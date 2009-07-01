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Gainward düşük güç tüketimli iki yeni GeForce GTS 250 modeli hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward düşük güç tüketimli iki yeni GeForce GTS 250 modeli hazırlıyor
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Bir süre öncesine kadar Nvidia'nın "ayrıcalıklı" iş ortaklarından birisi olan Gainward, Radeon HD 4800 serisiyle birlikte ATi tabanlı ekran kartı üretimine başlayarak Nvidia cephesindeki pozisyonunu kaybetmişti. Son günlerde yeniden Nvidia'nın "ayrıcalıklı" iş ortakları listesine girmek istediği konuşulan firma, düşük güç tüketimli iki yeni GeForce GTS 250 modelini kullanıma sunmayı planlıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği kartlar modeline göre 512MB veya 1GB GDDR3 bellek ile geliyorlar.

Bellek kapasitesi haricinde aralarında herhangi bir fark bulunmayan düşük güç tüketimli yeni modeller, 128x paralel işlem birimi ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahipler. Güç tüketimini düşürmek adına saat hızları aşağı çekilen yeni modeller, Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTS 250 modeli için belirlediği 738MHz GPU, 1836MHz paralel işlemci ve 2200MHz bellek saat hızları yerine, 700MHz GPU, 1512MHz paralel işlemci ve 2000MHz bellek saat hızları ile geliyorlar ve bu sayede güç tüketimi avantajı kazanıyorlar.

Standart bir GeForce GTS 250 modeline göre güç tüketiminin daha düşük olduğu belirtilen kartların yakında kullanıma sunulmaları beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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yasar_lives 10 yıl
NVIDIA ne diyor?

GeForce GTS 250 141 Watt yada 145 Watt

GeForce GTS 250 98 Watt mı? 110 Watt mı? 125 Watt mı?
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