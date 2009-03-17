Gainward GDDR5 bellekli Radeon HD 4850 modelini hazırlıyor

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Geçtiğimiz yıla kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ancak Radeon HD 4800 serisinin lansmanını takiben sürprizir bkararla ATi tabanlı ekran kartları hazırlamaya da başlayan Gainward, yeni model çalışmalarına devam ediyor. Palit'in bir iştiraki olarak ta tanınan Gainward, özelleştirilmiş detaylara sahip yeni bir HD 4850 modeli hazırlıyor. HD 4850 512MB Golden Sample Goes Like Hell özellikle destek verdiği bellek teknolojisi ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Gainward'ın Radeon HD 4850 tabanlı yeni ekran kartına AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 Pro GPU'su kullanılıyor. Standart tasarımda GDDR3 bellekle gelen Radeon HD 4850'nin hazırlıkları süren yeni tasarımda GDDR5 bellekle donatıldığı, ürün üzerinde 3600MHz'de çalışan 512MB GDDR5 bellek kullanılacağı belirtyiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x parlel işlem birimine sahip olan kart üzerinde HDMI ve DisplayPort konnektörleri de yer alacak.

Grafik işlemcisinin 700MHz'de çalışacağı belirtilen ekran kartının önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor. GDDR5 bellek kullanıyor olmasıyla HD 4850 ve HD 4870 modellerinin arasına konumlandırılan kartın daha uygun bir fiyatla pazara girmesi ve grafik işlemci çalışma frekansının 750MHz'i görmesi halinde HD 4870 modelinin satışlarına etki etmesi de gündeme gelebilir ancak GDDR5 bellekli az sayıdaki HD 4850 örneğinden biri olacak kart farklı bir fiyatlandırmayla da gelebilir.