Galaxy 1792MB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modelini hazırlıyor

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Geçtiğimiz günlerde Arctic Cooling soğutmalı GeForce GTX 285 modelini tanıtan Galaxy, yüksek bellek kapasiteli yeni bir GeForce GTX 260 modeli üzerinde çalışıyor. Firmanın 1792MB GDDR3 bellekle donattığı GeForce GTX 260 modelinde Samsung tarafından hazırlanan ve K4J10324QD-HJ1A kod adını taşıyan yüksek yoğunluklu bellek yongalarının kullanıldığı belirtiliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, Galaxy'nin diğer pek çok modelinde olduğu gibi referans tasarımda yer alan standart soğutucuya kıyasla daha verimli çalıştığı belirtilen özel bir soğutucu kullanıyor.

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Beş adet ısı borusu ile desteklenen, Alüminyum yapraklara ve üç adet fana sahip soğutucu ile serinletilen kart 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip. 5 fazlı güç tasarımıyla desteklenen DirectX 10 destekli ekran kartı üzerinde çift güç girişi bulunuyor. CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartının standart saat hızlarıyla gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Referans tasarım GeForce GTX 260 modeline kıyasla iki kat daha fazla bellek kapasitesine sahip olan ve özellikle oyuncuları hedef alan ekran kartının fiyatı henüz açıklanmazken yayımlanan ilk test sonuçları ise şu şekilde;

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