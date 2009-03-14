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Galaxy 1792MB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modelini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,2b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy 1792MB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modelini hazırlıyor
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Geçtiğimiz günlerde Arctic Cooling soğutmalı GeForce GTX 285 modelini tanıtan Galaxy, yüksek bellek kapasiteli yeni bir GeForce GTX 260 modeli üzerinde çalışıyor. Firmanın 1792MB GDDR3 bellekle donattığı GeForce GTX 260 modelinde Samsung tarafından hazırlanan ve K4J10324QD-HJ1A kod adını taşıyan yüksek yoğunluklu bellek yongalarının kullanıldığı belirtiliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, Galaxy'nin diğer pek çok modelinde olduğu gibi referans tasarımda yer alan standart soğutucuya kıyasla daha verimli çalıştığı belirtilen özel bir soğutucu kullanıyor.

Galaxy 1792MB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modelini hazırlıyor
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Beş adet ısı borusu ile desteklenen, Alüminyum yapraklara ve üç adet fana sahip soğutucu ile serinletilen kart 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip. 5 fazlı güç tasarımıyla desteklenen DirectX 10 destekli ekran kartı üzerinde çift güç girişi bulunuyor. CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartının standart saat hızlarıyla gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Referans tasarım GeForce GTX 260 modeline kıyasla iki kat daha fazla bellek kapasitesine sahip olan ve özellikle oyuncuları hedef alan ekran kartının fiyatı henüz açıklanmazken yayımlanan ilk test sonuçları ise şu şekilde;

Galaxy 1792MB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modelini hazırlıyor
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ozzzy222 10 yıl
:) testlerde fark yaratmamışta oyunlarda farkı koymuş :D
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Çok mu ısınıyor da, 3 fan koymuşlar buna.
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Vuze 10 yıl
fanlar cok güzel olmuş ancak ses sorunu olacak yer sorunu olacak + okadar bellege degecekmi orasınıda belli digil
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__Tyler Durden__ 10 yıl
Grafik tasarım, mühendislik vb. programlar kullanılmıyorsa şu an için böyle bir kartı almak mantıksızlık olur. GTX260 HD4870 gibi kartlar şu an piyasaki tüm oyunları full ayarda hiç kasmadan açabiliyor. Hatta bendeki Zotac 9800 GT Amp bile rahat rahat açıyor bir çok oyunu full ayarda. O yüzden çok da gerekli olduğunu zannetmiyorum.
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maviay1980 10 yıl
zallas003 1792/2 nesi oluyo çift işlemciye dual ramden mi kasıt anlamadım mantığını.GTX295ler çift çekirdek diğerleri tek tamam...
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FİT GYM 10 yıl
Referans Tasarım İle 1792 MB Arasında Hicbir Fark YoK Bu Ne Anlama Geliyor?
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Born2Bekiller 10 yıl
Arkadaşlar zaten absurtluk baştan beri vardı(zaten kartın orjinali 896mb) 896 olan ram miktarını 2 katına çıkarmışlar muhtemelen 1 tane daha 896 ram eklemişler ellerinde bulunanlardan. Yani sırf su model icin ram miktarını 2gb yapalım, onun icinde yeni ramler üretelim dememişler( dogal olarak)
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Denubis 10 yıl
nvidia'nın bu RAM boyutları gerçekten çok çılgın :)
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MeetMe 10 yıl
ii modele benziyo ama biraz buyuk degilmi
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sezka44 10 yıl

Orjinalden alıntı: PuNK4EveR

ii modele benziyo ama biraz buyuk degilmi


birazmı
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myd 10 yıl
b.kunu çıkartmadılar mı sizce bu ekran kartı ramlerinin felan.. 6513 ram felan :S
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maviay1980 10 yıl
ona 2000 tornaya sokar yine sığdırırız.Samsung ramle üretilmiş fanlar kaliteli bence bir numara.Bir zamanlar agp 8x yeni çıkmışken agp 4xli bir anakart albilmiştim ve hiç memnun kalmamıştım 2 sene önce pciexli bir anlkartla pc topladım 8500gt'm var vista oyun puanı 5.3 şu an için 1024x768de yetiyo denebilir.5sene sonra bununla aynı ayarda bir kart 100$a düşersebende alacam hehe...
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drkayzer 10 yıl
güzel görünüyor ama pahalı
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charcharodon carcharias 10 yıl

Orjinalden alıntı: drkayzer

güzel görünüyor ama pahalı


Fiyat yazmıyor ki pahalı demişsin


Ya da fiyatını biliyorsan bizde bilelim


Yalnız test değerlerine bakınca öyle ahım şahım bir üstünlükte gözükmüyor...
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tolgaciik 10 yıl
BU triple fan moda oldu herhalde
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