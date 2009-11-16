Galaxy çift GPU'lu yeni bir "başyapıt" üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör

Çift GPU'lu yeni kart, 14 katmanlı baskılı devre kullanıyor.

Kısa bir süre önce dünyada ilk defa tek slot tasarımlı GeForce GTX 260+ Razor Edition modelini kullanıma sunan Galaxy kapalı kapılar ardında çok özel bir kart için mühendislerine mesai yaptırıyor. Firma tarafından "başyapıt" olarak tanımlanan çift grafik işlemcili ekran kartının özellikleri henüz açıklanmamakla birlikte yayımlanan baskılı devre şeması kart hakkında bazı fikirler edinmemizi sağlıyor.

Galaxy'nin gizemli kartıyla ilgili olarak gündeme getirilen iki iddia bulunuyor;

- Galaxy iki adet GT300 GPU'sunu kullanan yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor.

- Galaxy, Asus'un MARS modeline rakip olacak özel bir tasarım geliştiriyor.

Yayınlanan baskılı devre şeması dikkatli bir şekilde incelendiğinde GPU'ların, NVIO ve NF200 yongalarının GeForce GTX 295'e benzer şekilde dizildiği görülebilir. Ancak 16 adet bellek yongasına sahip olan kartın 512-bit bellek veri yolu ile geleceği yönünde çıkarımlar, Galaxy'nin gizemli modeli hakkında "GeForce GTX 295'ten daha fazlası" şeklindeki yorumları da beraberinde getiriyor.

İki adet GT300 GPU'su kullanan yeni bir model iddiası şu an için zor bir ihtimal olarak görünüyor. Zira tasarımı tamamlanan ancak üretime gidecek revizyonu için çalışmaları devam eden Fermi (GT300) GPU'su için henüz tek GPU'lu modellerin üretime hazır versiyonları dahi fabrikaların üretim bantlarına düşmemişken, çift GT300'lü kart hazırlıkları, arka planı zayıf kalan bir iddia olarak yorumlanabilir.

Galaxy'nin yeni "başyapıt"ıyla ilgili öne çıkan güçlü iddia ise, Asus'un iki adet GeForce GTX 285 GPU'sunu bir araya getirdiği MARS modeline benzer bir çözüm olması. Yani firma GeForce 200 serisine 512-bit bellek veri yolu desteğine sahip çift GPU'lu özel bir çözüm ekleyebilir. Ocak ayında muhtemelen CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen kartın detaylarını bildirmeye devam edeceğiz.