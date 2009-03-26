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Galaxy düşük güç tüketimli iki yeni GeForce 9800GT hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy düşük güç tüketimli iki yeni GeForce 9800GT hazırladı
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GeForce 9600GT'nin Green Edition isimli düşük güç tüketimine sahip özel versiyonundan sonra daha yüksek performanslı GeForce 9800GT modelinin de düşük güç tüketimli versiyonu Nvidia'nın iş ortakları arasında yaygınlaşmaya başladı. Özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy, düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini temel alan iki yeni model iki yeni ekranzırladı.

Galaxy'nin her iki yeni ekran ekran kartı da 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alıyor. Grafik işlemci çalışma gerilimi düşürüerek güç tasarrufu sağlandığı belirtilen ekran kartılarının 512MB/1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip oldukları ve her iki yeni modelin de özel soğutucu ile donatıldığı ifade ediliyor.

Herhangi bir ekstra güç girişine sahip olmayan yeni modellerin her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimleri 550MHz'de, paralel işlemcileri 1375MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan kartların her ikisi de DirectX 10, CUDA, PhysX ve SLI teknolojilerine destek sunmakta.

Galaxy'nin D-Sub, SVI ve HDMI konnektörleriyle donattığı düşük güç tüketimli iki yeni GeForce 9800GT modelinin de önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Galaxy düşük güç tüketimli iki yeni GeForce 9800GT hazırladı
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DH Misafiri 9 yıl
vla arkadaslar ben aldım çok güzel bir kart herkeze tavsiye ederim
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OverClocK1ng 10 yıl
Özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy, düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini temel alan iki yeni model iki yeni ekranzırladı.

Grafik işlemci çalışma gerilimi düşürüerek güç tasarrufu sağlandığı

Galaxy'nin D-Sub, SVI ve HDMI

Sadece SVI olsa iyi. Baksanıza ekran zırlamış, gerilim düşürüermiş, konnektör de SVI'lamış. Haberi yazan arkadaş yazdıktan sonra okumamış sanırım.
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BiG_mAsTeR 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy, düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini temel alan iki yeni model iki yeni ekranzırladı.

Grafik işlemci çalışma gerilimi düşürüerek güç tasarrufu sağlandığı

Galaxy'nin D-Sub, SVI ve HDMI

Sadece SVI olsa iyi. Baksanıza ekran zırlamış, gerilim düşürüermiş, konnektör de SVI'lamış. Haberi yazan arkadaş yazdıktan sonra okumamış sanırım.

bu tür hatalar olur.kim hata yapmıyorki? ayda yılda bir haber yazmıyorlar adamlar butun gun bunların pesınde. bu tür şeyleri hoşgörü ile karşılamak lazım.
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Tolgá 10 yıl
@bodyman700 orda yazan svi değil dvi yanlış yazılmış
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max975 10 yıl
kutusu şekil ama düşük güç kart sahibi olmak isteyenlere ideal diyelim
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bodyman700 10 yıl
kusura bakmayın ama svi konnektörü ne oluyor ? dvi görünümlü yeni bir standart mı var yoksa ??
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sertacaygun 10 yıl
88xx serisi öldü bence..
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zararlı 9 yıl

sertacaygun

88xx serisi öldü bence..


hayır , 8800gt her oyunu guzel bır sevıyede oynatabılıyor kı bızım ordakı cafelerde bu kartlar var

adam full hd monitör koymus ama ekran kartları 8800gt
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maviay1980 10 yıl
Güzel olmuş...
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gezgin 10 yıl
Ne yapacam ben düşük güç tüketimlisini bize düşük fiyatlısı lazım
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Trecc11 10 yıl
düşük güç tüketimli kartların yaygınlaşması çok sevindirici
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lapry 10 yıl
efsane oldu bu kart ya (8800) hala üretiliyor
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