başladı. Auto Express’in Renault yöneticilerinden edindiği bilgilere göre Clio RS’in yerini tamamen elektrikli bir Zoe RS alabilir.

Aslında Renault, 2017 yılında Zoe e-sport konseptini tanıttığı zamanlarda bu elektrikli şehir aracını temel alan bir performans aracı fikrine sıcak bakıyordu. Fransız üreticinin Formula E çalışmalarından edindiği tecrübeyle geliştirilen konseptte toplamda 460 beygir güç üreten iki elektrik motoru bulunuyordu. Fakat 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlayan bu elektrikli performans aracı üretim bandına çıkarılmadı.

Aradan geçen iki yılın ardından Renault Zoe temelli bir performans aracı yeniden gündemde. Üstelik söz konusu modelin Clio RS’in yerini alacağı söyleniyor. Renault Ürün Planlama Başkan Yardımcısı Ali Kassai’ye göre Renault Sport departmanı da Fransız markanın elektrik stratejisinin bir parçası olmak zorunda.

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“Günümüz trendlerine uymamız gerekiyor. Renault Sport’un rolü yenilikçi olmak.” diyen Kassai, Zoe RS ile ilgili düşüncelerini “Bu iş için Zoe’yi düşünüyorduk, hala onu düşünüyoruz. Elektrikli şehir otomobilimiz birçok insanın sevdiği bir araç oldu.” sözleriyle değerlendirdi.

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Yeni bir Clio RS’in üretilmeyip ateşli bir Zoe ile değiştirilmesindeki en büyük sebep emisyon kuralları. Yakın gelecekteki hedeflerin gittikçe katılaşması bu aracı erişilebilir bir fiyatla sunmayı imkansız hale getiriyor. Ali Kassai’ye göre Clio RS’in düşük emisyon değerlerini karşılaması için çok fazla teknolojiye ihtiyacı var. Bu da pek çok müşterinin böyle bir aracı satın alamayacağı anlamına geliyor.

Clio RS’in yerini alması düşünülen Zoe RS ile ilgili düşünceler de henüz netlik kazanmış değil. Kassai’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Sorun şu ki bu aracın performansı ve menzili nasıl olacak? Pistte ne kadar başarılı olacak? Renault Sport segmentinin ciddi oyuncularından biri, dolayısıyla bir araç yapıyorsak bu gerçekten de performanslı olmalı. Fakat ürettiğimiz araç pisti bir kez döndükten sonra şarj istasyonuna gidecekse, bunu yapmanın hiçbir manası yok.”

https://www.autoexpress.co.uk/renault/zoe/108126/new-hot-renault-zoe-rs-electric-car-to-replace-clio-rs