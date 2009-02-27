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Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 285 modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 285 modelini gösterdi
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özel tasarımlı modelleriyle tanınan Galaxy, yüksek performans segmenti için GeForce GTX 285 tabanlı yeni bir model hazırladı. Geçtiğimiz günlerde yine özel tasarımlı GeForce GTX 260 modelini gösteren firmanın yeni modelinde, soğutucu çözümleri profesyoneli Arctic Cooling'in üç fanlı Accelero Extreme soğutucusuna yer verilmiş. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Galaxy'nin yeni modeli kullandığı özel soğutucusunun yanı sıra sahip olduğu bazı diğer detaylarla da Nvidia'nın referans tasarımından ayrılmakta. Zira kart çift BIOS, 4'ü grafik işlem birimi olmak üzere 4+2 fazlı dijital güç tasarımına sahip. Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyan ayrıca CUDA ve PhySX teknolojilerine destek veren kartın fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geleceği belirtilirken saat hızları açıklanmadı.

Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 285 modelini gösterdi
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maviay1980 10 yıl
Accelero Extreme GTX 285 ve HD 4870X2 için en iyi performansı veren oldukça sessiz çalışan cooling system.Zaten soğutucu 80$ hesaplayın artık gerisiniş param olsa alırım...
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gordon01 10 yıl
takoz işte :)
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00x men00 10 yıl
karta fazla gelmiş 3fan neyi soğutacakki
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Titus Pullo 10 yıl
Görünüm çok mükemmel lakin güçlü bir PSU gerekecektir bu kart için.
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Vuze 10 yıl
haber için teşekkürler


fiyatı ve tr gelecegi kesinmi?
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CoOLMuSTi 10 yıl
Çoklu fan modasına devam...
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U_şen 10 yıl
Mutlaka gerek vardır bu kadar fana ama , ilerde ses yapmıyacağını kimse garanti edemez.
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