Galaxy düşük güç tüketimli iki yeni GeForce 9800GT hazırladı

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GeForce 9600GT'nin Green Edition isimli düşük güç tüketimine sahip özel versiyonundan sonra daha yüksek performanslı GeForce 9800GT modelinin de düşük güç tüketimli versiyonu Nvidia'nın iş ortakları arasında yaygınlaşmaya başladı. Özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy, düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini temel alan iki yeni model iki yeni ekranzırladı.

Galaxy'nin her iki yeni ekran ekran kartı da 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alıyor. Grafik işlemci çalışma gerilimi düşürüerek güç tasarrufu sağlandığı belirtilen ekran kartılarının 512MB/1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip oldukları ve her iki yeni modelin de özel soğutucu ile donatıldığı ifade ediliyor.

Herhangi bir ekstra güç girişine sahip olmayan yeni modellerin her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimleri 550MHz'de, paralel işlemcileri 1375MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan kartların her ikisi de DirectX 10, CUDA, PhysX ve SLI teknolojilerine destek sunmakta.

Galaxy'nin D-Sub, SVI ve HDMI konnektörleriyle donattığı düşük güç tüketimli iki yeni GeForce 9800GT modelinin de önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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