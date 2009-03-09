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Galaxy düşük profilli ve düşük güç tüketimli GeForce 9600GT hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy düşük profilli ve düşük güç tüketimli GeForce 9600GT hazırladı
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Nvidia tarafından geçtiğimi günlerde anons edilen düşük güç tüketimli GeForce 9600GT Green Edition modeline üreticilerin ilgisi artarak devam ediyor. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve duyurduğu modellerle sık sık gündeme gelmeyi başaran isimlerden birisi olan Galaxy, HTPC'ler için geliştirdiği düşük güç tüketimli ve düşük profilli GeForce 9600GT modelini duyurdu.

Galaxy'nin yeni ekran kartı Nvidia tarafından 55nm üretim teknolojisiyle geliştirilen G94 GPU'sundan güç alıyor. GPU çalışma gerilimi düşürülerek ısı güç tasarımında iyileştirme yapıldığı belirtilen ekran kartının harici güç girişine gereksinim duymadığı ve 60 Watt'dan daha düşük güç tüketim seviyesi ile geldiği belirtiliyor. Düşük profilli baskılı devre kullanan dolayısıyla kompakt yapıdaki kasaların kullandığı HTPC sistemlere de göz kırpan ekran kartı aktif soğutma ile serinletiliyor ve 512mb GDDR3 bellek ile geliyor.

Galaxy'nin düşük güç tüketimli ve düşük profilli GeForce 9600GT modelinde grafik işlem birimi 600MHz'de, belleklerse 1800MHz'de görev yapıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 64x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartı, DVI ve HDMI konnektörlerini de üzerinde barındırıyor. Düşük güç tüketimi sayesinde standart GeForce 9600GT modeline kıyasla daha az ısındığı ve düşürülen GPU hızına rağmen yakın sonuçlara imza attığı belirtiliyor.

Galaxy düşük profilli ve düşük güç tüketimli GeForce 9600GT hazırladı
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Galaxy düşük profilli ve düşük güç tüketimli GeForce 9600GT hazırladı
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OverClocK1ng 10 yıl
Çok başarılı. HTPC ler için güzel bir kart. CUDA Desteği falan da var. Aynı zamanda orta seviyede iyi oyun da oynatır...
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Vuze 10 yıl
9600 gt nasıl oluyor yaaa aklım almıyor ufacık şey
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mcok 10 yıl
htpc leri hedeflediğine göre, fanın gürültüsü ne acaba? htpc için sessizlik çok önemli.
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max975 10 yıl
çok şık bir görünüşü var..
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MÜŞAVİR 10 yıl
Enteresan kart, Güzel sonuçlar.
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ozzzy222 10 yıl
bi an 9600 gt yi ne kadar uzun yapmışlar dedim meğersem kısaymış :D
çok sevimli olmuş :D hdmı da war güzel olmuş
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