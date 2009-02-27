Galaxy özel tasarımlı GeForce GTX 285 modelini gösterdi

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özel tasarımlı modelleriyle tanınan Galaxy, yüksek performans segmenti için GeForce GTX 285 tabanlı yeni bir model hazırladı. Geçtiğimiz günlerde yine özel tasarımlı GeForce GTX 260 modelini gösteren firmanın yeni modelinde, soğutucu çözümleri profesyoneli Arctic Cooling'in üç fanlı Accelero Extreme soğutucusuna yer verilmiş. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Galaxy'nin yeni modeli kullandığı özel soğutucusunun yanı sıra sahip olduğu bazı diğer detaylarla da Nvidia'nın referans tasarımından ayrılmakta. Zira kart çift BIOS, 4'ü grafik işlem birimi olmak üzere 4+2 fazlı dijital güç tasarımına sahip. Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyan ayrıca CUDA ve PhySX teknolojilerine destek veren kartın fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geleceği belirtilirken saat hızları açıklanmadı.

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