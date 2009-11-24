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Gainward GeForce GT240 Golden Sample modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward GeForce GT240 Golden Sample modelini duyurdu
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Ekran kartı üreticisi Gainward, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GT240 Golden Sample modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT215 GPU'sundan güç alan DirectX 10.1 destekli yeni model 128-bit bellek veri yolu desteği, 96x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Grafik işlem birimi 585MHz'de, bellekleri ise 3780MHz'de görev yapan yeni modelin 60.48GB/sn'lik bellek bant genişliği sunduğu açıklandı. Çalışmak için herhangi bir ek güç girişine duymayan ve üzerinde SLI konnektörüne yer verilmeyen yeni ekran kartı, çoklu ortam uygulamaları için PureVideo HD teknolojisiyle HD video hızlandırma desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan Gaiwanrd GeForce GT240 Golden Sample, yurt dışında 97 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.


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CoreXXX 10 yıl
golden diye elma çeşidi var sanırım:))
golden amp felan filan ne çıkarsa kurtaramıyor prestijini nvidia, bir an önce fvermi çıkmalı çıkmazsa atiyide almak hayal olacak bize.
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sgnr 10 yıl
Gainward'ın ki en azından diğer firmalarınkinden görünüş olarak daha güzelmiş :) genede gereksiz.
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M0rbid Desire 10 yıl
Aynı salatanın
aynı modellerle tuzunu fazla koyup veriyorlar uyanıklar ya :D
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ooppss 10 yıl
bu kart bazı testlerde 4670 ten bile geri kalıyor..
hd video vs için 4650 de kullanılabileceğine göre
bu karta tek bir kullanım alanı kalıyor..
2. kart olarak takılıp fizik kartı niyetine kullanılacak..
nvidia büyük bir indirim yapmadığı sürece de başka bir tercih nedeni yok..
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Opeth 10 yıl
nvidia iyice suyunu çıkardı...
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toz-koparan 10 yıl
artık nvidia ürünleri pek dikkat çekmiyor...
aylardır aynı salata yüzünden olsa gerek..
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