Galaxy Watch serisi yeniden dönebilir çerçeveye geçiyor

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Samsung’un Gear akıllı saat serisinde kullandığı dönebilir çerçeve kontrolü konsepti Galaxy Watch serisi ile birlikte tarihe karışmıştı. Dokunmatik çerçeve ve tuş üzerinden kontrol mantığını yürüten Samsung bundan vazgeçebilir.

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Galaxy Watch Active 2 neler sunacak?

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre yakın dönemde piyasaya çıkacak yeni nesil Galaxy Watch akıllı saatinde kontrol mekanizması olarak dönebilir çerçeve kullanılacak. Kaynaklar dokunmatik çerçeve konseptinin firmanın beklentilerini karşılamadığını ifade ediyor.

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Dönebilir çerçeve mekanizması bilindiği üzere kadranın etrafındaki çerçevenin sağa veya sola doğru dönerek menüler arasında geçiş yapabilmesi mantığına dayanıyor. Samsung Gear 3 modeline kadar bu çerçeve konseptini görmüştük.

Galaxy Note 20 ile piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Watch Active 2 akıllı saatinde ayrıca kan basıncı sensörü izleme özelliği ve en önemlisi EKG olacağı da iddia ediliyor. EKG bir süredir akıllı saat pazarında yer almaya başladı ve ilgi de görüyor. Yine WiFi, LTE, farklı kasa seçenekleri Galaxy Watch Active 2 modelinde bizi bekliyor olacak.

https://www.gizmochina.com/2020/06/02/samsung-returning-the-rotating-bezel-on-the-upcoming-galaxy-watch/

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