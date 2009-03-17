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Gainward GDDR5 bellekli Radeon HD 4850 modelini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,5b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward GDDR5 bellekli Radeon HD 4850 modelini hazırlıyor
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Geçtiğimiz yıla kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ancak Radeon HD 4800 serisinin lansmanını takiben sürprizir bkararla ATi tabanlı ekran kartları hazırlamaya da başlayan Gainward, yeni model çalışmalarına devam ediyor. Palit'in bir iştiraki olarak ta tanınan Gainward, özelleştirilmiş detaylara sahip yeni bir HD 4850 modeli hazırlıyor. HD 4850 512MB Golden Sample Goes Like Hell özellikle destek verdiği bellek teknolojisi ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Gainward'ın Radeon HD 4850 tabanlı yeni ekran kartına AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 Pro GPU'su kullanılıyor. Standart tasarımda GDDR3 bellekle gelen Radeon HD 4850'nin hazırlıkları süren yeni tasarımda GDDR5 bellekle donatıldığı, ürün üzerinde 3600MHz'de çalışan 512MB GDDR5 bellek kullanılacağı belirtyiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x parlel işlem birimine sahip olan kart üzerinde HDMI ve DisplayPort konnektörleri de yer alacak.

Grafik işlemcisinin 700MHz'de çalışacağı belirtilen ekran kartının önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor. GDDR5 bellek kullanıyor olmasıyla HD 4850 ve HD 4870 modellerinin arasına konumlandırılan kartın daha uygun bir fiyatla pazara girmesi ve grafik işlemci çalışma frekansının 750MHz'i görmesi halinde HD 4870 modelinin satışlarına etki etmesi de gündeme gelebilir ancak GDDR5 bellekli az sayıdaki HD 4850 örneğinden biri olacak kart farklı bir fiyatlandırmayla da gelebilir.


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Vuze 10 yıl
kartın ztn referans tasarımlısı ısınıyor oraya birde gddr5 bellek koymussun hala referans tasarım
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Ergin. 10 yıl
ya bencede saçma ati önce bi kart modeli çıkartıyor sonra ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyor nedir bu yaw
yokmu hd 5850 5870 falan:D
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XivA 10 yıl
önümüz yaz kışa doğru alınabilir :)
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J-Smoove 10 yıl
bune yav

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mamad 10 yıl
Yeni bir haber değil ki bu... Geçen sene çıkmıştı bu kart. Adı da HD4870 idi...

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KUM23 10 yıl
süper dolar biraz daha düşerse bu kart çok iyi bi seçenek
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sinanozk 10 yıl
bu soğutucuyla yürümez...nvidia gts250 ye çeşit çeşit soğutucu takıp millete kakalıyolar.arctic coolingin accelero turbo soğutucusu bu gpu da iyi iş yapar
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sednaaa 10 yıl
çekireğin voltajını ayarlamak için bi program tanıtılmıştı. biraz riskle bu kart 4870 seviyesinde kullanılır ve hatta zorlanırsa standart 4870i bile sollar:)
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bodyman700 10 yıl
valla bişe anlamadım şimdi. zaten 4870le arasındaki fark 3600mhz ddr5 bellekler değilmiydi? başka fark var ise ben bilmiyorum bilenler bi açıklasın aralarındaki fark nedir ?
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em007re 10 yıl
Bende 4870x2 me Gddr 6 Taktıracam :):) Bu ne ya
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ecay 10 yıl
Yorumlar süper


GDDR5'li 4850 için geç bile kalındı bence bu süre içerisinde AMD izin vermiyor olabilirdi tabi.Sonuçta 4870'ten az biraz daha yavaş bir kart ortaya çıkacaktır.RV770 pronun 700mhz de çalışabildiği zaten bilinen bir şey.
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MySun 10 yıl
4870 nin başka ne farkı var bilgili insan...çekirdek hızından başka.
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natmaca 10 yıl
bilgili insanlar konusmus yine sadece ddr5 le 4870 oldu diyebilenler var :)
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melyyh 10 yıl
4850 nin ddr5 bellekli versiyonuna 4870 adı verilir. :)
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ParaBende 10 yıl
Stok fanla piyasaya sürülcekse hiç sürülmesin
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