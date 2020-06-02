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    Galaxy Watch serisi yeniden dönebilir çerçeveye geçiyor

    Gear S3 akıllı saat modelinden sonra Samsung’un kullanmaktan vazgeçtiği dönebilir çerçeveli kontrol mekanizması Galaxy Watch Active 2 modeli ile geri gelebilir.
    20 sa.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Watch serisi yeniden dönebilir çerçeveye geçiyor
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    Samsung’un Gear akıllı saat serisinde kullandığı dönebilir çerçeve kontrolü konsepti Galaxy Watch serisi ile birlikte tarihe karışmıştı. Dokunmatik çerçeve ve tuş üzerinden kontrol mantığını yürüten Samsung bundan vazgeçebilir.

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    Galaxy Watch Active 2 neler sunacak?

    Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre yakın dönemde piyasaya çıkacak yeni nesil Galaxy Watch akıllı saatinde kontrol mekanizması olarak dönebilir çerçeve kullanılacak. Kaynaklar dokunmatik çerçeve konseptinin firmanın beklentilerini karşılamadığını ifade ediyor.

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    Dönebilir çerçeve mekanizması bilindiği üzere kadranın etrafındaki çerçevenin sağa veya sola doğru dönerek menüler arasında geçiş yapabilmesi mantığına dayanıyor. Samsung Gear 3 modeline kadar bu çerçeve konseptini görmüştük.

    Galaxy Note 20 ile piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Watch Active 2 akıllı saatinde ayrıca kan basıncı sensörü izleme özelliği ve en önemlisi EKG olacağı da iddia ediliyor. EKG bir süredir akıllı saat pazarında yer almaya başladı ve ilgi de görüyor. Yine WiFi, LTE, farklı kasa seçenekleri Galaxy Watch Active 2 modelinde bizi bekliyor olacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/02/samsung-returning-the-rotating-bezel-on-the-upcoming-galaxy-watch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Şıh Hazretleri (- -) 13 sa.
    Muhtemelen Galaxy Watch serisi ile Galaxy Watch Active serisi ayrılacak. Active sporcular için Watch serisi ise gündelik kullanım için olacak. Yeni gelecek saat Galaxy Watch 2 adıyla çıkacak.
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    paco_ct (cenk tez) 14 sa.
    her yerde bir haber var watch serisi hakkında saçma sapan bir haber dönüyor internette bir çok yer sanki bazel sistemi ilk defa geliyormuş gibi bir haber yapmış anlamıyorum nedir bu furya burdada active 2 neyden bahsediyor bu haber siteleri biri bişey yumurtlamış kimsede araştırmadan haber yapar mı oldu? sanırım active 3 mekanik bazel ile gelebilir gibi bir haber yapmaya çalışıyor teknoloji haber siteleri ama bir araştırma yapılmadan yayınlanıyor sanırım 😢
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 17 sa.
    Watch Active 2 geçen sene çıktı. Siz daha neler sunulacağı hakkında spekülasyon yapıyorsunuz.

    Merak edenler bu sayfadan inceleyebilir.
    https://shop.samsung.com/tr/galaxy-watch-active2-2

    Mesut Çevik'in Watch Active 2 incelemesini izlemek isterseniz de buraya tıklayın.
    https://www.youtube.com/watch?v=S71wJxyKOSk
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    FoBç (Fırat Orak) 20 sa. yeni yorumcu
    İş yaşamında bir takım elbisenin altında hiç sırıtmayacakmış gibi görünüyor ekran gayet başarılı kordonların değiştirilebileceğini düşünmüyorum deri kordon çok premimyum bir görüntü sunabilir...
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    XX58 (Resat ) 20 sa.
    Galay Watch, S3'den sonra çıkmadı mı ?

    Galaxy Watch'da da dönen çerçeve var. Dönen çerçeve spor odaklı Active modellerinde kullanılmıyor ama ana modellerde oluyor Galaxy Watch 2'de de olacaktır.
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    Dr John H. Watson 19 sa. XX58
    Haberi eski tarihli sandım ben de bir an. Aslında neresinden bakarsan bak anlaşılmaz bir yazı var, Galaxy Watch döner çerçeve içeriyordu dediğiniz gibi, yazıda ısrarla zaten mevcut olan Galaxy Watch Active 2 yazılmış. Yani ya yeni saat için Active 3 denmek istenmiş ya da Galaxy Watch 2 ama başta "dönebilir çerçeve kontrolü konsepti Galaxy Watch serisi ile birlikte tarihe karışmıştı" yazısından Active olanlardan bahsettiğini çıkarıyorum Yoksa Active de Galaxy Watch serisinden zaten.Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2 şeklinde çıktı saatler. Bana kalsa Galaxy Watch 2 diye bir şey çıkmayacaktır, Galaxy Watch Active 3 döner çerçeve ile gelebilir ama hepsinden önce pile odaklansınlar.Yine de Samsung'un Apple daha 1 tam gün çıkarmazken biz 2-3 gün pil ömrü sunuyoruz diyerek geliştireceğini hiç sanmıyorum pil olayını.
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    av_erkam89 (SEB ) 20 sa.
    ABD FCC sertifika bilgilerine göre EKG tespiti ve kan basıncı takibi gibi sağlık fonksiyonları da olacakmış.. ilginç bir oyuncak daha!...
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    hamitkursun (Hamit KURŞUN) 20 sa.
    Galaxy Watch Active 3 diyecektiniz herhalde 2 değil.
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