Galaxy bazı ekran kartlarıyla birlikte Batman: Arkham Asylum oyununu hediye ediyor

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Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan ve PhysX desteği ile öne çıkan Batman: Arkham Asylum, Nvidia'nın iş ortakları arasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Point of View ve MSI'dan sonra yüksek performans sınıfı için hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy de, bazı modelleriyle birlikte 2.5 milyon satış rakamını geçen Batman: Arkham Asylum oyununu hediye ettiğini açıkladı.

Firmadan gelen bilgilere göre bu özel teklif GeForce GTX 260+ ve GTX 295 modelleriyle birlikte en azından şimdilik sadece Japonya ve Amerika pazarları için geçerli olacak.