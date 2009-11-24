Gainward GeForce GT240 Golden Sample modelini duyurdu

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Ekran kartı üreticisi Gainward, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GT240 Golden Sample modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT215 GPU'sundan güç alan DirectX 10.1 destekli yeni model 128-bit bellek veri yolu desteği, 96x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Grafik işlem birimi 585MHz'de, bellekleri ise 3780MHz'de görev yapan yeni modelin 60.48GB/sn'lik bellek bant genişliği sunduğu açıklandı. Çalışmak için herhangi bir ek güç girişine duymayan ve üzerinde SLI konnektörüne yer verilmeyen yeni ekran kartı, çoklu ortam uygulamaları için PureVideo HD teknolojisiyle HD video hızlandırma desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan Gaiwanrd GeForce GT240 Golden Sample, yurt dışında 97 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.